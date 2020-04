Vahid Hashemian im Interview: "Magath hat mit uns Bergwanderungen unternommen"

Unter dem Spitznamen "Hubschrauber" machte sich Vahid Hashemian einen Namen in der Bundesliga. Mittlerweile hat sich der Iraner mit seinen 43 Jahren voll und ganz dem Trainerdasein gewidmet. Ambitioniert ist er jedoch noch immer. Der heutige Co. der Nationalmannschaft des Iran kickte von 1999 bis 2010 in der Bundesliga und sammelte dabei Erfahrungen bei insgesamt vier deutschen Klubs, unter anderem beim großen FC Bayern München.

In der aktuell fußballfreien Phase spricht Hashemian im exklusiven Interview mit SPOX und Goal über seine fußballerischen Anfänge auf den Straßen Teherans, den Kulturwechsel in Deutschland und seine kurze Zeit beim FC Bayern. Außerdem: Wie er die harte Trainingsmethodik von Felix Magath wahrgenommen hat und wie sein Verhältnis zu Robert Enke war.

Vahid, Ihre Vorliebe für den Fußball haben Sie einst auf den Straßen Teherans entdeckt. Wie lief das ab?

Vahid Hashemian: Wir haben einfach viel auf der Straße gespielt. In den Schulferien war ich zudem regelmäßig in verschiedenen Fußballschulen. Dort spielten wir dann auf Rasenplätzen, das war natürlich ein ganz anderes Gefühl.

Welche Bedeutung hatte der Fußball damals in Ihrer Geburtsstadt?

Hashemian: Im Iran gibt es einige Sportarten, in denen das Land regelmäßig Auszeichnungen gewinnt, etwa Ringen oder Taekwondo. Aber die Lieblingssportart der Menschen ist trotzdem Fußball, die Leute sind verrückt danach. Wenn ein großes Derby ansteht, sind die Straßen wie leergefegt, weil jeder dieses Spiel anschaut.

Gab es in Ihrer Kindheit einen Klub, den Sie besonders verehrt haben?

Hashemian: Meine Lieblingsteams waren früher tatsächlich Argentinien und Deutschland. Als die beiden Nationen im WM-Finale 1990 gegeneinander gespielt haben, war das für mich sehr schwierig. Damals war es noch nicht so einfach, Spiele vor dem Fernseher zu verfolgen, aber an diese Partie kann ich mich noch sehr gut erinnern.

Zu welchen Fußballern haben Sie als Kind beziehungsweise Jugendlicher aufgeblickt?

Hashemian: Diego Maradona war früher mein Lieblingsspieler. Außerdem mochte ich Lothar Matthäus, Marco van Basten und Gary Lineker.

Wann haben Sie selbst erstmals in einem Verein gespielt?

Hashemian: Ich habe mit 15 oder 16 Jahren erstmals an einem organisierten Fußballturnier teilgenommen - im Fünf-gegen-Fünf-Modus. Danach ist ein Mann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht in einem Verein spielen möchte. Er hat mich dann zum Training in eine iranische U17-Mannschaft eingeladen. So hat meine Vereinskarriere bei Fath Teheran begonnen.

Im Sommer 1999 sind Sie nach Deutschland gekommen. Wie groß war die Umstellung?

Hashemian: Ich war aus dem Iran ein sehr familiäres Leben gewohnt, dann bin ich ganz alleine nach Deutschland gezogen - in ein neues Land mit einer neuen Kultur und einer neuen Sprache. Ich habe etwas Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Aber das ist wohl ganz normal.

Gab es unangenehme Erlebnisse in der Anfangszeit?

Hashemian: Sportlich hatte ich anfangs etwas Pech. Im Trainingslager mit dem HSV habe ich mir die Nase gebrochen, zudem hat mich eine Bauchmuskelzerrung sechs Monate außer Gefecht gesetzt. Das hat den Einstieg zusätzlich erschwert.

