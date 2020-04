BVB, News und Gerüchte: Götze-Berater Fazeli spricht über möglichen Wechsel

Star-Berater Reza Fazeli hat über einen möglichen Wechsel von Mario Götze gesprochen. Außerdem rechnet er nur mit einem Sancho-Abgang bei einem hohen Angebot. Nico Schulz muss derweil um eine zweite Chance kämpfen. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB: Götze-Berater Fazeli spricht über möglichen Wechsel

Trotz der Corona-Krise plant Star-Berater Reza Fazeli derzeit die Zukunft seiner Klienten. Einer davon: Mario Götze, dessen Vertrag beim BVB ausläuft und sehr wahrscheinlich nicht verlängert wird. "Nicht schwieriger, anders" sei die Umsetzung eines Wechsels in der aktuellen Situation. "Ich führe schon jetzt viele konstruktive Gespräche. Aber das wird seine Zeit in Anspruch nehmen", erklärte Fazeli dem kicker.

Götze, der nach einem Intermezzo beim FC Bayern 2016 zum BVB zurückkehrte, zählte in der laufenden Saison nur selten zum Stammpersonal. In 19 Einsätzen, lediglich einer davon über 90 Minuten, gelangen den 27-Jährigen drei Tore und eine Vorlage. 16-mal stand er sogar ohne Einsatz im Kader.

Nachdem Götze im Winter mit einem Wechsel zu Hertha BSC in Verbindung gebracht wurde, berichtete die die italienische Zeitung Corriero dello Sport Anfang April, dass die AS Rom Interesse an dem WM-Finaltorschützen von 2014 habe und in Person von Sportdirektor Gianluca Petrachi bereits Kontakt aufgenommen habe.

Mario Götze: Statistiken beim BVB und FC Bayern

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten BVB (2019/20) 19 3 1 501 BVB (gesamt) 217 45 61 14.379 FC Bayern 114 36 24 7.388

© getty

BVB: Sancho-Abgang? "Geht nur, wenn der Preis stimmt"

Reza Fazeli sprach nicht über Mario Götze, sondern auch über einen möglichen Wechsel von Youngster Jadon Sancho. Er glaubt nur an einen Transfer, sollte der BVB ein Angebot über 100 Millionen Euro erhalten. Der Engländer gehe "nur, wenn der Preis stimmt", sagte Fazeli dem kicker und stellte klar: "Sechs, sieben Transfers über 100 Millionen Euro wird es in diesem Sommer nicht geben."

Die Borussia sei "auf keinen Spielerverkauf angewiesen", da die DFL gute Strukturen auf dem Transfermarkt geschaffen habe. "Es wird Wechsel geben, aber nur solche, die nötig sind. Bayern, Dortmund, Leverkusen werden nicht fünf, sechs, sieben Spieler austauschen", ergänzte Fazeli.

Sancho, der insbesondere mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht wird, steht noch bis 2022 beim BVB unter Vertrag. Mit 36 Scorerpunkten in 35 Partien spielt der 20-Jährige die beste Saison, seit er sich 2017 für die aus heutiger Sicht Schnäppchen-Ablöse von 7,84 Millionen den Dortmundern anschloss. Statt eines Wechsels brachte die Bild zuletzt auch eine Gehaltserhöhung für Sancho ins Spiel, durch die er zu den Topverdienern aufschließen würde.

Ilkay Gündogans persönliche Top-11: Vorteil BVB! © imago images 1/13 Ilkay Gündogan hat aus alten und neuen Weggefährten seine persönliche Top-11 gebastelt. Herausgekommen im Call mit ESPN ist ein ziemlich gelbes Lineup ... © imago images 2/13 Ilkay Gündogan ist gebürtiger Schalker, schaffte seinen Durchbruch aber in Dortmund. Von 2011 bis 2016 spielte er für den BVB, seitdem ist er bei Manchester City. Aus Mitspielern dieser beiden Klubs setzt sich sein Team zusammen. © imago images 3/13 TOR - Roman Weidenfeller. Spielte von 2002 bis 2018 für den BVB. Gewann mit Gündogan zusammen die Meisterschaft 2011 und 2012 sowie den DFB-Pokal 2012. © imago images 4/13 ABWEHR - Lukasz Piszczek. Kam 2010, also ein Jahr vor Gündogan, zum BVB und spielt immer noch dort. © imago images 5/13 Mats Hummels. Mit dem Abwehrchef teilte sich Gündogan fünf Jahre beim BVB. 2016 trennten sich die Wege: Hummels ging zum FCB, Gündogan auf die Insel. © imago images 6/13 Aymeric Laporte. Der Franzose (25) kam erst im Januar 2018 zu City, hat aber nicht nur Ilkay Gündogan nachhaltig beeindruckt. Gemeinsam wurden sie 2018 und 2019 englischer Meister. © imago images 7/13 Oleksandr Zinchenko. Der Ukrainer (23) setzte sich erst im zweiten Anlauf, nach einer Leihe zu PSV Eindhoven, bei City durch. Inzwischen unumstrittener Rotationsspieler bei Pep Guardiola. © imago images 8/13 Ilkay Gündogan. Hatte in seine ersten Halbjahr beim BVB Anlaufschwierigkeiten, startete aber spätestens in der Rückrunde voll durch. © imago images 9/13 Fernandinho. Der Brasilianer ist im zentralen Mittelfeld bei ManCity fast schon ein Urgestein. Kam 2013 aus Donezk und gewann bereits drei Meisterschaften mit den Skyblues. © imago images 10/13 Kevin De Bruyne. Der Belgier ist schon ein Jahr länger als Gündogan in Manchester. Beide verbindet neben ihrem herausragenden Talent leider auch ihre Verletzungsanfälligkeit. © imago images 11/13 Mario Götze. War trotz seiner Jugend der Star des BVB in 2011, 2012 und 2013. Ging im Sommer 2013 nach München und kehrte zurück, als Gündogan zu City wechselte. © imago images 12/13 Marco Reus. Kam ein Jahr später als Gündogan zum BVB und schlug großartig ein. Sein Pech: Er wartet immer noch auf einen Meistertitel, viermal Vize war er schon. © imago images 13/13 ANGRIFF - Robert Lewandowski. Kam ein Jahr vor Gündogan zum BVB und brauchte auch etwas Anlauf, bis er zum großen Torjäger wurde und zahlreiche Sternstunden erlebte. Ging 2014 zum FC Bayern.

BVB: Zweiter Anlauf für Transferflop Schulz?

Der BVB hofft weiter auf einen Leistungssprung bei Nico Schulz. Das berichtet der kicker. Die Verantwortlichen appellierten offenbar an ihn, die aktuelle Pause bestmöglich zu nutzen, um sich im zweiten Versuch in den Vordergrund zu spielen.

Über 25 Millionen bezahlte der BVB im vergangenen Sommer für Nico Schulz, um ihn von der TSG Hoffenheim loszueisen. Obwohl ihn Sportdirektor Michael Zorc nach der Verpflichtung als "Maschine" bezeichnete und sich sicher war, dass Schulz "zu unserem Spiel passt", konnte der Linksfuß die Erwartungen bislang nicht erfüllen.

In der Bundesliga stand Schulz letztmals im Dezember auf dem Platz und kommt wettbewerbsübergreifend erst auf 15 Einsätze. Auch nach der Umstellung auf eine Fünferkette, sein aufgrund des offensiven Spielstils präferiertes System, änderte sich an seiner Reservistenrolle hinter Raphael Guerreiro nichts.

Bundesliga: Tabelle nach dem 25. Spieltag