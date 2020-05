BVB, News und Gerüchte - Roman Bürki: "Gibt im Moment Wichtigeres als den Meistertitel"

Vor dem Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern erklärt Torhüter Roman Bürki, dass es Wichtigeres als den Meistertitel gebe. Laut Franz Beckenbauer braucht die Borussia gegen den FCB unbedingt einen Sieg und Emre Can bekräftigt seine Titelambitionen. Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr.

BVB-Keeper Roman Bürki: "Gibt im Moment Wichtigeres, als den Meistertitel"

Roman Bürki hat die Bedeutung der Meisterschaft in diesem Jahr in einem Interview mit dem Schweizer Blick heruntergespielt. Der 29-jährige BVB-Keeper begründete dies mit dem weltweit grassierenden Covid-19.

"Es gibt im Moment mit dieser Pandemie Wichtigeres, als über den Meistertitel zu reden", sagte er. Dabei räumte er jedoch ein, dass dies weiterhin das Saisonziel des Vereins sei.

Im Falle des Titelgewinns würde zudem keine Feier stattfinden. "Wir haben versucht, den Derbysieg mit den Fans über Zoom zu feiern. Wir bekamen eine Nachricht von einem BVB-Mitarbeiter und schalteten uns um 20 Uhr zu. Aber es waren zu viele Leute, es war ein Chaos ... Aber vielleicht gehts mit einem Moderator nächstes Mal", sagte Bürki.

Zuvor steht am Dienstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) das direkte Duell gegen den FC Bayern an. Corona-bedingt ist der Heimvorteil mit den Fans im Rücken im Signal Iduna Park für den BVB dahin. "Zu Hause mit unseren Fans haben wir gegen die Bayern oft gut ausgesehen. Hoffentlich ist das auch ohne Fans so. Im Heimspiel gegen Schalke hatten wir die Situation gut im Griff. Aber es ist schwer zu sagen, was es für ein Spiel wird, weil du halt doch nicht so genau weißt, wie der andere dann drauf ist", sagte Bürki.

Roman Bürki: Leistungsdaten beim BVB

Saison Spiele Gegentore Zu-Null-Spiele Minuten 2019/20 32 43 12 2.860 alle 201 236 73 18.160

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen © imago images 1/25 Der deutsche Klassiker steht bevor: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Der BVB liegt in der Tabelle vier Punkte hinter den Bayern und darf sich daher keinen Punktverlust leisten. SPOX zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen. © imago images 2/25 BORUSSIA DORTMUND - TOR: Roman Bürki © imago images 3/25 ABWEHR: Lukasz Piszczek © imago images 4/25 Mats Hummels © imago images 5/25 Manuel Akanji © imago images 6/25 MITTELFELD: Achraf Hakimi © imago images 7/25 Emre Can © imago images 8/25 Mahmoud Dahoud © imago images 9/25 Rapahael Guerreiro © imago images 10/25 ANGRIFF: Julian Brandt © imago images 11/25 Erling Haaland © imago images 12/25 Thorgan Hazard © SPOX 13/25 Und so sieht es auf dem Feld aus: Das gewohnte 3-4-3, Can rückt für Delaney in die Mannschaft. Vorn kommt die Startelf für Jadon Sancho noch zu früh, Brandt und Hazard wirbeln hinter Haaland. © imago images 14/25 FC BAYERN MÜNCHEN - TOR: Manuel Neuer © imago images 15/25 ABWEHR: Benjamin Pavard © imago images 16/25 Jerome Boateng © imago images 17/25 David Alaba © imago images 18/25 Alphonso Davies © imago images 19/25 MITTELFELD: Joshua Kimmich © imago images 20/25 Leon Goretzka © imago images 21/25 Thomas Müller © imago images 22/25 ANGRIFF: Serge Gnabry © imago images 23/25 Robert Lewandowski © imago images 24/25 Kingsley Coman © imago images 25/25 Wegen Thiagos Ausfall im Mittelfeld bleiben Kimmich und Goretzka auf der Doppel-Sechs, Gnabry rückt für Perisic in die Startelf und auf die rechte Flanke.

BVB - Emre Can: "Gekommen, um Titel zu gewinnen"

Emre Can hat vor dem Spiel gegen den FC Bayern seine Titelambitionen mit Borussia Dortmund noch einmal unterstrichen. Er sei "gekommen, um Titel zu gewinnen", sagte er der FAZ.

Vor allem die Meisterschaft sei für ihn das erklärte Ziel. "Wir stehen vier Punkte hinter den Bayern, das wird daher ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen Gas geben und möchten punkten", sagte der 26-Jährige.

BVB laut Beckenbauer unter Zugzwang

Für Franz Beckenbauer kommt dem direkten Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayer eine entscheidende Bedeutung zu. Das gab er im Gespräch mit Sport1 an.

"In diesem Spiel geht es schon in Richtung Deutsche Meisterschaft. Wenn die Bayern verlieren sollten, sind die Dortmunder dran", sagte der 74-Jährige.

"Ich weiß nicht, ob denen einen Unentschieden genügt. Die Dortmunder brauchen fast einen Sieg, um weiter eine Rolle in der Frage um die Meisterschaft zu spielen. Sonst wird es eng", räumte Beckenbauer jedoch ein.

Mit einem Sieg könnten die Bayern den Abstand auf den Tabellenzweiten in der Bundesliga auf sieben Punkte ausweiten.

