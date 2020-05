Bundesliga: Den 27. Spieltag live im Free-TV sehen - so funktioniert's

Wie auch schon am 26. Spieltag können sich Fußballfans in Deutschland am 27. Spieltag der Bundesliga über eine Übertragung im Free-TV freuen. Wie und wo ihr diese verfolgen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Bundesliga: So funktioniert die Übertragung im Free-TV

Die Rechte für die Übertragung der Bundesliga liegen nach wie vor bei Anbietern, die für gewöhnlich nicht im frei empfangbaren Fernsehprogramm enthalten sind, unter anderem der Pay-TV-Sender Sky sowie der Streamingdienst DAZN. Als Entschädigung für die lange Fußball-Pause durch die Coronakrise gibt es für die Fans jetzt allerdings ein besonderes Schmankerl: Die Bundesliga-Konferenz am Samstag wird an den ersten beiden Spieltagen nach der Pause live im Free-TV gezeigt.

Die Einzelspiele sind zwar nicht im Free-TV zu sehen, in der Konferenz bekommt ihr allerdings alle Highlights der Spiele in Echtzeit mit. Sky überträgt diese auf seinem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD, zudem stellt der Sender einen kostenlosen Livestream zur Verfügung, der von mobilen Endgeräten genutzt werden kann.

Bundesliga: Diese Spiele werden kostenlos im Free-TV gezeigt

Am 27. Spieltag werden ausnahmsweise drei Spiele am Sonntag ausgetragen, diese Regelung hängt direkt mit der Terminierung des 28. Spieltags zusammen: Dieser wird als Teil der englischen Woche unter der Woche ausgetragen.

Infolgedessen werden nur vier Spiele am Samstagnachmittag ausgetragen, dementsprechend beinhaltet die Konferenz im Free-TV auch nur vier Spiele. Diese sind:

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

SC Freiburg - Werder Bremen

SC Paderborn - TSG 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Begegnungen am 27. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23. Mai 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23. Mai 15.30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23. Mai 15.30 Uhr SC Paderborn TSG Hoffenheim 23. Mai 18.30 Uhr FC Bayern Eintracht Frankfurt 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24. Mai 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24. Mai 18 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Liveticker oder als Highlights

Falls ihr die Übertragung der Spiele nicht live am Fernseher verfolgen könnt oder wollt, könnt ihr auf die Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst ihr keine der wichtigen Szenen des Spiels.

Zum Liveticker der Samstag-Konferenz kommt ihr hier, die ausführliche Liveticker-Übersicht findet ihr hier.

Auf SPOX könnt ihr zudem ab Montag um 0 Uhr alle Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele des Wochenendes sehen.

Noch früher bekommt ihr die Highlights aller Spiele auf DAZN zu sehen: Der Streaminganbieter zeigt die besten Szenen aller Spiele schon 40 Minuten nach Abpfiff.

Ein DAZN-Abo könnt ihr für 11,99 Euro pro Monat abschließen. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben. Neukunden können zudem eine 30 Tage währende Testphase abschließen.

Bundesliga: Die Ergebnisse am 26. Spieltag

Heim Auswärts Ergebnis Borussia Dortmund Schalke 04 4:0 RB Leipzig SC Freiburg 1:1 1899 Hoffenheim Hertha BSC 0:3 Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 0:0 FC Augsburg VfL Wolfsburg 1:2 Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 1:3 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 2:2 Union Berlin Bayern München 0:2 Werder Bremen Bayer Leverkusen 1:4

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag