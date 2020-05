Bundesliga heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag stehen in der Bundesliga zwei Begegnungen auf dem Programm, Rekordmeister FC Bayern ist heute in der alten Försterei bei Union Berlin zu Gast. Wir zeigen Euch wie und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Gestern wurde der Neustart der Bundesliga ausgiebig gefeiert, nachdem die Fans mehrere Monate auf Bundesliga-Fußball verzichten mussten. Heute stehen zwei weitere Begegnungen am 26. Spieltag an. Alle warten gespannt darauf, dass die Bayern heute Abend ins Geschehen der Bundesliga einsteigen. Davor sind jedoch die Kölner gefragt, sie empfangen den FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr.

Jedes einzelne Spiel des 26. Spieltags wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert, um die Corona-Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Bundesliga: Heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Union Berlin gegen den FC Bayern München am Sonntag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 HD. Das Spiel wird von Wolff Fuss kommentiert. Die TV-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

Die Begegnung zwischen dem 1.FC Köln und FSV Mainz 05 wird ebenfalls nur exklusiv bei Sky zu sehen sein.

Bundesliga : Heute im Livestream

Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Union Berlin gegen den FC Bayern München über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über Computer, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky. Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

Bundesliga: Die Sonntagsspiele im Überblick

Hier seht Ihr welche Spiele am Donnerstag stattfinden.

Uhrzeit Heim Auswärts 15:30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 18:00 Uhr Union Berlin FC Bayern München

Bundesliga: Neue Änderungen

Die Atmosphäre ohne Fans im Stadion wird sehr gewöhnungsbedürftig sein, doch es gibt einige neue Änderungen, welche von der DFL Task Force beschlossen wurden. Beispielsweise ist das Jubeln im Rudel nicht mehr erlaubt, man soll eine sogenannten Fußjubel durchführen. Ob sich die Spieler daran halten werden, bleibt abzuwarten.

