Bundesliga, Termine und Begegnungen: Der restliche Spielplan des BVB

Der BVB hat im Revierderby gegen Schalke 04 (4:0) eine starke Rückkehr in die Bundesliga gefeiert. Um den FC Bayern im letzten Viertel der Saison noch zu überholen und deutscher Meister zu werden, müssen die Borussen allerdings noch einige stärkere Gegner schlagen und vermutlich auch den deutschen Rekordmeister selbst bezwingen. Hier findet Ihr alle Informationen zum restlichen Spielplan Borussia Dortmunds.

Bundesliga: Die ausstehenden Begegnungen des BVB in der Saison 2019/20

Am kommenden Samstag trifft Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Bis dahin werden alle BVB-Anhänger aufmerksam beobachten, ob Leistungsträger wie Axel Witsel, Emre Can und Jadon Sancho an der Partie gegen den Tabellensechsten teilnehmen können.

Gegen Schalke fielen die beiden Mittelfeldstars Witsel und Can aus, wurden jedoch solide von Mahmoud Dahoud und Thomas Delaney vertreten. Flügelflitzer Sancho war angeschlagen und kam erst spät im Revierderby zum Einsatz. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wird in dieser Saison aufgrund eines Anrisses des Außenbandes nicht mehr zum Einsatz kommen können, wie der Klub kürzlich bestätigte.

Die Ausfälle machten sich gegen die schwachen Schalker kaum bemerkbar, was gegen die Wolfsburger allerdings ganz anders aussehen könnte.

Spätestens gegen den FC Bayern am Dienstag, dem 26. Mai, müssen die Borussen vermutlich in nahezu voller Besetzung antreten, um eine Chance gegen den deutschen Rekordmeister haben zu können. Eine Niederlage gegen den FCB könnte für den BVB schon einen unaufholbaren Rückstand im Rennen um die deutsche Meisterschaft bedeuten.

Datum Wochentag Uhrzeit Heim Gast Aktueller Tabellenplatz des Gegners 23. Mai Samstag 15:30 VfL Wolfsburg -:- BVB 6 26. Mai Dienstag 18:30 BVB -:- FC Bayern 1 31. Mai Sonntag 18:00 SC Paderborn -:- BVB 18 6. Juni Samstag Noch offen BVB -:- Hertha BSC 11 13. Juni Samstag Noch offen Fortuna Düsseldorf -:- BVB 16 16. Juni Dienstag Noch offen BVB -:- Mainz 05 15 20. Juni Samstag 15:30 RB Leipzig -:- BVB 4 27. Juni Samstag 15:30 BVB -:- TSG Hoffenheim 9

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg im Liveticker

Für die anstehende Partie reist der BVB zum VfL nach Wolfsburg. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr und Ihr könnt sie im SPOX-Liveticker verfolgen. Außerdem könnt ihr die fünf frühen Bundesligaspiele am Samstagnachmittag im Konferenzticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker BVB - Wolfsburg.

Und hier entlang zur Samstags-Konferenz im Liveticker.

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Überblick