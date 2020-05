Nachdem gestern der BVB und der FC Bayern abliefern mussten, sind heute unter anderem RB Leipzig und Schalke 04 gefragt. Wir zeigen euch, wie Ihr die Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bundesliga heute live: Leipzig unter Zugzwang

Am heutigen Sonntag stehen in der Bundesliga drei Partien auf dem Programm: Die Schalker empfangen den FC Augsburg, RB Leipzig ist in Mainz zu Gast und am späten Nachmittag gibt es dann das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.

Für die Leipziger ist das Spiel gegen die Mainzer enorm wichtig. Nachdem man vergangenes Wochenende gegen den SC Freiburg nur einen Punkt holte, müssen die Sachsen im Spiel gegen Mainz unbedingt den Dreier holen, um oben dran zu bleiben. Bayer Leverkusen ist dem Team von Julian Nagelsmann mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen.

Außerdem könnten die Bayern bis auf zehn Punkte von den Roten Bullen wegziehen.

Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Rechte für die Bundesliga liegen hauptsächlich bei Sky. Gestern lief die Konferenz der Bundesliga for free bei Sky Sport News HD. Am heutigen Sonntag ist dies leider nicht der Fall, alle Partien gibt es nur kostenpflichtig zu sehen. Doch an diesem Sonntag überträgt Sky nicht alle Spiele des Tages.

Die DFL gab am Donnerstag bekannt, dass das frühe Sonntagsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg auf DAZN zu sehen sein wird.

Die beiden späteren Spiele sind bei Sky zu sehen. Hier eine Übersicht:

13.30 Uhr : FC Schalke 04 - FC Augsburg live auf DAZN (Kommentator: Tobi Wahnschaffe, Sebastian Kneißl)

: FC Schalke 04 - FC Augsburg live auf DAZN (Kommentator: Tobi Wahnschaffe, Sebastian Kneißl) 15.30 Uhr : FSV Mainz 05 - RB Leipzig live bei Sky (Kommentator: Roland Evers)

: FSV Mainz 05 - RB Leipzig live bei (Kommentator: Roland Evers) 18.30 Uhr: 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf bei Sky (Kommentator: Martin Groß)

Bundesliga heute live auf DAZN

Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel zwischen Schalke und Augsburg heute live auf DAZN zu sehen. Doch auch die Highlights der anderen Partien sind beim Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Spielende zu sehen. Das "Netflix des Sports" hat neben Fußball auch noch UFC, WWE, Darts, MLB, NFL und NBA im Programm.

