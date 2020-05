Bundesliga heute live: TV-Übertragung der Konferenz und der Einzelspiele

In der Bundesliga stehen heute die Samstagsspiele des 29. Spieltags an. Doch wer spielt gegen wen und wo laufen die Partien im TV und Livestream? SPOX verrät es Euch.

Bundesliga-Konferenz heute live im TV und Livestream

Entgegen der vergangenen zwei Samstage wird dieses Mal die Konferenz vom Pay-TV-Sender Sky NICHT im Free-TV übertragen. Sky bot nur am 26. und 27. Spieltag an, die Konferenz über Sky Sport News HD im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Die Konferenz könnt Ihr also nur mit einem Sky-Abo oder mit einem Tagespass, den Ihr Euch mit SkyTicket zulegen könnt, verfolgen.

Bundesliga: Das sind die heutigen Spiele der Konferenz:

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr FC Schalke 04 Werder Bremen 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg 15.30 Uhr FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim

Bundesliga: Die Spiele des 29. Spieltags

Bayer Leverkusen hat den Spieltag mit einem Sieg in Freiburg eröffnet. Neben den vier genannten Spielen gibt es ab 18.30 Uhr das Bundesliga-Topspiel: Dann treffen die Bayern auf Fortuna Düsseldorf. Am Sonntag spielt zuerst Gladbach gegen Union, ehe Paderborn gegen Dortmund antritt. Am Montag schließen Köln und Leipzig den Spieltag ab.

Datum und Uhrzeit Heim Gast 29.05., 20:30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 30.05., 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 30.05., 15:30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg 30.05., 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 30.05., 15:30 Uhr Schalke 04 Werder Bremen 30.05., 15:30 Uhr Bayern München Fortuna Düsseldorf 31.05., 15:30 Uhr Mönchengladbach Union Berlin 31.05., 18:00 Uhr SC Paderborn 07 Borussia Dortmund 02.06., 20:30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig

Bundesliga, 29. Spieltag: Highlights und Liveticker

Falls Ihr kein Sky-Abo habt oder lieber auf die Highlights warten wollt, ist SPOX die richtige Adresse für Euch. Während den Spielen könnt Ihr bereits mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden bleiben.

Die Übersicht mit allen Links zu den einzelnen Tickern findet Ihr hier.

Außerdem sind bei uns ab Montag, 0 Uhr Spielzusammenfassungen zu allen neun Partien der Bundesliga abrufbar.

Bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff gibt es diese bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an den Freitags-, Montags sowie frühen Sonntagsspielen. Dazu darf DAZN die Relegationsspiele übertragen.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Das Angebot können Neukunden in den ersten 30 Tagen kostenlos testen.

