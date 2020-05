Zum Auftakt des 29. Spieltags stehen sich am Freitag der SC Freiburg und Bayer Leverkusen gegenüber. Bei Sky ist die Begegnung nicht zu sehen. Warum das so ist und wo Ihr stattdessen dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat von DAZN

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Ort, Datum, Schiedsrichter

Die Partie zwischen Freiburg und Leverkusen findet am Freitag (29. Mai) statt. Angepfiffen wird das Spiel um 20.30 Uhr. Spielstätte ist das Schwarzwald-Stadion in Freiburg, das Platz für 24.000 Zuschauer bietet. Die Plätze müssen jedoch am Freitag leer bleiben.

Die Schiedsrichteransetzung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und wird erst am Tag des Spiels verkündet.

Bundesliga: Deshalb zeigt Sky SC Freiburg - Bayer Leverkusen nicht

Die Freitagsspiele der Bundesliga sind nicht auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender übertragt die Partien am Samstag sowie am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr.

Stattdessen zeigt DAZN insgesamt 40 Spiele der laufenden Bundesliga-Saison, darunter alle Freitags- und Montagsspiele, die frühen Sonntagsspiele sowie die Relegation.

Ab 20.15 Uhr stimmen Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch auf die Begegnung ein. Für das Spiel gibt es außerdem die Extra-Option Fangesänge, im Anschluss wird die Partie in der Post-Match-Show analysiert.

Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst für einen Monat kostenlos zu testen. Im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Alternativ ist das Spiel auch bei Amazon Prime Video zu sehen.

Bundesliga: Diese Spiele zeigt DAZN bis zum Ende der Saison

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 29. Fr., 29. Mai 20.30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 29. Mo., 1. Juni 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 5. Juni 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 7. Juni 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

Bundesliga: Freiburg gegen Leverkusen im Liveticker verfolgen

Ohne Bewegtbild könnt Ihr die Partie Freiburg gegen Leverkusen live bei SPOX verfolgen. Wie auch alle anderen Spiele der Bundesliga sowie der 2. und 3. Liga informieren wir Euch im ausführlichen Liveticker über alle Highlights von der Begegnung Freiburg gegen Leverkusen.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Die vergangenen Duelle

Nach früher Freiburger Führung durch Höler kam Bayer im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Moussa Diaby glich in der 36. Minute aus. In 39 Vergleichen in der Bundesliga siegte die Werkself 17-mal, während der Sportclub neun Siege feierte (13 Unentschieden).

Termin Heim Auswärts Ergebnis 23. November 2019 Leverkusen Freiburg 1:1 2. März 2019 Leverkusen Freiburg 2:0 7. Oktober 2018 Freiburg Leverkusen 0:0 3. Februar 2018 Freiburg Leverkusen 0:0 17. September 2017 Leverkusen Freiburg 4:0

Bundesliga: Der 29. Spieltag im Überblick

Bayern München ist nach dem Sieg beim BVB am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Für die Borussia geht es am Sonntag nach Paderborn. Auf den nächsten Sieg hofft Werder Bremen auf Schalke.