Bundesliga - Englische Woche: Spieltag, Ansetzungen, Begegnungen, Datum, Uhrzeiten

Am Dienstag startet die erste englische Woche in der Bundesliga. Highlight des 28. Spieltags ist die Begegnung zwischen dem BVB und Bayern München. Der 29. Spieltag findet dann in derselben Woche statt. Hier findet Ihr die wichtigsten Informationen zur englischen Woche.

Du willst ausgewählte Spiele der Bundesliga sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Bundesliga - englische Woche: Spieltag, Begegnungen, Datum und Uhrzeiten

Um die Bundesliga-Saison wie geplant im Juni beenden zu können, hat die DFL englische Wochen in den Spielplan eingebaut. Am Dienstag startet mit dem 28. Spieltag die erste der Saison, und direkt mit einem Kracher. Um 18.30 Uhr steigt nämlich das Spitzenspiel der Saison zwischen dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund und dem Tabellenzweiten Bayern München. Gespielt wird im Dortmunder Signal Iduna Park.

Am Mittwoch wird der 28. Spieltag auch schon wieder abgeschlossen. Am Freitag eröffnet die Begegnung SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen den 29. Spieltag. Dieser wird am Montag mit der Partie Köln gegen Leipzig beendet.

© getty

28. Spieltag

Datum Uhrzeit Wochentag Heim Auswärts 26.05.2020 18.30 Uhr Dienstag Borussia Dortmund FC Bayern München 26.05.2020 20.30 Uhr Dienstag Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 26.05.2020 20.30 Uhr Dienstag Eintracht Frankfurt SC Freiburg 26.05.2020 20.30 Uhr Dienstag Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 27.05.2020 18.30 Uhr Mittwoch RB Leipzig Hertha BSC 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch TSG Hoffenheim 1. FC Köln 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch FC Augsburg SC Paderborn 27.05.2020 20.30 Uhr Mittwoch Union Berlin 1. FSV Mainz 05

29. Spieltag

Datum Uhrzeit Wochentag Heim Auswärts 29.05.2020 20.30 Uhr Freitag SC Freiburg Bayer Leverkusen 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag Hertha BSC FC Augsburg 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag FC Schalke 04 Werder Bremen 30.05.2020 18.30 Uhr Samstag FC Bayern München Fortuna Düsseldorf 31.05.2020 15.30 Uhr Sonntag Borussia Mönchengladbach Union Berlin 31.05.2020 18.00 Uhr Sonntag SC Paderborn Borussia Dortmund 01.06.2020 20.30 Uhr Montag 1. FC Köln RB Leipzig

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Die Bundesliga wird in Deutschland unter anderem vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Die Spiele können entweder mit einem SkyGo-Abo oder einem SkyTicket mitverfolgt werden. Mit dem Kauf des SkyTickets erwirbt der Kunde einen Tagespass.

Aber auch der Streamingdienst DAZN hat für einige ausgewählte Spiele die Übertragungsrechte.

Das DAZN-Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro. Der Kunde hat vorher die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat austesten.

Bundesliga im Liveticker

Für Fußballfans, die keinen Zugriff auf eine TV- oder Livestreamübertragung erhalten, können beim Liveticker von SPOX mitlesen.

Hier entlang zur Übersicht der Liveticker.

