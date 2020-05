BVB - News und Gerüchte: FC Barcelona steigt wohl aus Poker um Jadon Sancho aus

9/32

PLATZ 20: JAKUB BLASZCZYKOWSKI - 8 Saisons von 2007 bis 2015 (253 Spiele, 32 Tore): Viele Jahre Dauerläufer auf der rechten BVB-Flanke - "Kuba" war Publikumsliebling. Später bei Florenz und in Wolfsburg, mittlerweile in der Heimat in Krakau aktiv.