Hertha BSC, News und Gerüchte - Labbadia: Big City Klub? "Werden nie in die Nähe solcher Begriffe kommen"

Der neue Hertha-Coach Bruno Labbadia hat sich über seinen Vorgänger Jürgen Klinsmann geäußert. Niklas Stark und Marius Wolf kehren am Donnerstag wieder ins Team zurück. Investor Lars Windhorst investiert trotz Corona-Pandemie weiter in die Hertha. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Hertha BSC.

Hertha-Coach Bruno Labbadia: Big City Klub? "Werden nie in die Nähe solcher Begriffe kommen"

Der neue Hertha-Coach Bruno Labbadia hat sich zum spektakulären Abgang seines Vorgängers Jürgen Klinsmann geäußert. Nach Klinsmanns Rücktritt sind unter anderem die Tagebücher des ehemaligen Bundestrainers in die Öffentlichkeit gelangt.

"Den Dingen konnte man nicht aus dem Weg gehen. Da bin ich aber absichtlich nicht tief eingedrungen. Ich bin ein Freund davon, unvoreingenommen in die Arbeit zu gehen", sagte Labbadia gegenüber der Sport Bild.

Im Gegensatz zu Klinsmann will er den Begriff "Big City Club" aber nicht zu hoch hängen. "Wenn man mit Potenzial nicht richtig arbeitet, werden wir nie in die Nähe solcher Begriffe kommen - bei allen großen Zielen, die ich natürlich habe und für die ich nach Berlin gekommen bin", sagte der 54-Jährige.

Labbadia wurde vergangene Woche als Hertha-Trainer eingestellt. Sein Vertrag läuft laut Medienberichten bis 2022.

Bruno Labbadia: Seine Trainerposten im Überblick

Verein Amtsantritt Amtsaustritt Spiele Hertha BSC 9.4. 2020 vrstl. 30.6.2022 - VfL Wolfsburg 20.2. 2018 30.6. 2019 50 Hamburger SV 15.4. 2015 25.9. 2016 49 VfB Stuttgart 13.12. 2010 26.8. 2013 119 Hamburger SV 1.7. 2009 26.4. 2010 51 Bayer Leverkusen 1.7. 2008 30.6. 2009 40 Greuther Fürth 1.7. 2007 30.6. 2008 36 SV Darmstadt 98 1.7. 2003 30.6. 2006 102

Hertha-News: Niklas Stark und Marius Wolf ab Donnerstag wieder im Team

Die beiden Hertha-Spieler Niklas Stark und Marius Wolf kehren am Donnerstag wieder zum Hertha-Team zurück, nachdem sie als sogenannte Kontaktperson eingestuft worden waren. Das berichtet die Bild. Die Spieler hatten zuvor Kontakt mit einer Person in Bayern, die später an das Coronavirus erkrankte.

In der vergangenen Woche wurde die ganze Hertha-Mannschaft auf das Coronavirus getestet. Ergebnis: Alle Tests waren negativ. Stark und Wolf befinden sich momentan noch in häuslicher Quarantäne. Für die beiden ist es bereits das zweite Mal in Isolation, nachdem sich Mitspieler Maximilian Mittelstädt Wochen zuvor mit dem Virus infizierte hatte.

© getty

Hertha BSC: Lars Windhorst will weiter investieren

Investor Lars Windhorst will trotz der momentanen Wirtschaftskrise sein Engagement bei der Hertha nicht ändern. "Zu den Zusagen und Plänen, die gemacht wurden, stehen wir. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts", sagte ein Windhorst-Sprecher auf SID-Anfrage.

Weitere 150 Millionen Euro könnten somit auf den Hauptstadt-Verein warten. Die Windhorst-Firma Tennor investierte bisher schon 224 Millionen Euro. Dafür gab Hertha 49,9 Prozent ihrer Anteile ab.

