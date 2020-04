Bayer Leverkusen - Jonathan Tah: Kai Havertz? "Darauf hat er nie Bock"

Bayer Leverkusens Kai Havertz hat in Bezug auf die Trainingsinhalte offenbar ganz bestimmte Vorlieben, wie sein Mannschaftskollege Jonathan Tah im Gespräch mit DAZN und SPOX verraten hat.

"Also der, der nie Bock hat, Krafttraining oder irgendwie so etwas zu machen, ist Kai Havertz", sagte Tah im neuen Format DAZN Diaries. "Das ist immer lustig, wenn wir dann alle in den Kraftraum gehen. Der will einfach nur den Ball am Fuß haben. Der hat keine Lust, Krafttraining zu machen", führte der Innenverteidiger weiter aus.

Dennoch könne er die Vorlieben von Havertz, mit dem er auch in der deutschen Nationalmannschaft zusammenspielt, nachvollziehen. "Der liebt einfach den Ball so sehr. Ich kann ihn da auch verstehen", betonte der 24-Jährige und äußerte zudem mit einem Augenzwinkern die Vermutung, dass aus Havertz vielleicht doch noch "ein Schrank" werde.

Ritterschlag für FCB-Duo: Das sind laut Lionel Messi die 15 größten Talente der Welt © imago images 1/16 Lionel Messi wird als einer der besten Fußballer überhaupt in die Geschichte eingehen - seinem einstigen Ruf als Top-Talent ist er längst gerecht geworden. Gegenüber "Topps Champions League Cards" verriet er nun seine Top-15 der aktuell größten Talente. © imago images 2/16 TRENT ALEXANDER ARNOLD (21 Jahre, Rechtsverteidiger, FC Liverpool) - Messis Begründung: "Ein Außenverteidiger, der einen beeindurckenden Vorwärtsgang an den Tag legt. Das ist die Zukunft." © imago images 3/16 CHRISTIAN PULISIC (21 Jahre, Flügelspieler, FC Chelsea) - Messis Begründung: "Er hat eine großartige Balance und Beweglichkeit." © imago images 4/16 MASON MOUNT (21 Jahre, offensives Mittelfeld, FC Chelsea) - Messis Begründung: "Ich habe ihn spielen gesehen. Er hat das Potenzial, einer der Besten überhaupt zu werden." © imago images 5/16 PHIL FODEN (19 Jahre, zentrales Mittelfeld, Manchester City) - Messis Begründung: "Er wird großartige Dinge vollbringen. Er hat großes Talent." © imago images 6/16 JADON SANCHO (20 Jahre, Flügelspieler, Borussia Dortmund) - Messis Begründung: "Seine Fähigkeit, Verteidiger auszuspielen, ist unglaublich." © imago images 7/16 LUKA JOVIC (22 Jahre, Stürmer, Real Madrid) - Messis Begründung: "Ein magischer Spieler, der das Unmögliche möglich macht." © imago images 8/16 KAI HAVERTZ (20 Jahre, offensives Mittelfeld, Bayer Leverkusen) - Messis Begründung: "Seine Gelassenheit vor dem Tor ist unfassbar beeindruckend für so einen jungen Spieler." © imago images 9/16 EDER MILITAO (22 Jahre, Innenverteidiger, Real Madrid) - Messis Begründung: "Ein phänomenales Talent und ein schwerer Gegner." © imago images 10/16 OUSMANE DEMBELE (22 Jahre, Flügelspieler, FC Barcelona) - Messis Begründung: "Seine Schnelligkeit im Training ist angsteinflößend." © imago images 11/16 HOUSSEM AOUAR (21 Jahre, zentrales Mittelfeld, Olympique Lyon) - Messis Begründung: "Er strahlt immer Ruhe am Ball aus und hat eine exzellente Technik." © imago images 12/16 FRENKIE DE JONG (22 Jahre, zentrales Mittelfeld, FC Barcelona) - Messis Begründung: "Er ist einer der besten und komplettesten Passgeber, die ich jemals in seinem Alter gesehen habe." © imago images 13/16 JOAO FELIX (20 Jahre, Stürmer, Atletico Madrid) - Messis Begründung: "Einer der aufregendsten jungen Spieler, die die Welt momentan hat." © imago images 14/16 KYLIAN MBAPPE (21 Jahre, Stürmer, Paris Saint-Germain) - Messis Begründung: "Er ist so schnell und kann Tore schießen. Sehr gefährlich." © imago images 15/16 JOSHUA KIMMICH (25 Jahre, Außenverteidiger, FC Bayern München) - Messis Begründung: "Ein hochtalentierter Verteidiger, der so viele Tore vorbereitet." © imago images 16/16 BENJAMIN PAVARD (24 Jahre, Außen- und Innenverteidger, FC Bayern München) - Messis Begründung: "Ein klassischer Verteidger, der auch einen sehr guten Abschluss hat."

Bayer Leverkusen: Aranguiz? "Alle haben von ihm geschwärmt"

Ein anderer Spieler habe bei ihm indes mit seinem Fleiß bleibenden Eindruck hinterlassen: "Charles Aranguiz war in der Zeit, als er verletzt war, besessen davon, gesund zu werden. Das war unglaublich", erklärte Tah: "Davon haben alle in unserer Reha-Abteilung geschwärmt." Auch Lars Bender sei "ein sehr fleißiger Kollege".

Tah war 2015 für 7,5 Millionen Euro vom Hamburger SV zur Werkself gewechselt, nachdem er zuvor eine Saison lang auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga Spielpraxis gesammelt und dabei überzeugt hatte. In Leverkusen ist Tah Stammkraft und debütierte im März 2016 in der Nationalmannschaft.

Vor der Weltmeisterschaft 2018 hatte Tah zum erweiterten Kader von Bundestrainer Joachim Löw gezählt, wurde jedoch von diesem gemeinsam mit Bernd Leno, Nils Petersen und Leroy Sane nicht für die WM nominiert.