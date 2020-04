RB Leipzig, News und Gerüchte: Patrick Schick kann sich Verbleib bei RBL vorstellen

Patrik Schick möchte nach eigener Aussage bei RB Leipzig bleiben. Bei Schick und Angelino will RBL offenbar den Preis drücken und die Roten Bullen bekommen weitere Konkurrenz im Werben um Mohamed Simakan. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig gibt es hier.

RB Leipzig: Patrick Schick kann sich Verbleib vorstellen

Patrik Schick (24) kann sich nach eigener Aussage einen Verbleib bei RB Leipzig über den Sommer hinaus vorstellen. "Die Klubs müssen nun eine mögliche Lösung finden. Und wenn sie gefunden wird, wäre ich froh", wird der Stürmer vom kicker zitiert.

Schick ist aktuell von der AS Rom an Leipzig ausgeliehen. RBL besitzt zudem ein Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro, die sich im Falle der Qualifikation für die Champions League um eine Million erhöhen würde.

Sportdirektor Markus Krösche bekräftigte gegenüber dem kicker, dass bei RB überlegt wird, "Patrik bei uns zu belassen". Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist jedoch noch unsicher, ob Leipzig die Summe bezahlen kann.

Patrik Schick bei RB Leipzig: Leistungsdaten der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists Minuten Bundesliga 15 7 2 897 DFB-Pokal 1 - - 90 Champions League 3 - 1 187

© getty

RB Leipzig: Werden Preise von Schick und Angelino gedrückt?

RB Leipzig will wegen der Coronakrise offenbar die Ablösesummen bei Patrik Schick und Angelino (23) drücken. Das berichtet die Bild.

Demnach könnte Leipzig die Kaufoptionen bis 15. Juni nicht ziehen und somit danach mit der AS Rom und Manchester City dennoch über einen Kauf der Spieler verhandeln.

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche bekräftigte, dass RBL die beiden Leihgaben halten will. "Fest steht, dass beide Spieler extrem gern bei uns sind, extrem gern unter dem Trainerteam arbeiten. Das ist für uns sehr positiv."

RB Leipzig: Die schnellsten Spieler der Roten Bullen in der Bundesliga © getty 1/26 Seit 2016 ist RB Leipzig in der Bundesliga und steht für Powerfußball und extremes Tempo. Doch wer sind die Speedkönige der Sachsen? Hier sind die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25 - Rani Khedira am 19/02/2017: 32,87 km/h. (Quelle: Opta) © getty 3/26 PLATZ 25 - Tyler Adams am 01/02/2020: 32,90 km/h. © getty 4/26 PLATZ 23 - Dominik Kaiser am 03/12/2016: 32,95 km/h. © getty 5/26 PLATZ 21 - Naby Keita am 12/12/2017: 32,99 km/h. © getty 6/26 PLATZ 21 - Matheus Cunha am 02/03/2019: 32,99 km/h. © getty 7/26 PLATZ 20 - Patrik Schick am 22/02/2020: 33,08 km/h. © getty 8/26 PLATZ 19 - Christopher Nkunku am 18/08/2019: 33,17 km/h. © getty 9/26 PLATZ 18 - Ademola Lookman am 25/02/2018: 33,39 km/h. © getty 10/26 PLATZ 17 - Emil Forsberg am 07/10/2018: 33,57 km/h. © getty 11/26 PLATZ 16 - Marcel Halstenberg am 29/04/2017: 33,64 km/h. © getty 12/26 PLATZ 15 - Davie Selke am 10/12/2016: 33,70 km/h. © getty 13/26 PLATZ 14 - Marcelo Saracchi am 03/11/2018: 33,78 km/h. © getty 14/26 PLATZ 13 - Stefan Ilsanker am 17/12/2016: 34,28 km/h. © getty 15/26 PLATZ 11 - Yussuf Poulsen am 10/12/2016: 34,33 km/h. © getty 16/26 PLATZ 11 - Oliver Burke am 18/03/2017: 34,33 km/h. © getty 17/26 PLATZ 10 - Bruma am 16/09/2017: 34,54 km/h. © getty 18/26 PLATZ 9 - Marcel Sabitzer am 01/04/2017: 34,55 km/h. © getty 19/26 PLATZ 8 - Jean-Kevin Augustin am 12/05/2018: 34,66 km/h. © getty 20/26 PLATZ 7 - Ibrahima Konate am 16/02/2019: 34,68 km/h. © getty 21/26 PLATZ 6 - Nordi Mukiele am 18/08/2019: 34,70 km/h. © getty 22/26 PLATZ 5 - Dayot Upamecano am 20/05/2017: 34,85 km/h. © getty 23/26 PLATZ 4 - Bernardo am 08/04/2017: 34,98 km/h. © getty 24/26 PLATZ 3 - Konrad Laimer am 28/10/2018: 34,99 km/h. © getty 25/26 PLATZ 2 - Timo Werner am 27/08/2017: 35,02 km/h. © getty 26/26 PLATZ 1 - Lukas Klostermann am 18/01/2020: 35,10 km/h.

RBL bekommt offenbar Konkurrenz bei Mohamed Simakan

Der Interessentenkreis bei Mohamed Simakan von Racing Straßburg wird offenbar immer größer. Laut RMC Sport sind nicht nur RB Leipzig, Borussia Dortmund und der AC Milan an dem Verteidiger dran.

So haben auch Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, der FC Everton und der FC Southampton den 19-Jährigen beobachtet.

Sky hatte zuvor berichtet, dass Simakan bei den Roten Bullen als möglicher Nachfolger von Dayot Upamecano gehandelt werde und es bereits Gespräche mit dem Abwehrtalent gegeben habe.

Bundesliga: Tabelle nach dem 25. Spieltag