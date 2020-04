Bundesliga heute live: Historische Konferenz im TV und Livestream sehen

Auch heute ist wieder eine Konferenz mit historischen Partien der Bundesliga im TV zu sehen. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele gezeigt werden und wie Ihr sie heute im TV und Livestream sehen können.

Wie funktioniert die historische Konferenz?

Aufgrund der Corona-Krise ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga. Sky zeigt stattdessen am Samstagnachmittag eine Konferenz von historischen Partien zwischen den Mannschaften, die eigentlich am aktuellen 31. Spieltag gegeneinander antreten sollten.

Im Anschluss an die Konferenz zeigt Sky wie gewohnt um 17.30 Uhr auch die Show "Alle Spiele, alle Tore". Um 18.30 Uhr zeigt der Sender zudem das Topspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig.

Bundesliga: Diese Spiele seht Ihr in der historischen Konferenz

Highlight der Konferenz dürfte sicherlich das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen sein. Bei dem legendären torreichen 7:4 dürfen sich die Zuschauer gleich elfmal auf den Schrei "Tor auf Schalke!" freuen.

Uhrzeit Heim Gast Saison Kommentar 15:30 Uhr FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 2005/06 Jonas Friedrich 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 1995/96 Hansi Küpper 15:30 Uhr Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1998/99 Roland Evers 15:30 Uhr VfL Wolfsburg SC Freiburg 2003/04 Toni Tomic 15:30 Uhr FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1992/93 Kai Dittmann

Historische Konferenz: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die historische Konferenz ist um 15.30 Uhr beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß der Partien beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann.

Neben der klassischen TV-Übertragung ist die historische Konferenz auch im Livestream via Sky Go empfangbar. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, aber dennoch nicht auf die Bundesliga-Nostalgie am Samstag verzichten wollen, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen, um so die historische Konferenz sehen zu können.

Schalke - Leverkusen: Aufstellungen

So werden die Mannschaften von Mirko Slomka und Michael Skibbe bei der historischen Konferenz auflaufen:

FC Schalke 04: Rost - Rafinha, Krstajic, Bordon, Kobiashvili - Ernst, Poulsen, Bajramovic - Lincoln - Larsen, Kuranyi

Rost - Rafinha, Krstajic, Bordon, Kobiashvili - Ernst, Poulsen, Bajramovic - Lincoln - Larsen, Kuranyi Bayer Leverkusen: Butt - Ramelow, Madouni, Juan - Schneider, Rolfes, Stenman - Voronin, Barnetta, Athirson - Berbatov

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Vor Unterbrechung des Spielbetriebs lag der FC Bayern München an der Tabellenspitze. An diesem Wochenende war ursprünglich der 31. Spieltag terminiert.