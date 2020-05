Bundesliga, 29. Spieltag: Spielplan, Begegnungen, Ansetzungen, Tabelle

In der Bundesliga geht es Schlag auf Schlag! Der 29. Spieltag steht an und hier erfahrt ihr, welche Begegnungen anstehen und wie der Stand der Tabelle ist.

Bundesliga: Der 29. Spieltag

Der 29. Spieltag der Bundesliga steht am Wochenende an. Der FC Bayern München hat sich am vergangenen Dienstag mit 1:0 gegen Borussia Dortmund entscheidend durchgesetzt und somit einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft getan. Jetzt geht es für den Rekordmeister darum, gegen Fortuna Düsseldorf, den Vorsprung zu halten oder noch auszubauen.

Borussia Dortmund muss in Paderborn dringend siegen, um noch eine mögliche Chance auf den Meistertitel zu haben und seinen Champions-League-Platz zu sichern. Borussia Mönchengladbach empfängt am Montag Union Berlin. Am Abend trifft Köln auf Leipzig.

Bundesliga: Die Begegnungen 29. Spieltag

Datum Heim Gast 29.05. 20:30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 30.05. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 30.05. 15:30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg 30.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 30.05. 15:30 Uhr Schalke 04 Werder Bremen 30.05. 18:30 Uhr Bayern München Fortuna Düsseldorf 01.06. 15:30 Uhr Mönchengladbach Union Berlin 01.06. 18:00 Uhr SC Paderborn 07 Borussia Dortmund 01.06. 20:30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig

Bundesliga-Konferenz live im TV und Livestream sehen

Wer Bundesliga sehen will, sollte Sky-Kunde sein. Der Pay-TV-Sender überträgt fast alle Spiele im Einzelnen und die Samstags-Konferenz. Der Streamingdienst DAZN überträgt zusammen mit Amazon Prime ausgewählte Spiele des Spieltags, in der Regel sind es die Freitags- und Monatgsspiele. So laufen auch an diesem Wochenende die parallelen Spiele um 15.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie im Livestream auf Sky Go.

Der Pay-TV-Sender Sky hatte aufgrund der Coronakrise an den vergangenen beiden Wochenenden die Konferenz im Free-TV bei Sky Sport News HD sowie im kostenlosen Livestream übertragen. Das wird bei den kommenden Konferenzen nicht mehr der Fall sein.

Bundesliga-Highlights auf DAZN und SPOX

Die Highlights aller Bundesligaspiele sind zudem auch schon 40 Minuten nach dem Abpfiff bei DAZN zu sehen.

Bei SPOX sind ab Montag 0 Uhr die Spielzusammenfassungen zu allen neun Partien der Bundesliga abrufbar.

Bundesliga: Die Tabelle