FC Bayern: Die Neuzugänge des FCB unter Louis van Gaal © imago images 1/15 Im Jahr 2009 begann eine neue Ära beim FC Bayern. Mit Trainer Louis van Gaal kam ein Weltstar nach München. Während seiner doch recht kurzen Ära kamen viele neue Gesichter an die Säbener Straße. Wir blicken zurück. © imago images 2/15 EDSON BRAAFHEID: Van Gaal brachte den Linksverteidiger aus den Niederlanden mit, wo er für Twente spielte. Der Abwehrspieler sah jedoch nie Land und war nur Reservist. Im Winter 2010 verabschiedete er sich zu Celtic. Heute spielt er in der 2. US-Liga. © imago images 3/15 DANIJEL PRANJIC: Auch Pranjic kam aus den Niederlanden von Heerenveen und sollte universell auf der linken Seite spielen. Ein wirklicher Faktor wurde der Kroate nie, blieb aber bis 2012 und ging dann zu Sporting. Heute auf Zypern aktiv. © imago images 4/15 ALEXANDER BAUMJOHANN: Das Offensivtalent kam ablösefrei von Gladbach und hatte einen schweren Stand. Ging bereits im Frühjahr 2010 wieder - für eine Million zu Schalke. Seit 2019 spielt er für Sydney FC. © imago images 5/15 ANATOLIY TYMOSHCHUK: Der Ukrainer kam von Zenit St. Petersburg, stand als Zugang aber schon vor van Gaal fest. Er war ein zuverlässiger Backup und half beim Gewinn der CL 2013. Ging anschließend zurück zu Zenit, wo er heute Co-Trainer ist. © imago images 6/15 LUIZ GUSTAVO: Stieß erst im Januar 2011 zu den Bayern und wurde dann als Linksverteidiger und Innenverteidiger ausprobiert. Wirklich durchgesetzt - im Mittelfeld - hat er sich aber erst unter Heynckes. Ging 2013 nach Wolfsburg und spielt nun für Fener. © imago images 7/15 IVICA OLIC: Kam vom HSV und wurde schnell zu einem von van Gaals Lieblingen und meist einzige Spitze im Dreiersturm. Sein letzter Auftritt war das Finale dahoam, wo er einen Elfer verschoss. Ging dann nach Wolfsburg und machte 2017 bei 60 Schluss. © imago images 8/15 MARIO GOMEZ: Der deutsche Topstürmer hatte anfangs einen schweren Stand unter van Gaal. Er war "nicht sein Transfer", stand schon früher fest. Letztlich setzte er sich aber durch und blieb bis zum CL-Triumph meist Stammspieler. Heute wieder beim VfB. © imago images 9/15 ARJEN ROBBEN: Der mit Abstand beste Zugang, den van Gaal mit einfädelte - Robben wurde zur Bayern-Legende und ein Schlüsselspieler auf dem Weg zu 3 CL-Finals und dem Triumph in Wembley 2013. Beendete die Karriere 2019 in München. © imago images 10/15 HOLGER BADSTUBER: Van Gaal war allerdings auch ein Segen für den eigenen Nachwuchs! Er setzte sich gegen die Unkenrufe durch und stellte das unbeschriebene Blatt links in die Viererkette. Verletzungen warfen ihn zurück und er ging ultimativ 2017 zum VfB. © imago images 11/15 DIEGO CONTENTO: Stieg im Januar 2010 in die erste Mannschaft auf und gab öfter den Linksverteidiger. Spielte im Finale dahoam später von Beginn an und verschuldete die Ecke vorm 1:1-Ausgleich. Heute in Düsseldorf unter Vertrag. © imago images 12/15 MEHMET EKICI: Stieß im Februar 2010 zu den Profis, wurde dann im Juli nach Nürnberg ausgeliehen. Wechselte 2011 zu Werder und spielt nun für Fenerbahce. © imago images 13/15 DAVID ALABA: Wurde 2010 zu den Profis geholt und überzeugte, ehe er ein katastrophales Spiel in Frankfurt ablieferte. Wurde dann im Januar 2011 nach Hoffenheim ausgeliehen und kam im Juli gereift zurück. Seitdem Leistungsträger. © imago images 14/15 THOMAS MÜLLER: "Thomas Müller spielt immer" war die Marschroute von van Gaal, folglich war der Youngster eigentlich von Saisonbeginn 2009 an gesetzt. Auch heute ist der Weltmeister noch Stammspieler in München. © imago images 15/15 LOUIS VAN GAAL: Der Tulpengeneral war von 2009 bis April 2011 Trainer der Münchner, gewann das Double und erreichte das CL-Finale. Anschließend trainierte er noch die Elftal und von 2014 bis 2016 Manchester United. Seither im Ruhestand.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag