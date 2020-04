Kein Live-Fußball mehr? Von wegen! Der Ball rollt auf dem virtuellen Rasen weiter, viele Teams aus der 1. und 2. Bundesliga treten in der Bundesliga Home Challenge an. Mit dabei ist auch Achraf Hakimi vom BVB. Alles Infos zur Übertragung im TV und per Livestream bekommt Ihr hier.

Auch gestern wurde bereits gespielt, die Ergebnisse findet Ihr weiter unten.

Bundesliga Home Challenge: Modus, Teams, Infos

Da die Bundesliga pausiert, die Fans aber weiterhin Interesse am rollenden Ball haben, hat die Deutsche Fußball Liga das eFootball-Turnier Bundesliga Home Challenge ins Leben gerufen. Dabei treten wöchentlich Zweierteams von Erst- und Zweitligisten gegeneinander an, vertreten ist pro Team mindestens ein Profi des jeweiligen Vereins. Neben dem 29 Klubteams nimmt in dieser Woche auch ein Schiedsrichterduo teil - Deniz Aytekin und Daniel Schlager geben sich die Ehre.

Um die Chancengleichheit zu wahren, findet der 85er-Modus Anwendung. Bei diesem haben alle Spieler eine 85er-Wertung, egal welchen Wert sie ursprünglich bei FIFA 20 aufweisen.

Pro Partie, die vor dem Spieltag ausgelost wird, gibt es zwei Einzelspiele. Diese dauern in etwa 25 Minuten und werden nacheinander ausgetragen. Ein Spieltag geht von 15.30 Uhr bis ca. 22 Uhr.

Bundesliga Home Challenge heute live im TV und Livestream

Am heutigen zweiten Tag des zweiten Spieltags geht es wie gewohnt um 15.30 Uhr los. Weiterhin sind alle Spiele kostenfrei bei Youtube zu sehen:

Außerdem gibt es alle Spiele des Tages live bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sessions live, zudem stehen die vergangenen Spiele auf Abruf zur Verfügung.

Spiele: Diese Partien stehen heute bei der Bundesliga Home Challenge an

Team 1 Uhrzeit Team 2 1. FC Nürnberg 15.30 Uhr FC St. Pauli Eintracht Frankfurt 16.20 Uhr Arminia Bielefeld Jahn Regensburg 17.10 Uhr VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 18.00 Uhr Dynamo Dresden VfL Wolfsburg 18.50 Uhr Schalke 04 Hamburger SV 19.40 Uhr FC Augsburg VfL Bochum 20.30 Uhr Union Berlin

Bundesliga Home Challenge: Ergebnisse von gestern

Bereits gestern waren einige Teams im Einsatz, unter anderem stellte Achraf Hakimi vom BVB sein Können unter Beweis.

Team 1 Team 2 Ergebnis Hannover 96 Darmstadt 98 2:4 Hertha BSC SC Freiburg 7:12 1. FC Köln Greuther Fürth 5:5 Borussia Dortmund Holstein Kiel 7:4 TSG 1899 Hoffenheim FSV Mainz 05 12:1 SC Paderborn SV Wehen Wiesbaden 4:6 RB Leipzig Werder Bremen 4:4 Borussia Mönchengladbach Schiedsrichter 5:2

Bundesliga Home Challenge: Teams und Spieler am 2. Spieltag

Erstmals vertreten sind Borussia Mönchengladbach, der VfL Bochum, der VfL Wolfsburg und das Schiedsrichter-Team.