Hashemian, Karimi und Co.: Das waren die kuriosesten Transfers des FC Bayern © imago images 1/21 Roy Makaay, Franck Ribery, Arjen Robben - die Liste der Top-Transfers des FC Bayern ist lang. Doch auch die Bayern liegen mal daneben. Wir zeigen die kuriosesten Transfers der Münchner in diesem Jahrtausend. © imago images 2/21 Vahid Hashemian: Wechselte im Sommer 2004 für zwei Millionen Euro vom VfL Bochum zum FC Bayern. In Bochum hatte der Hubschrauber im Vorjahr 16 Saisontore in der Bundesliga erzielt und den VfL bis in den UEFA-Cup geschossen. © imago images 3/21 In München blieb der Iraner aber stets hinter den Erwartungen zurück. Hashemian machte 2004/2005 nur neun Ligaspiele und erzielte kein Tor. Wechselte zu Hannover 96 und dann wieder zurück nach Bochum. In 121 Spielen gelangen ihm nur noch 12 Tore. © imago images 4/21 Ali Karimi: Der Iraner wechselte 2005 als amtierender Fußballer des Jahres ablösefrei von Asien nach Deutschland und fand sich zunächst sogar gut beim Rekordmeister ein. Nach einer Fußgelenksverletzung im Frühling 2006 kam er jedoch aus dem Tritt. © imago images 5/21 Karimi blieb drei Jahre bei den Bayern, in 42 Spielen gelangen ihm dabei vier Tore und vier Vorlagen, ehe er nach Katar wechselte. 2011 kehrte er in die Bundesliga zurück, bei Schalke 04 machte er allerdings kein einziges Spiel von Anfang an. © imago images 6/21 Julio dos Santos: Nach vier Spielzeiten bei Club Cerro Porteno in Paraguay verpflichteten die Bayern ihn für 2,7 Millionen Euro. In München machte dos Santos allerdings nur zehn Spiele, ehe er ausgeliehen wurde. © imago images 7/21 Dos Santos wurde an den VfL Wolfsburg, UD Almeria und Gremio Porto Alegre ausgeliehen, fasste aber bei keiner der Stationen wirklich Fuß. 2008 löste der FCB den eigentlich bis 2009 datierten Vertrag mit dos Santos auf. © imago images 8/21 Massimo Oddo: Der Italiener wurde im Sommer 2008 als amtierender Weltmeister von den Bayern ausgeliehen und sollte die Abwehr des deutschen Rekordmeisters stabilisieren. In der Liga machte Oddo 2008/2009 18 Spiele. © imago images 9/21 Wirklich festspielen konnte sich der Rechtsverteidiger bei den Bayern allerdings auch nicht. Diese verzichteten daher auf das Ziehen der Kaufoption. Oddo ging zurück zum AC Mailand, 2011 wurde er nochmal nach Lecce ausgeliehen. © imago images 10/21 Breno: Für die stolze Summe von 12 Millionen Euro holten die Bayern den als äußerst talentiert geltenden Breno 2008 aus Brasilien nach Deutschland. Der Youngster erhielt zuerst einige Kurzeinsätze, ehe er nach Nürnberg verliehen wurde. © imago images 11/21 Schwere Knieprobleme machten dem Brasilianer allerdings sehr zu schaffen. 2010 musste er sich zum dritten Mal einer Knie-OP unterziehen, kurz darauf setzte er angetrunken sein Haus in Brand. 2012 wurde er zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. © imago images 12/21 Landon Donovan: Der US-Amerikaner wurde im Januar 2009 von den Bayern ausgeliehen, Donovan galt als Wunschsspieler des damaligen Bayern-Trainers Jürgen Klinsmann, der sich für eine Verpflichtung des Angreifers stark machte. © imago images 13/21 Donovan konnte aber nicht überzeugen. Hermann Gerland soll ihn sogar als zu schwach für die zweite Mannschaft eingestuft haben. Donovan kam auf sieben Kurzeinsätze für den FCB, dabei gelang ihm kein Tor. Im März wurde die Leihe schon wieder beendet. © imago images 14/21 Edson Braafheid: Für zwei Millionen Euro eisten die Bayern Braafheid 2009 aus Enschede los. Der Niederländer erhielt allerdings kaum Spielzeit und wurde bereits im Winter an Celtic Glasgow verliehen. © imago images 15/21 Braafheid kehrte nach München zurück, nach einer Auseinandersetzung mit Louis van Gaal wurde der Verteidiger jedoch suspendiert. Braafheid wechselte ablösefrei nach Hoffenheim. Dort flog er in seinem ersten Spiel wegen einer Tätlichkeit vom Platz. © imago images 16/21 Danijel Pranjic: Wie Braafheid kam auch Pranjic 2009 aus den Niederlanden zum FC Bayern. Der Kroate bezahlte sogar einen Teil seiner festgeschrieben Ablösesumme selbst, um den Wechsel zu ermöglichen. © imago images 17/21 Pranjic war drei Jahre lang fester Bestandteil des Bayern-Teams, voll überzeugen konnte er aber dennoch eher selten. In 85 Spielen erzielte der Flügelspieler nur ein Tor, 2012 wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. © imago images 18/21 Jan Kirchhoff: Der deutsche Juniorennationalspieler wechselte 2013 ablösefrei aus Mainz zum deutschen Rekordmeister. Bei den Bayern kam Kirchoff allerdings kaum zum Einsatz, nach nur einem halben Jahr wurde er für 18 Monate an Schalke verliehen. © imago images 19/21 Auf Schalke wurde der Defensiv-Allrounder immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Kirchhoff kehrte für ein halbes Jahr zum FCB zurück, ehe er zum AFC Sunderland wechselte. Spielt heute für den KFC Uerdingen. © imago images 20/21 Sinan Kurt: Im Sommer 2014 verpflichteten die Bayern Kurt für drei Millionen Euro Ablöse aus Gladbach, ohne dass dieser jemals ein Profispiel bestritten hätte. Kurt blieb eineinhalb Jahre, wurde aber nur einmal in der 1. Mannschaft eingesetzt. © imago images 21/21 Auch bei der Hertha schaffte es Kurt allerdings kaum in den Profikader. 2019 wechselte er zur WASG Wattens in die österreichische zweite Liga. Seit dem Sommer 2019 ist er mittlerweile vereinslos.

