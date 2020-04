FC Bayern München - Cyber-Konferenz nach Vertragsverlängerung: Hansi Flick verlässt den Co-Kokon

Hansi Flick äußert sich via Zoom-Konferenz erstmals zu seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern München - und macht deutlich, dass er seinen Co-Trainer-Kokon komplett abgelegt hat.



Frei nach dem Motto "ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen" setzte der FC Bayern München am Dienstagnachmittag die erste Video-Pressekonferenz der Klubgeschichte an. Nur eine Handvoll Journalisten war geladen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Als die Verbindung zu jedem virtuell Anwesenden für gut befunden worden und das letzte Nebengeräusch aus den Reporter-Küchen oder -Wohnzimmern verstummt war, nahm Trainer Hansi Flick an gewohnter Stelle, im Presseraum an der Säbener Straße, Platz.

Es war der erste öffentliche Auftritt, nachdem sein Arbeitgeber am vergangenen Freitag feierlich bekanntgegeben hatte, den 55-Jährigen mit einem Cheftrainer-Vertrag bis 2023 auszustatten. Flick, der bisher neben seiner Tätigkeit als DFB-Sportdirektor und einem achtmonatigen Intermezzo als Hoffenheim-Geschäftsführer, zumeist als Co-Trainer in Erscheinung getreten war, soll fortan also langfristig die Geschicke auf der Bank des deutschen Rekordmeisters leiten. Eine Entscheidung, die abzusehen und mit Blick auf die Leistungen unter Flicks Ägide folgerichtig war.

FC Bayern München nach Zwangspause zurück im Training: Der 1. Tag in Bildern © imago images 1/14 Lange Zeit waren die Tore vor dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße verschlossen, ehe heute wieder der Platz betreten werden durfte - wenn auch nur unter strengen Auflagen in Kleingruppen mit vier oder fünf Spielern. © imago images 2/14 Auch Robert Lewandowski ließ sich nicht zweimal bitten und fuhr nach überstandenem Schienbeinkanten-Anbruch mit seinem roten Flitzer auf das Trainingsgelände. © imago images 3/14 Der Pole befand sich in einer Gruppe mit Kingsley Coman und präsentierte sich gleich fit. Einem Comeback zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs (womöglich im Mai) steht also nichts im Wege. © imago images 4/14 Trainiert wurde auf insgesamt vier Plätzen. Die 21 FCB-Profis durchliefen aufgeteilt in Kleingruppen jeweils vier Stationen. Hier durchquerte David Alaba einen Slalom-Parkour. © imago images 5/14 Jerome Boateng und Thomas Müller führten erste Passübungen durch. © imago images 6/14 Besonders Müller schien es vermisst zu haben, mit dem Ball auf dem Rasen zu stehen. Der Offensivspieler strotzte nur so vor Spielfreude, was auch Co-Trainer Hermann Gerland zu spüren bekam ... © imago images 7/14 Müller ließ den "Tiger" und den Ball auf dem Weg zur nächsten Übung gar nicht mehr aus den Augen. © imago images 8/14 Auch Manuel Neuer durfte endlich wieder fliegen. Hier im Duell mit dem gut aufgelegten Müller. © getty 9/14 Torwartrainer Toni Tapalovic prüfte den Nationalkeeper ebenfalls. © imago images 10/14 Die Kondition darf nach so einer Pause natürlich nicht außen vor bleiben. Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Co. bei einer vermutlich nicht ganz so spannenden Laufeinheit. © imago images 11/14 Philippe Coutinho machte nach Problemen am Knöchel ein Aufbau-Training auf dem vierten Platz mit Reha-Coach Simon Martinello. © imago images 12/14 Auch Niklas Süle stand nach seinem Kreuzbandriss zu Saisonbeginn auf dem Grün ... © imago images 13/14 ... und trainierte sogar wieder mit Ball. © imago images 14/14 Einer darf natürlich nicht fehlen: Trainer Hansi Flick war mit frisch unterschriebenem Vertrag (bis 2023) in der Tasche ebenfalls mit von der Partie. Er schaute sich seine Spieler aus sicherer Entfernung an.

Nach Vertragsverlängerung: Flick präsentiert sich selbstsicher

Nun, da ein großes Ausrufezeichen anstelle eines monatelang über München schwebenden Fragezeichens gesetzt wurde, stand Flicks Gebaren am Dienstag im Vordergrund. Würde man Veränderungen an seinem Auftreten wahrnehmen, hat die nun sichergestellte Zukunft merkliche Auswirkungen auf den stets souverän, aber bisweilen zurückhaltend wirkenden Flick?

Definitiv. Er präsentierte sich enorm selbstsicher und machte nicht nur nonverbal deutlich, dass eine Rückkehr als Assistent, als Schattenmann mittlerweile nicht mehr im Bereich des Denkbaren liegt.

