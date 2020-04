BVB, News und Gerüchte: Haaland zu Real? Dortmund wohl in Kontakt mit Raiola

Wegen den Spekulationen um einen möglichen Transfer von Erling Haaland zu Real Madrid schrillen offenbar die Alarmglocken beim BVB. Reinhard Rauball setzt auf eine Fortsetzung der Bundesliga im Mai. Bei Jeremy Toljan und Mo Dahoud bahnt sich eine Wende an. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Haaland zu Real? Dortmund wohl in Kontakt mit Raiola

Erling Haaland steht noch nicht einmal drei Monate lang bei Borussia Dortmund unter Vertrag, da machen schon die ersten Spekulationen um einen Abschied des 19-Jährigen die Runde. Die spanische Presse bringt Real Madrid mit dem norwegischen Top-Torjäger in Verbindung. Wie die AS berichtet, sollen die Verantwortlichen des BVB alles andere als angetan davon sein. Nervosität mache sich rund um den Signal Iduna Park, heißt es in dem Bericht. Und: Man habe bereits Kontakt zu Haalands Berater Mino Raiola aufgenommen, um auszuloten, was denn an den Gerüchten dran sei.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich glaube, er wird bleiben", hatte Raiola zuletzt über seinen begehrten Klienten gesagt. Nach Angaben der AS soll Real bislang noch keinen Vorstoß bei Haaland gewagt haben. Man habe den Spieler in den vergangenen Wochen lediglich beobachtet und sei zu dem Fazit gekommen, dass er ihnen in Zukunft durchaus weiterhelfen könne - gerade vor dem Hintergrund, dass Stammstürmer Karim Benzema bereits 32 Jahre alt sei und dessen Nachfolger Luka Jovic nicht ansatzweise rechtfertigen könne, warum man im Sommer 2019 an die 60 Millionen Euro für ihn an Eintracht Frankfurt überwiesen hatte. Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

Haaland, Percudani & Co.: Diese österreichischen Bundesliga-Kicker haben die besten Torquoten aller Zeiten © GEPA 1/11 Basierend auf OPTA-Daten präsentiert euch SPOX die zehn besten Torquoten der österreichischen Bundesliga seit der Ligagründung 1974/1975 (Spieler mit mindestens 10 Toren und 10 Einsätzen). Ein paar Überraschungen inklusive. © imago images 2/11 José Alberto Percudani: Der Argentinier, zwischen 1988 und 1990 für die Wiener Austria im Einsatz (wechselte anschließend zu Atletico Madrid), traf für die Veilchen alle 121 Minuten. © imago images 3/11 Tibor Nyilasi: Das nächste Veilchen! Der ungarische Stürmer kickte zwischen 1983 und 1988 für Austria Wien. Der 70-fache ungarische Nationalspieler traf für den Klub aus Favoriten alle 120 Minuten. © GEPA 4/11 Hans Krankl: Farbwechsel! Die Legende des SK Rapid kann Nyilasis Quote knapp übertreffen. Der Goleador erzielte in der österreichischen Bundesliga alle 119 Minuten ein Tor. © GEPA 5/11 Patson Daka: Der erst 21-jährige Salzburg-Stürmer befindet sich im Spitzenfeld. In der Bundesliga traf Daka in 44 Partien 20 Mal - wurde dabei oft aber nur eingewechselt. Seine Quote: Ein Tor alle 109 Minuten. © GEPA 6/11 Marc Janko: Auch der heutige TV-Experte kann auf fantastische Zahlen zurückblicken. Der einstige Bullen- und Admira-Angreifer traf alle 107 Minuten. Gewann 2009 den "Bronzenen Schuh" und wurde Europas drittbester Torjäger. © GEPA 7/11 Toni Polster: Die ewige Austria-Legende stürmte im Karriereherbst auch für Wüstenrot Salzburg. Seine magische Torquote: Ein Bundesliga-Treffer alle 106 Minuten. Erzielte auch 44 Tore fürs Nationalteam. © GEPA 8/11 Jonathan Soriano: Die Red-Bull-Salzburg-Legende holte dreimal die Bundesliga-Torjägerkanone. Kein Wunder: Soriano jubelte alle 98 Minuten über ein Tor. © GEPA 9/11 Alan: Was viele nicht wissen: Der heute 30-jährige BJ-Sinobo-Guoan-Stürmer (China) hat eine noch bessere Quote und traf in der Bundesliga alle 96 Minuten. Der Brasilianer erzielte 59 Bundesliga-Tore in 88 Partien. © GEPA 10/11 Shon Weissman: Jaja, der führende der Toschützenliste der aktuellen Saison (21 Spiele, 22 Tore) liegt auf Rang zwei im Ranking! Weissman traf in seiner Debüt-Saison bisher alle 82 Minuten. © GEPA 11/11 Erling Haaland: Das Monster, das Phänomen! Erling Haaland hat die beste Torquote aller Bundesliga-Stürmer in der Geschichte des Bewerbs. Der Norweger vom BVB traf alle 64 Minuten in der österreichischen Bundesliga (14 Spiele, 16 Tore).

BVB-News: Rauball rechnet mit Bundesliga-Fortsetzung

BVB-Präsident Reinhard Rauball geht von einer Beendigung der nach 25 Spieltagen unterbrochenen Bundesliga-Saison aus. "Wir sind schon froh, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, das Training ordnungsgemäß zu beginnen und das brauchen wir auch, um dann ideal am 2. Mai oder um den 2. Mai herum mit dem ersten Spieltag zu beginnen", wird Rauball vom TV-Sender Sky zitiert.

Möglich sei es auch, am 9. Mai die Saison fortzusetzen. "Dann würden wir in jedem Fall, und das ist eigentlich das vorrangige Ziel, was uns allen vorschwebt, noch bis zum 30. Juni die Saison abschließen unter Einschluss des DFB-Pokals", sagte Rauball. Bislang ist unklar, wann genau es in der Bundesliga wieder weitergeht.

Bundesliga: Die ersten sechs Plätze nach 25 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 73:26 47 55 2. Borussia Dortmund 25 68:33 35 51 3. RB Leipzig 25 62:26 36 50 4. Borussia M'gladbach 25 49:30 19 49 5. Bayer Leverkusen 25 45:30 15 47 6. Schalke 04 25 33:36 -3 37

BVB-Gerücht: Umdenken bei Dahoud?

Mahmoud Dahou kommt beim BVB nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Ein Abschied im Sommer galt zuletzt noch als beschlossene Sache, Vereine aus der Primera Division und Serie A sollen ihn kontaktiert haben. Nun findet aber wegen der Coronakrise offenbar ein Umdenken bei dem 24 Jahre alten Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2022) statt. Das berichtet die Funke Mediengruppe. Demzufolge soll Dahoud aktuell kein Interesse an einem Wechsel in ein Land heben, in dem sich das Virus besonders extrem ausbreitet.

© getty

Auch Jeremy Toljan ist von der aktuellen Situation betroffen. Seinem Leihklub US Sassuolo stehen durch die Krise laut der Funke Mediengruppe offenbar nicht mehr die finanziellen Mittel zur Verfügung, um ihn im Sommer fest zu verpflichten. Fünf Millionen Euro würde der Rechtsverteidiger kosten. Bis zum Saisonstopp der Serie A kam Jeremy Toljan für Sassuolo zu 23 Ligaeinsätzen.