SV Werder Bremen News und Gerüchte: Zukunft von Milot Rashica weiter offen

Die Zukunft von Werder Bremens Milot Rashica bleibt weiterhin offen. Dies teilte der Berater des 23-jährigen, Altin Lala, mit. Außerdem unterstützt Werder ab Ostern die Innere Mission Bremen e.V. und kocht warme Mahlzeiten für Obdachlose.

Alle News und Gerüchte zu Werder Bremen findet Ihr hier.

Werder Bremen: Berater von Milot Rashica spricht

Der Berater von Milot Rashica, Altin Lala, bestätigt in einem Gespräch bei Sport1, dass aktuell die Transferplanungen für seinen Schützling auf Eis liegen.

"Wir standen vor der Corona-Krise in Kontakt mit einigen Klubs - auch aus der Bundesliga. Zurzeit steht aber alles still", teilte der 44-jährige Ex-Profi mit. Unter anderem sollen Anfragen von hochkarätigen Vereinen wie Liverpool und Dortmund vorliegen. Auch der SSC Neapel hat sich offenbar in den Transferpoker eingeschaltet.

Rashica besitzt einen Vertrag bis Sommer 2022, eine mögliche Ablöse würde den neuen Arbeitgeber nach Medienberichten 38 Millionen Euro kosten. Rashica kam im Januar 2018 für sieben Millionen Euro von Vitesse Arnheim an die Weser.

Bundesliga: So veränderten sich die Wappen der Vereine © DFB 1/31 Im August 1963 begann die erste Saison der Bundesliga. Seitdem haben einige der Vereinswappen einen ziemlichen Wandel durchgemacht. Eine Auswahl. © DFB 2/31 Borussia Dortmund: bis 1964 © DFB 3/31 1965 - 1974 © DFB 4/31 1976 - 1978 © DFB 5/31 1974 - 1976 und 1978 - 1993 © DFB 6/31 seit 1993 © DFB 7/31 FC Bayern München: 1965 - 1970 © DFB 8/31 1970 - 1979 © DFB 9/31 1979 - 1996 © DFB 10/31 1996 - 2002 © DFB 11/31 2002 - 2017 © DFB 12/31 seit 2017 © DFB 13/31 Eintracht Frankfurt: bis 1965 © DFB 14/31 1965 – 1970 © DFB 15/31 1970 – 1977 © DFB 16/31 1977 – 1998 © DFB 17/31 seit 1998 © DFB 18/31 Borussia Mönchengladbach: bis 1970 © DFB 19/31 1970 - 1999 © DFB 20/31 seit 1999 © DFB 21/31 Hertha BSC: bis 1984 © DFB 22/31 1984 - 1999 © DFB 23/31 1999 – 2012 © DFB 24/31 seit 2012 © DFB 25/31 Bayer Leverkusen: 1976 - 1984 © DFB 26/31 1984 - 1996 © DFB 27/31 1996 - 1999 © DFB 28/31 seit 1999 © DFB 29/31 FC Schalke 04: bis 1978 © DFB 30/31 1978 - 1995 © DFB 31/31 seit 1995

Milot Rashica: Leistungsdaten der Saison 2019/2020

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 20 7 4 DFB-Pokal 4 3 1

Werder Bremen: Corona-Initiative für Obdachlose

Der SV Werder Bremen zeigt in Zeiten der Coronakrise Solidarität und wird in dieser Woche in Zusammenarbeit mit der Inneren Mission Bremen e.V. warme Mahlzeiten für Obdachlose zubereiten. Dies teilte Michael Rudolph, der Direktor für Kommunikation, gegenüber der Deichstube mit.

"Wir werden ab nächster Woche Mittwoch mit unserem Mannschaftskoch Jens Vaassen nicht mehr nur für unsere Profi-Mannschaft, sondern auch für drei Obdachlosen-Unterkünfte in Bremen kochen", erklärte Rudolph. Der Bundesligist kümmert sich aber nicht nur um die Zubereitung: "Auch um die Auslieferung des Essens kümmern wir uns, das werden unsere Mitarbeiter übernehmen."

Die Initialzündung für die Aktion, die zunächst über vier Wochen laufen soll, kam von der Inneren Mission Bremen. "Der Verein kam mit der konkreten Idee auf uns zu, ob wir diese drei Obdachlosen-Unterkünfte nicht bekochen könnten", so Rudolph.

Bundesliga-Restprogramm: Harte Gegner für Werder Bremen

Ob und wann die restlichen Begegnungen von Werder Bremen stattfinden, ist derzeit unklar.