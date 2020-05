Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag geht der Kampf um die Deutsche Meisterschaft und die Champions League in die nächste Runde. Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer 04 Leverkusen. Wir zeigen euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Duell an der Spitze

Wenn an diesem Samstag die Gladbacher die Werkself empfangen geht es um ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League bzw. Europa League. Beide Teams starteten am vergangenen Spieltag souverän in den Auftakt der Bundesliga. Die Gladbacher gewannen am Samstag mit 3:1 bei Eintracht Frankfurt. Auch die Leverkusener mussten ein Tor hinnehmen, aber hatten im Duell mit Werder Bremen dauerhaft Kontrolle über das Spiel und siegten schlussendlich mit 4:1.

Angesichts der aktuellen Tabellensituation ist die Partie das Top-Spiel des Spieltages. Die Gladbacher haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Leverkusener, welche mit einem Sieg an den Fohlen vorbeiziehen könnten. Auch dieses Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Hier seht Ihr alle wichtigen Infos zum Spiel:

Datum: 23.5.2020

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für Fußballfans! Mit der derzetigen Ausnahmesituation hat sich der Pay-TV Sender Sky überlegt, die Samstag Spiele in der Konferenz zugänglich für alle zu machen. Das bedeutet, dass Ihr die Begegnung zwischen Leverkusen und Gladbach live und gratis in der Konferenz bei Sky News HD sehen könnt. Dieser Sender läuft im Free-TV.

Für Sky Kunden besteht außerdem die Möglichkeit, das Spiel als Einzelspiel zu sehen, ohne dass zu anderen Spielen geschaltet wird. Falls Ihr als Kunde des Senders unterwegs sein solltet, bietet Sky mit SkyGo die Möglichkeit, auch von unterwegs das Geschehen zu verfolgen.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: LIVETICKER und Highlights

Für alle, die es nicht schaffen das Spiel rechtzeitig zu verfolgen hat DAZN das richtige Angebot. Ihr könnt bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie die Highlights des Spiels auf DAZN sehen.

Wer das Spiel hautnah erleben möchte, der ist im Liveticker von SPOX zur Partie Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen bestens aufgehoben. In unserem Liveticker-Kalender könnt Ihr auch alle anderen Begegnungen des Bundesliga Spieltags verfolgen.

Bundesliga: Tabelle vor dem 27. Spieltag

Hier seht Ihr wie knapp es im Rennen um die vorderen Plätze zugeht: