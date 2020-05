Bundesliga: FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga kehrt am heutigen Samstag mit dem 26. Spieltag wieder zurück. Der FC Augsburg trifft auf den VfL Wolfsburg. SPOX liefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg: Datum, Uhrzeit, Stadion

Der FC Augsburg führt seine Bundesliga-Saison nach der Corona-Pause gegen den VfL Wolfsburg fort. Am heutigen Samstag treffen die beiden Mannschaften in der WWK-Arena in Augsburg aufeinander. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

Wegen der Corona-Pandemie wird das Match als Geisterspiel über die Bühne gehen. Allem Anschein nach wird sich das auch in nächster Zeit nicht ändern.

FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für diePartie zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg liegen bei Sky. Im Angebot steht dabei das Einzelspiel, aber auch die Konferenz der Samstagsspiele des 26. Spieltags. Das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5 HD verfolgt Roland Evers, in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD kommentiert Michael Born.

Um auf den Livestream zugreifen zu können, stehen zwei Optionen zur Verfügung. Zum einen das SkyGo -Abo, zum anderen das SkyTicket, das mit dem Erwerb einen Tagespass garantiert.

Bundesliga: Die Konferenz des 26. Spieltags im Free-TV

Die Bundesliga-Konferenzen der Spieltage 26 und 27 werden zudem am jeweiligen Samstag kostenlos auf Sky Sport News HD übertragen.

Folgende Spiele sind Teil der Samstags-Konferenzen:

Samstag, 16. Mai - 26. Spieltag der Bundesliga

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Samstag, 23. Mai - 27. Spieltag der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

SC Freiburg gegen SV Werder Bremen

SC Paderborn gegen TSG 1899 Hoffenheim

FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Augsburg:

Luthe - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - M. Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

VfL Wolfsburg:

Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - R. Steffen, Mehmedi, Brekalo - Ginczek

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag