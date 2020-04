Matthäus kritisiert FC Bayern: "Keine Wertschätzung" für Neuer

Der ehemalige Bayern-Star Lothar Matthäus hat den FC Bayern für seinen Umgang mit Torhüter Manuel Neuer kritisiert. "Es ist für mich fehl am Platz, dass Manuel Neuer keine Wertschätzung beim FC Bayern bekommt", sagte Matthäus im Interview mit Sky Sport News HD

Matthäus fügte einen klaren Rat an die Bosse des Rekordmeisters an: "Man sollte sich an einen Tisch setzen. Das ist eine Sache von zehn Minuten, die man aus der Welt räumen kann. Ich verstehe das nicht."

Zuletzt ärgerte sich Manuel Neuer im Interview mit der Bild über den Umstand, dass Details aus den internen Vertragsverhandlungen mit dem Rekordmeister öffentlich diskutiert wurden.

Zerwürfnis zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München? Eine Chronologie der Ereignisse © imago images 1/19 Die Vertrauensbasis zwischen dem FC Bayern und Manuel Neuer ist stark erschüttert. Neuer zeigt sich "irritiert" darüber, dass bestimmte Gesprächsinhalte im Zuge seines Vertragspokers an die Öffentlichkeit gelangt sind. © imago images 2/19 "Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", sagte Neuer der Bild. Und weiter: "Das kenne ich so nicht beim FC Bayern." Eine Chronologie der Ereignisse. © imago images 3/19 In der Winterpause verkündete der FC Bayern die ablösefreie Verpflichtung Alexander Nübels im kommenden Sommer. Der Keeper des FC Schalke 04 unterschrieb einen Vertrag bis 2025. © imago images 4/19 Bereits zuvor habe es laut der Bild ein Gespräch zwischen Neuer und Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die künftige Rollenverteilung zwischen ihm und Neuzugang Nübel gegeben. © imago images 5/19 Salihamidzic soll darin von Neuer gefordert haben, dass dieser zugunsten von Nübel pro Saison auf rund 15 Pflichtspiele verzichtet. Neuer lehnte das dem Bericht zufolge ab und verkündete, nicht einmal auf Freundschaftsspiele verzichten zu wollen. © imago images 6/19 Im Wintertrainingslager in Katar sagte er: "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen." © imago images 7/19 Massiv störte Neuer schon damals, dass Inhalte des Gesprächs mit Salihamidzic an die Öffentlichkeit gelangten. Im Zuge aktueller Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2021 veröffentlichte das gleiche Blatt danach erneut vertrauliche Details. © imago images 8/19 Vor einigen Tagen meldete die Bild, dass Neuers Manager Thomas Kroth für eine Vertragsverlängerung seines Klienten mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert habe. Diese Summe soll für "Unverständnis bei den Bayern-Bossen gesorgt" haben. © imago images 9/19 Grund für die angebliche Forderung ist, dass andere Spieler wie etwa Neuzugang Lucas Hernandez laut Bild und kicker ähnliche Summen kassieren sollen. © imago images 10/19 Hernandez‘ Berater Garcia Quilon dementierte diese Spekulationen bei SPOX und Goal aber: "Was da geschrieben wird, ist vollkommen falsch. Lucas verdient beim FC Bayern keine 24 Millionen Euro pro Jahr, weder brutto noch netto." © imago images 11/19 Unverständnis auf Seiten Neuers herrscht unterdessen über die Indiskretionen aus der Führungsebene des FC Bayern, beziehungsweise des offensichtlichen Verhandlungspartners Salihamidzic. © imago images 12/19 Abgesehen vom Gehalt gilt auch die Vertragsdauer als Streitpunkt: Während der FC Bayern dem 34-Jährigen offenbar einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison bietet, soll Neuer eine Verlängerung über fünf Jahre fordern. © imago images 13/19 Diese Angaben wiesen Neuer und sein Manager Kroth nun in der Bild zurück. Zur Laufzeit sagte Neuer: "Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln." © imago images 14/19 Klar auf Seiten Neuers steht in der Causa Trainer Hansi Flick, der die Wichtigkeit seines Kapitäns stets aufs Neue betont. "Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative", sagte er neulich. © imago images 15/19 Wohl auch nicht Nübel, den Flick zuletzt nur als " jungen, talentierten Torhüter" bezeichnete. Dessen Transfer sorgte wohl für Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic. © imago images 16/19 Angeblich lief die Verpflichtung ohne Absprache mit dem damals als Interimstrainer fungierenden Flick ab. Im Zusammenhang damit könnte Flicks vor seiner eigenen Verlängerung bis 2023 gefordertes Veto-Recht bei künftigen Transfers stehen. © imago images 17/19 Weiterhin voll von Neuer überzeugt ist auch der angehende Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Er betonte zuletzt dessen Wichtigkeit als "Führungsspieler und Identifikationsfigur". © imago images 18/19 Trotz aller aktuellen Ungereimtheiten in den Vertragsgesprächen sind aber beide Parteien weiterhin generell an einer Einigung interessiert. Die Verhandlungen dürften daher fortgesetzt werden. © imago images 19/19 Sollten diese scheitern, könnten laut dem kicker Manchester City mit Neuers Ex-Trainer Pep Guardiola und der FC Chelsea Angebote für Neuer abgeben. Einen Wechsel vor Vertragsende schon in diesem Sommer schließt der Kapitän aber derzeit aus.

Neuer hatte laut der Tageszeitung in den Gesprächen ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro gefordert, weshalb die Verhandlungen ins Stocken gerieten. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.