"Ich habe bis 2023 bei Bayern München unterschrieben. Allein an dieser Tatsache ist ganz klar festzustellen, wohin der Weg geht: nämlich in die Richtung des Cheftrainers", erklärte er auf eine entsprechende Nachfrage und schob nach: "Ich war bislang Co-Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführer. Dann habe ich ein Sabbatical eingelegt. Die vergangenen Wochen (seit die Corona-Maßnahmen greifen, Anm. d. Red.) waren für mich also nicht allzu ungewohnt. Ich konnte mir in Ruhe Gedanken machen, was ich vorhabe. Ich habe mich gefragt, wie ich in diesen schwierigen Zeiten trotzdem den Kontakt zur Mannschaft halten kann. Das war mir sehr wichtig und das haben wir gut hinbekommen."

Flick: "Habe meinen Weg als Cheftrainer gefunden"

Aussagen, die sinnbildlich für die Beziehung zwischen Team und Übungsleiter stehen seit Flick im Oktober von Niko Kovac übernommen hat: Bestmögliche Kommunikation in aufwühlenden Wochen, bedingungsloser Rückhalt vonseiten der Spieler, 18 Siege in 21 Pflichtspielen. Dementsprechend dankte der Übungsleiter seinen Spielern auch explizit: "Riesen Kompliment an die Mannschaft, die die Vorgaben hervorragend umgesetzt hat", sagte Flick, der noch ein weiteres Mal bekräftigte, "dass ich meinen Weg als Cheftrainer gefunden habe."

Die Planung sei zwar "eine andere" gewesen, als er im Sommer seine Zusage gab, Kovac, der immerhin das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal an die Isar geholt hatte, als Co-Trainer zu unterstützen. "Letztlich sind aber die Entwicklungen da, auf die man keinen Einfluss hat, wenn man sie annimmt." Dass es nun so verlaufen sei und er ein Arbeitspapier bis 2023 unterzeichnen durfte, habe er auch seinem Trainerteam zu verdanken, erklärte Flick und ergänzte bezüglich seines Stabs: "Sie machen einen tollen Job. Wir haben eine sehr gute Kommunikation und wissen, dass wir uns immer zu hundert Prozent einbringen müssen."

Alle Bundesliga-Trainer in der Geschichte des FC Bayern und ihr Punkteschnitt © imago images 1/25 Der FC Bayern hat den Vertrag mit Hansi Flick bis 2023 verlängert und diesen zum langfristigen Cheftrainer befördert. Blickt man auf den Punkteschnitt aller Bayern-Trainer in der Bundesliga, zeigt sich, dass diese Entscheidung absolut verständlich ist. © getty 2/25 Außer Konkurrenz - Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © getty 3/25 Außer Konkurrenz - Willy Sagnol (September 2017 - Oktober 2017): 1 Spiel (1U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 4/25 Außer Konkurrenz - Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 5/25 Außer Konkurrenz - Andries Jonker (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 6/25 RANG 20 - Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 7/25 RANG 19 - Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © getty 8/25 RANG 18 - Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © imago 9/25 RANG 17 - Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © getty 10/25 RANG 16 - Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 11/25 RANG 15 - Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 12/25 RANG 14 - Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 13/25 RANG 13 - Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 14/25 RANG 12 - Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 15/25 RANG 11 - Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/25 RANG 10 - Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © imago 17/25 RANG 9 - Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 18/25 RANG 8 - Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07 © getty 19/25 RANG 7 - Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © getty 20/25 RANG 6 - Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 21/25 RANG 5 - Jupp Heynckes (Viermal zwischen Juli 1987 Juni 2018): 247 Spiele (160 S - 50 U - 37 N) Punkteschnitt: 2,15 © getty 22/25 RANG 4 - Niko Kovac (Juli 2018 - November 2019): 44 Spiele (29 S - 9 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,18 © getty 23/25 RANG 3 - Carlo Ancelotti (Juli 2016 - September 2017): 40 Spiele (29 S - 8 U - 3 N) Punkteschnitt: 2,38 © imago images 24/25 RANG 2 - Hansi Flick (seit Juli 2019): 15 Spiele (12 S - 1 U - 2 N) Punkteschnitt: 2,47 © getty 25/25 RANG 1 - Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 102 Spiele (82 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt 2,52

Flick verlässt den Co-Trainer-Kokon entgültig

Flick hatte bereits in den vergangenen Wochen und Monaten damit begonnen, sich seines Co-Trainer-Kokons zu entledigen. Während des Trainingslagers in Katar beispielsweise, als er sehr bestimmt und unverblümt Verstärkungen in der Winterpause einforderte. Oder Mitte März, als er im Gespräch mit der Sport Bild sagte, aus seiner Sicht müsse ein Trainer bei Neuzugängen ein Vetorecht eingeräumt bekommen.

Auf ebenjene Aussage angesprochen, gab Flick zu, ein "taffes Wort" verwendet zu haben. Er unterstrich allerdings, dass es seiner Meinung nach ganz normal sei, dass ein Bayern-Trainer in derlei Entscheidungsprozesse einbezogen werde. Mit dieser Cyber-PK ist jedenfalls eines klar geworden: Flick ist entschlossen, sich als neuer starker Mann beim FC Bayern zu gerieren, er ist endgültig ins erste Glied gerückt.