Bundesliga: Diese Spiele werden live und kostenlos im Free-TV übertragen

Da die restliche Bundesliga-Saison ohne Fans in den Stadien ausgetragen wird, überträgt der Pay-TV Sender Sky nun einige Spiele kostenfrei im Free-TV. Hier erfahrt ihr, um welche Partien es geht und wo genau ihr sie schauen könnt.

Normalerweise sind lediglich drei Freitagsspiele pro Saison im Free-TV bei der ARD zu sehen. Im Rahmen der Coronakrise sollte bereits die Samstagskonferenz des letzten Spieltags vor der Zwangspause zusätzlich im Free-TV laufen, bevor dieser letztlich aber auch abgesagt wurde.

Diese Bundesliga-Spiele werden live im Free-TV übertragen

Insgesamt überträgt Sky an den kommenden beiden Spieltagen zwei Konferenzen mit fünf beziehungsweise vier Partien. Dabei handelt es sich um die klassische Samstagskonferenz mit den parallelen Spielen um 15.30 Uhr. Am 16. und 23. Mai werden diese Partien daher auch auf Sky Sport News HD im Free-TV sowie im Livestream übertragen.

Am 26. Spieltag ist mit dem Revierderby zwischen dem BVB und Schalke eines der Saisonhighlights Teil der Übertragung, am darauffolgenden Wochenende seht ihr unter anderem das Duell zwischen Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Spiele der Samstagskonferenz am 16. Mai um 15.30 Uhr im Free-TV

Heim Gast Borussia Dortmund FC Schalke 04 FC Augsburg VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf SC Paderborn TSG Hoffenheim Hertha BSC RB Leipzig SC Freiburg

Die Bundesliga-Samstagskonferenz am 23. Mai um 15.30 Uhr

Heim Gast SC Freiburg Werder Bremen VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen SC Paderborn TSG Hoffenheim

Spiele der 2. Bundesliga live und kostenlos im Free-TV

Auch in der 2. Bundesliga wird Sky an den ersten beiden Spieltagen nach der Corona-Pause jeweils eine Konferenz im Free-TV übertragen. Diese sind an den Sonntagen am 17. und 24. Mai jeweils um 13.30 Uhr auf Sky Sport News HD und im Livestream zu sehen.

Dabei laufen die Partien der drei Spitzenteams Arminia, HSV und VfB Stuttgart an beiden Wochenenden im Free-TV. Am 27. Spieltag kommt es sogar zum direkten Duell zwischen Bielefeld und Hamburg. Allerdings entfällt an dem Spieltag das ansetzte Spiel zwischen Dresden und Fürth, da sich die Dynamo-Mannschaft nach mehreren positiven Corona-Tests noch in Quarantäne befindet.

2. Bundesliga: Die Partien der Sonntagskonferenz am 17. Mai um 13.30 Uhr

Heim Gast Greuther Fürth Hamburger SV FC St. Pauli 1. FC Nürnberg Hannover 96 Dynamo Dresden DSC Arminia Bielefeld VfL Osnabrück Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart

Die Partien der 2. Bundesliga in der Sonntagskonferenz am 24. Mai

Heim Gast Hamburger SV DSC Arminia Bielefeld Holstein Kiel VfB Stuttgart Karlsruher SC VfL Bochum

Die Highlights der Bundesliga Spiele jederzeit auf DAZN

Im Anschluss an die Live-Übertragung könnt ihr die Highlights der Partien jederzeit beim Streamingdienst DAZN anschauen. Die Szenen aller Spiele aus der 1. und 2. Bundesliga sind dort bereits 40 Minuten nach Abpfiff hochgeladen.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro oder 119,99 im Jahresabonnement.