BVB, News und Gerüchte: U23-Coach Michael Skibbe bei Borussia Dortmund vor dem Aus?

U23-Trainer Michael Skibbe steht beim BVB angeblich vor dem Aus. Chefcoach Lucien Favre und Michael Zorc haben auf der Pressekonferenz die fehlende Atmosphäre bei den anstehenden Geisterspielen beklagt. Außerdem gibt es einen genauen Termin für das Topspiel gegen den FC Bayern. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB: U23-Coach Michael Skibbe vor Aus?

Der designierte U23-Trainer Michael Skibbe steht bei Borussia Dortmund angeblich kurz vor dem Aus. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten sei das Verhältnis zwischen Skibbe (54) und den Verantwortlichen des BVB nachhaltig gestört, nachdem es intern schon länger Kritik am derzeitigen U19-Trainer und Chef aller Nachwuchsteams gegeben haben soll.

Der Grund: Skibbe, der noch mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet ist, soll den Verein nicht über eine schwere Straftat seines Schwagers informiert haben. Dieser wurde wegen Vergewaltigung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Skibbe habe den BVB weder über die Anklage noch die Verurteilung in Kenntnis gesetzt.

Die Ruhr Nachrichten berichten, dass der BVB von der Situation um Skibbe "völlig unvorbereitet" getroffen worden wäre. An eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit sei deshalb nicht zu denken. Skibbe wurde erst Anfang des Monats im Tausch mit Mike Tullberg zum U23-Trainer der Borussia befördert, was Nachwuchskoordinator Lars Ricken wie folgt kommentierte: "In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt und in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat."

Skibbe trainierte zwischen 1998 und 2000 die Bundesliga-Mannschaft der Borussia (68 Spiele, 1,6 Punkte im Schnitt), anschließend arbeitete er unter anderem als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Rudi Völler sowie als Cheftrainer bei Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC sowie mehreren Stationen in der Türkei.

© getty

BVB: Zorc über Geisterspiele: "Da blutet einem das Herz"

Im ersten Spiel nach der Corona-Pause geht es für den BVB am Samtag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) im Revierderby gegen Schalke 04. Statt einer hitzigen Atmosphäre erwartet die Spieler nun jedoch eine Geisterkulisse. "Es ist strange, es ist fremd, vor allem so ein Derby ohne Zuschauer, da blutet einem das Herz", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Dennoch sei dieser Zustand "für uns gerade der Best-Case".

Auch Trainer Lucien Favre ist sich der besonderen Umstände bewusst: "Das wird sehr speziell, da müssen wir uns drauf vorbereiten, das ist auch eine mentale Frage. Ich denke, diese Situation ist eine große Herausforderung für alle Trainer und alle Mannschaften."

Weitere Aussagen von der PK:

Zorc über Transferplanungen: "Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den BVB, auf die Bundesliga, auf jeden Verein in Europa immens und groß sind. In manchen Ligen hat es einen Abbruch gegeben, das ist sehr schwer projizierbar. Wir halten uns zurück, was die Ausgaben angeht und werden schauen, wo wir Kosten reduzieren für die kommende Saison."

Favre über Titeldruck und die Erwartungen: "Ich konzentriere mich auf das Spiel gegen Schalke. Der Fokus liegt nur auf diesem Spiel. Wir wissen, dass wir vor einem Jahr verloren haben. Ich freue mich auch, dass wir fünf Spieler auswechseln können. Alle Mannschaften werden nicht top-bereit sein, wir haben kein Freundschaftsspiel gemacht."