Vahid Hashemian: "Ich saß da und dachte mir nur: Puh, Artikel"

Wie stand es um Ihre Sprachkenntnisse?

Hashemian: Die deutsche Sprache war sehr schwer zu erlernen. In unserer Sprache gibt es keine Artikel, also saß ich damals da und dachte mir nur: Puh, Artikel. Beim Deutsch lernen bin ich schnell verrückt geworden. Ich habe aber versucht, durch die Kommunikation mit den anderen Spielern Fortschritte zu machen.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre erste Trainingseinheit in Hamburg?

Hashemian: Ich kann mich noch erinnern, dass wir auf der alten Trainingsanlage in Norderstedt trainiert haben. Was genau der Trainingsschwerpunkt war, weiß ich nicht mehr, Kopfballtraining war aber auf jeden Fall dabei.

Wo wir bei Ihrem Spitznamen wären: Warum Hubschrauber?

Hashemian: Ich konnte schon im Iran gut springen und köpfen. Beim HSV hat mich Frank Pagelsdorf dann während des Kopfballtrainings immer für meine Sprungkraft aus dem Stand gelobt. Er sagte, ich sei wie ein Hubschrauber. Daher kommt der Spitzname.

Sie spielten mit Niko Kovac zusammen. Was zeichnete ihn aus?

Hashemian: Niko kam genau zu dem Zeitpunkt aus Leverkusen zum HSV, als ich nach Hamburg wechselte. Er war ein Gentleman mit einem sehr selbstbewussten Auftreten. Zudem war er unheimlich clever. Er konnte das Spiel lesen und lenken.

Was war die größte Lehre, die Sie beim HSV gezogen haben?

Hashemian: Die ganze Zeit beim HSV war für mich ein Lernprozess. Dort habe ich die deutsche Kultur, die deutsche Sprache und den deutschen Fußball kennengelernt. Hamburg hat eine wichtige Rolle in meiner Entwicklung gespielt. Der damalige Präsident des VfL Bochum, Werner Altegoer, hat mich dann aber davon überzeugt, dort zu unterschreiben.

© imago images

Vahid Hashemian über den Wechsel zum FC Bayern

Nach nur 17 Pflichtspielen und einem Tor in zwei Jahren beim HSV etablierten Sie sich in Bochum als Bundesligaspieler.

