FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sebastian Rudy könnte doch in Hoffenheim bleiben

Schalke-Leihgabe Sebastian Rudy könnte doch in Hoffenheim bleiben

Schalkes Leihspieler Sebastian Rudy könnte doch bei seinem aktuellen Verein TSG Hoffenheim bleiben. Laut der Bild kämpft Hoffenheims Trainer Alfted Schreuder vehement für eine Weiterbeschäftigung des 30-jährigen Mittelfeldspielers.

Rudy kam im vergangenen Sommer für eine Leihgebühr von 850.000 Euro nach Hoffenheim und avancierte sofort zum Stammspieler. Trotzdem wolle Hoffenheim die vereinbarte Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro nicht bezahlen, berichtete zuletzt der kicker. Sollte sich Schreuder mit seinem Wunsch durchsetzten, würde Hoffenheim wohl in Verhandlungen mit Schalke gehen und versuchen, die vereinbarte Ablöse zu drücken.

Schalke-Kapitän Daniel Caligiuri: "In ein bis zwei Wochen topfit"

Daniel Caligiuri ist nach eigener Angabe in "ein bis zwei Wochen wieder topfit". Das verkündete er in einem Instagram-Live-Gespräch mit seinem ehemaligen Teamkollegen Naldo und fügte an: "Ich fühle mich gut. Ich bin auf einem guten Weg."

Caligiuri hatte sich beim gewonnen DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Hertha BSC im Februar am Innennband verletzt. Zunächst war von einem vorzeitigen Saisonaus ausgegangen worden. Sollte die Spielzeit im Mai mit Geisterspielen fortgesetzt werden, könnte der Kapitän seiner Mannschaft aber wohl wieder helfen.