Borussia Dortmund - Diese Spieler waren bei ihrem Pflichtspieldebüt für den BVB am jüngsten © imago images 1/31 Jadon Sancho, Mario Götze, Nuri Sahin - einige der besten BVB-Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte feierten ihr Pflichtspieldebüt bereits in ganz jungen Jahren. Ebenso allerdings auch Spieler, die danach floppten. Die Top 30 der jüngsten Borussen. © imago images 2/31 Platz 30: SEBASTIAN TYRALA - eingesetzt im Alter von 18 Jahren und 7 Monaten beim 0:1 bei Borussia Mönchengladbach am 22. September 2006 - Heute: BV Bad Sassendorf. © imago images 3/31 Platz 29: MANFRED KOSLOWSKI (Teamfoto von 1959 ohne Koslowski) - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 5 Monaten und 5 Tagen beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf am 28. Dezember 1958 © imago images 4/31 Platz 28: DZENIS BURNIC - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 4 Monaten und 26 Tagen beim 2:1 bei Sporting Lissabon am 18. Oktober 2016 - Heute: Dynamo Dresden. © imago images 5/31 Platz 27: DIETER KURRAT - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 4 Monaten und 24 Tagen beim 1:1 bei den Sportfreunden Hamborn am 9. Oktober 1960. © imago images 6/31 Platz 26: SAHR SENESIE - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 3 Monaten und 7 Tagen beim 1:0 gegen den SC Freiburg am 29. September 2003 - Heute: Karriereende. © imago images 7/31 Platz 25: MICHAEL LUSCH - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 3 Monaten und 2 Tagen beim 2:0 gegen Schalke 04 am 18. September 1982 - Heute: Karriereende. © imago images 8/31 Platz 24: LOTHAR GESCHWENDT (Foto: Westfalenstadion im Jahr 1974) - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 2 Monaten und 20 Tagen beim 2:3 bei der SG Wattenscheid am 24. Februar 1974 - Heute: Karriereende. © imago images 9/31 Platz 23: DENNIS VOGT - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 2 Monaten und 14 Tagen beim 5:4 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 3. August 1996 - Heute: Karriereende. © imago images 10/31 Platz 22: DAN-AXEL ZAGADOU - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 2 Monaten und 2 Tagen beim 6:7 gegen den FC Bayern München am 5. August 2017 - Heute: Borussia Dortmund. © imago images 11/31 Platz 21: CHRISTIAN TIMM - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 1 Monat und 30 Tagen beim 0:2 bei Arminia Bielefeld am 26. April 1997 - Heute: Karriereende. © imago images 12/31 Platz 20: THEO SCHNEIDER - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 1 Monat und 10 Tagen beim 2:0 gegen Borussia Neunkirchen am 3. Oktober 1978 - Heute: Karriereende. © imago images 13/31 Platz 19: JACOB BRUUN LARSEN - eingesetzt im Alter von 18 Jahren, 1 Monat und 7 Tagen beim 4:1 gegen Union Berlin am 26. Oktober 2016 - Heute: TSG Hoffenheim. © imago images 14/31 Platz 18: DANIEL SIMMES - eingesetzt im Alter von 18 Jahren und 13 Tagen beim 1:2 gegen den Hamburger SV am 25. August 1984 - Heute: Karriereende. © imago images 15/31 Platz 17: DAVID ODONKOR - eingesetzt im Alter von 18 Jahren und 10 Tagen beim 1:1 gegen den FC St. Pauli am 3. Februar 2002 - Heute: SV Wilhelmshaven. © imago images 16/31 Platz 16: RALF AUGUSTIN - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 11 Monaten und 13 Tagen beim 4:3 gegen den VfB Stuttgart am 9. September 1978 - Heute: Karriereende. © imago images 17/31 Platz 15: MEHMET AKGÜN - eingesetzt im Alter 17 Jahren, 11 Monaten und 11 Tagen beim 1:0 beim KRC Genk am 17. Juli 2004 - Heute: Karriereende. © imago images 18/31 Platz 14: MIRKO VOTAVA - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 9 Monaten und 23 Tagen beim 2:3 gegen Preußen Münster am 17. Februar 1974 - Heute: Karriereende. © imago images 19/31 Platz 13: FELIX PASSLACK - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 9 Monaten und 2 Tagen beim 2:0 beim SV Darmstadt 98 am 2. März 2016 - Heute: Fortuna Sittard. © imago images 20/31 Platz 12: EMMANUEL KRONTIRIS - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 8 Monaten und 17 Tagen beim 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 28. Oktober 2000 - Heute: Karriereende. © imago images 21/31 Platz 11: EIKE IMMEL - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 8 Monaten und 9 Tagen beim 14:1 gegen die BSC Schwennnigen am 5. August 1978 - Heute: Karriereende. © imago images 22/31 Platz 10: LARS RICKEN - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 7 Monaten und 19 Tagen beim 1:3 gegen Inter Mailand am 1. März 1994 - Heute: Karriereende. © imago images 23/31 Platz 9: SERGIO GOMEZ - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart am 8. April 2018 - Heute: SD Huesca. © imago images 24/31 Platz 8: JADON SANCHO - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 6 Monaten und 26 Tagen beim 2:2 bei Eintracht Frankfurt am 21. Oktober 2017 - Heute: Borussia Dortmund. © imago images 25/31 Platz 7: ALEXANDER ISAK - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 5 Monaten und 21 Tagen beim 3:0 bei den Sportfreunden Lotte am 14. März 2017 - Heute: Real Sociedad. © imago images 26/31 Platz 6: MARIO GÖTZE - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 5 Monaten und 18 Tagen beim 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am 21. November 2009 - Heute: Borussia Dortmund. © imago images 27/31 Platz 5: MARC-ANDRE KRUSKA - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen beim 0:1 beim 1. FC Kaiserslautern am 13. November 2004 - Heute: FC Frohlinde. © imago images 28/31 Platz 4: CHRISTIAN PULISIC- eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 4 Monaten und 12 Tagen beim 2:0 gegen den FC Ingolstadt am 30. Januar 2016 - Heute: FC Chelsea. © imago images 29/31 Platz 3: GIOVANNI REYNA - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 2 Monaten und 5 Tagen beim 5:3 beim FC Augsburg am 18. Januar 2020 - Heute: Borussia Dortmund. © imago images 30/31 Platz 2: IBRAHIM TANKO - eingesetzt im Alter von 17 Jahren, 1 Monat und 30 Tagen beim 5:0 gegen den VfB Stuttgart am 24. September 1994 - Heute: Karriereende. © imago images 31/31 Platz 1: NURI SAHIN - eingesetzt im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten und 18 Tagen beim 0:0 bei Sigma Olmütz am 23. Juli 2005 - Heute: Werder Bremen.

Bundesliga: BVB trifft am 26. Mai auf den FC Bayern

Die DFL hat die Ansetzungen der Spieltage 27 bis 29 bekannt gegeben. Zum Auftakt des 28. Spieltags trifft der derzeitige Tabellenzweite Dortmund im heimischen Stadion auf den FC Bayern. Die Partie findet am Dienstag, 26. Mai, um 18.30 Uhr statt.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 30 bis 32 wird die DFL ebenso erst in den kommenden Wochen bekannt geben wie die Terminierung des Nachholspiels zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.

Weitere Informationen von den Spielansetzungen gibt es hier.

BVB: Die nächsten fünf Bundesligaspiele von Dortmund