Hashemian: Zu meiner Anfangszeit waren wir unter Trainer Bernhard Dietz nicht gerade erfolgreich. Dann kam Peter Neururer, unter dem ich zum Stammspieler wurde.

Was machte ihn aus?

Hashemian: Manchmal braucht man einen Trainer, der nicht nur fachlich gut ist, sondern auch menschlich. Peter hat mich immer unterstützt und exzellent motiviert. Spieler sind keine Maschinen. Jeder braucht jemanden, der ein Gespür für gewisse Situationen hat. Und er hatte dieses Gespür.

Inwiefern hat sich das geäußert?

Hashemian: Dazu eine Anekdote: Ich war wie gesagt Stammspieler und mir deshalb sicher, im nächsten Spiel in der Startelf zu stehen. Dann saß ich aber auf der Bank und war entsprechend enttäuscht und sauer. Im nächsten Training bin ich kaum gelaufen, hatte keine Motivation. Er hat mich dann in die Kabine geschickt. Auf dem Nachhauseweg habe ich mich bereits gefragt, welche Konsequenzen nun wohl drohen.

Wie ging es weiter?

Hashemian: Im nächsten Training war ich der Erste vor Ort und Peter hat mich in die Trainerkabine bestellt. Ich hatte Sorgen, suspendiert zu werden, Peter sagte mir aber nur, dass mein Verhalten nicht okay gewesen sei und ich nun trainieren solle. Ich wusste selbst, dass ich alles falsch gemacht hatte. Daraus habe ich gelernt.

Nach 16 Toren in 32 Bundesligaspielen für den VfL wechselten Sie im Sommer 2005 zum FC Bayern. Wie kam das zustande?

Hashemian: Ich hatte damals mehrere Angebote, unter anderem von Schalke und aus dem Ausland. Als aber das Angebot des FC Bayern kam, wusste ich, was zu tun ist. Bereits als ich nach Deutschland kam, war es mein Traum, für den FC Bayern zu spielen. In einem solchen Verein stand und steht quasi immer eine Weltauswahl auf dem Platz.

Wie haben Sie Trainer Felix Magath wahrgenommen?

Hashemian: Er war früher ein großer Spieler und anschließend ein erfolgreicher Trainer mit einem speziellen Charakter. Er wollte mich auch schon nach Stuttgart holen, ehe ich nach München gegangen bin.

Vahid Hashemian über Felix Magath: "Vor ihm hatte ich keine Angst, aber vor seinen Trainingseinheiten"

Welches Vier-Augen-Gespräch mit Magath ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Hashemian: Magath war jemand, der wenig mit den Spielern gesprochen, sondern mehr Wert auf das Training gelegt hat. Ging es nach ihm, mussten die Spieler bis an die Grenzen gehen und teilweise darüber hinaus. Man durfte keine Barriere im Kopf haben.

Wie beurteilen Sie seine Trainingsmethodik?

Hashemian: Seine Methoden waren sehr hart. Dementsprechend war ich in dem einen Jahr beim FC Bayern aber auch ziemlich fit. Ich habe im Verein zwar wenig gespielt, zu dieser Zeit aber die wichtigsten Tore meiner Karriere für die iranische Nationalmannschaft geschossen. Das war kein Zufall.

Was zeichnete seine Einheiten aus?

Hashemian: Neben den fußballerischen Aspekten wie Testspielen haben wir viel mit Medizinbällen gearbeitet. Zudem hat er mit uns außergewöhnliche Dinge wie Bergwanderungen unternommen.

Hatten die Spieler Angst vor Magath?

Hashemian: Vor ihm hatte ich keine Angst, aber vor seinen Trainingseinheiten (lacht). Im Ernst: Ich habe nie gesehen, dass er ausgerastet ist oder unruhig war.

Wie bewerten Sie Ihre Zeit beim FC Bayern rückblickend?

Hashemian: Ich bin sehr stolz, dass ich beim FC Bayern war. Und ich habe dort mit guten Leuten zusammengearbeitet. Ich sage immer: Man muss es probieren. Man gewinnt oder verliert, aber wenn man es nicht probiert, verliert man.