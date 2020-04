BVB, News und Gerüchte: Mario Balotelli huldigt Borussia-Dortmund-Trainer Lucien Favre

Mario Balotelli hat Lucien Facre von Borussia Dortmund als einen seiner besten Trainer bezeichnet. Der Berater des angeblichen Dortmunder Transferziels Milot Rashica kündigte eine baldige Entscheidung über die Zukunft seines Klienten an. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Mario Balotelli bezeichnet Lucien Favre als einen seiner besten Trainer

Mario Balotelli hat Lucien Facre von Borussia Dortmund als einen seiner besten Trainer bezeichnet. Auf eine entsprechende Frage in einem Instagram-Live-Video mit dem ehemaligen französischen Stürmer Thierry Henry, sagte er: "Da gibt es zwei! Mancini hat mich spielen lassen, als ich jung und verrückt war. Und Favre, der jetzige Dortmund-Trainer. Er hat mich sehr viel besser gemacht."

Balotelli spielte einst bei OGC Nizza unter Favre und erzielte in 76 Pflichtspielen 43 Tore. Unter Roberto Mancini sammelte er erste Profierfahrungen bei Inter Mailand. Aktuell steht Balotelli beim Serie-A-Klub Brescia Calcio unter Vertrag.

Rashica zum BVB? Berater kündigt baldige Entscheidung an

Altin Lala, der Berater des angeblichen Dortmunder Transferziels Milot Rashica, hat eine baldige Entscheidung über die Zukunft seines Klienten angekündigt. "Ich denke, dass wir innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen eine Entscheidung treffen", sagte er im kosovarischen Fernsehen.

Am Sonntag hatte der Spiegel vermeldet, dass Dortmund Kontakt mit Rashica aufgenommen habe. Dem entsprechenden Bericht zufolge hätten mit West Ham United, Aston Villa, den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool aber auch bereits vier Premier-League-Klubs angefragt.

Rashicas Vertrag bei Werder läuft noch bis 2022. Angeblich verfügt er über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro. "Hoffentlich hat Milot in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Das ist im Moment unser Thema", erklärte Lala.

