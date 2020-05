Bundesliga: Absteiger und Meister sollen offenbar auch bei Saisonabbruch bestimmt werden

Die DFL hat offenbar ganz konkrete Pläne für den Worst Case gefasst: Im Falle des Saisonabbruchs wegen der Corona-Pandemie soll es einen Deutschen Meister und in der 1. und 2. Bundesliga jeweils zwei Absteiger geben. Einen entsprechenden Vorschlag will die Deutsche Fußball-Liga nach Informationen der Bild den 36 Profiklubs bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung am Donnerstag unterbreiten.

Hierzu sollen den Erst- und Zweitligisten getrennte Papiere vorgelegt werden, in denen für den Fall eines Saisonabbruchs vor dem offiziellen Ende eine Wertung der dann aktuellen Tabelle vorgesehen ist, sollte dies aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen oder der erneuten Einführung eines Verbots von Kontaktsportarten notwendig sein.

Durch die zwei direkten Absteiger soll eine Aufstockung der 1. und 2. Bundesliga auf 20 Teams verhindert und ein Meister gekürt werden. Außerdem will die DFL so vermeiden, dass ein tabellarisch abgeschlagener Klub einen Saisonabbruch provoziert.

DFL-Empfehlungen für den Bundesliga-Restart: Fuß-Jubel, Masken auf der Ersatzbank, Torhymnen © imago images 1/11 Die DFL hat sich vor dem Bundesliga-Restart in einem Rundschreiben an die 36 Teams gewandt und Verhaltensmaßnahmen für den Umgang mit Covid-19 festgelegt. Folgende Punkte müssen die Mannschaften laut Bild ab dem 16. Mai beachten. © imago images 2/11 Die DFL schreibt: "Verhalten bei Torerzielung ist zu beachten: gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen. Kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt ist erlaubt." © imago images 3/11 Auch bei Einwechslungen soll auf das obligatorische Abklatschen verzichtet werden, um die Übertragung von Körperflüssigkeiten zu verhindern. © imago images 4/11 Auf dem Spielfeld gilt: Rudelbildungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden, auch das Spucken auf den Rasen stellt eine erhöhte Infektionsgefährdung dar und demnach nach Möglichkeit einzustellen. © imago images 5/11 Ein neues Bild auch beim Einlaufen der Mannschaften: Dabei werden die Teams das Spielfeld zeitversetzt betreten. Gänzlich fehlen werden Maskottchen und Einlaufkinder. Auch bei der Platzwahl gibt es keinen Handschlag und ebenso keine Teamfotos. © imago images 6/11 Der Aufenthalt der Spieler in den Umkleidekabinen ist „auf ein notwendiges Minimum zu beschränken“, auch eine konkrete Zeitangabe geht es auf dem DFL-Schreiben hervor: „30 bis 40 Minuten für den einzelnen Spieler.“ © imago images 7/11 Während bei den aktiven Spielern auf das Tragen von Masken verzichtet wird, herrscht für das Personal auf der Ersatzbank Maskenzwang. Zudem wird dort nur jeder zweite bis dritte Platz besetzt. Für das Aufwärmen darf der Gesichts-Schutz abgelegt werden. © imago images 8/11 Eine Ausnahme bilden die beiden Trainer, um dennoch mit ihren Spielern kommunizieren zu können: „Der Trainer darf den Nasen-Mund-Schutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen, sofern er einen Mindestabstand von 1,50 m von allen anderen Personen einhält." © imago images 9/11 Ist das Spiel vorbei, ist das weitere Vorgehen klar geregelt. Laut DFL solle "auf jedweden Handshake innerhalb der eigenen Mannschaft, mit der gegnerischen Mannschaft oder dem Schiedsrichter-Team verzichtet werden". © imago images 10/11 Als Ersatz für die fehlenden Zuschauer haben unter anderem Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln das Aufstellen von Pappfiguren ins Spiel gebracht. Dies ist "bei Einhaltung des Hygienekonzepts" erlaubt. © imago images 11/11 Nicht erlaubt ist es hingegen, über die Lautsprecher künstlich Stimmung zu erzeugen. Die DFL-Vorgabe lautet: "Verzicht auf akustische Simulation von Stadionatmosphäre während des Spiels". Möglich ist hingegen "die Einspielung von Tor/Einlaufhymnen".

DFL will wohl Zustimmung für Saisonende nach 30. Juni

Unklar ist jedoch, wie mit der Situation umgegangen wird, sollten Teams zum Zeitpunkt des Abbruchs eine unterschiedliche Anzahl an Spielen aufweisen. In der Bundesliga müssen Bremen und Frankfurt noch ein Nachholspiel absolvieren, in Liga zwei verschoben sich die Spiele von Dynamo Dresden aufgrund der Quarantäne der gesamten Mannschaft. Als Lösungsvorschlag bringt die Bild das Modell ins Spiel, nach dem die Handball-Bundesliga ihre Spielzeit vorzeitig abgebrochen hat. Die Tabelle wurde dort nach der durchschnittlichen Punktzahl pro Spiel berechnet.

Neben der Zustimmung zu den genannten Punkten sollen die Klubs in einem zweiten Papier außerdem ihr Einverständnis dazu geben, dass die Saison auch noch nach dem 30. Juni abgeschlossen werden kann. Demnach befürchte die DFL, dass Vereine aufgrund auslaufender Verträge Protest gegen die Wertung späterer Spiele einreichen.

Wie die DFL bekanntgab, soll bei der letzten außerordentlichen Versammlung vor dem Bundesliga-Restart am Samstag neben einer "generellen Information über die aktuelle Situation" auch die verbindliche Integration des Konzepts der Task Force Sportmedizin beschlossen sowie über eine Erhöhung des Auswechselkontingents auf fünf Spieler für die restliche Saison diskutiert werden.