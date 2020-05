1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der vom Abstieg bedrohte FSV Mainz 05 heißt am heutigen 29. Spieltag die TSG Hoffenheim willkommen. Wie und wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim: Wann und wo wird gespielt?

Die Mainzer empfangen am heutigen Samstag um 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim. Gespielt wird die Partie des 29. Spieltags in der Opel-Arena in Mainz.

Mainz 05 befindet sich momentan auf Platz 15 der Bundesliga-Tabelle und braucht unbedingt Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.

Im Hinrundenspiel deklassierten die Mainzer die Hoffenheimer mit 5:1.

Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim: Heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky wird die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim live und in voller Länge übertragen. Im TV wird die Begegnung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD als Einzelspiel zu sehen sein.

Mittels SkyGo-Abo verschafft sich der Kunde einen Zugriff auf den Livestream. Ebenfalls kann via SkyTicket ein Tagsepass erworben werden.

© imago images

40 Minuten danach sind die Highlights pünktlich auf der Plattform von DAZN abrufbereit. Doch nicht nur die Highlights dieser Partie bietet der Streamingdienst, sondern auch die der restlichen Spiele des Spieltags.

Neben Highlights der Bundesliga gehören auch einige ausgewählte Spiele, die live und in voller Länge übertragen werden, zum Angebot.

Für nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann ein DAZN-Abonnement geholt werden. Zuvor hat der Kunde die Möglichkeit, das Produkt kostenlos zu testen.

Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim im Liveticker

Am Spiel interessierte Zuschauer, die nicht auf das TV- oder Livestream-Angebot von Sky zugreifen können, haben Glück, denn SPOX bietet für diese Partie einen Liveticker zum Mitlesen an. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Liveticker: 1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim

Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mainz 05:

F. Müller - Niakhaté, Bruma, Hack - R. Baku, Brosinski - Kunde, Barreiro - Onisiwo, Quaison - Mateta

TSG Hoffenheim:

Baumann - Kaderabek, Posch, Bicakcic, Zuber - Grillitsch - Rudy, Geiger - Skov, Bebou, Baumgartner

Bundesliga: Die Tabelle am 29. Spieltag