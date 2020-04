Bundesliga-Konferenz im TV und Livestream: Diese historischen Duelle zeigt Sky in den kommenden Wochen

Damit Bundesliga-Fans trotz der aktuellen Spielpause nicht auf dem Trockenen sitzen, zeigt Sky in den kommenden Wochen zahlreiche historische Spiele in der Konferenz. Welche Spiele Euch dort in den kommenden Wochen erwarten, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am gestrigen Samstag wurden bereits die ersten Klassiker gezeigt, unter anderem übertrug Sky den spektakulären 5:0-Sieg des FC Bayern über Borussia Dortmund aus der vergangenen Saison.

Bundesliga im TV und Livestream: Die Übertragungen bei Sky

Um die Zeit zu überbrücken, bis die oberste Spielklasse hoffentlich bald aus der Corona-Zwangspause zurückkehrt, strahlt Sky jeden Samstag zur gewohnten Zeit Bundesligaspiele aus - sowohl die Konferenz als auch das Topspiel. Weil Liveübertragungen aktuell nicht möglich sind, möchte der Pay-TV-Sender seinen Zuschauern die besten Partien der vergangenen Spielzeiten zeigen.

Dabei orientiert sich Sky an den tatsächlich für den jeweiligen Spieltag angesetzten Paarungen. Die Klassiker werden wie gewohnt live kommentiert, zudem wird es eine Vor- und Nachberichterstattung geben.

© imago images

Bundesliga: Die Spieltage der kommenden Wochen

Diese sind alle angesetzten Spiele bis zur potentiellen Wiederaufnahme des Betriebs im Mai:

29. Spieltag:

Heim Auswärts Bayern München Fortuna Düsseldorf Mönchengladbach Union Berlin VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Hertha BSC FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim SC Freiburg Bayer Leverkusen Schalke 04 Werder Bremen 1. FC Köln RB Leipzig SC Paderborn 07 Borussia Dortmund

30. Spieltag:

Heim Auswärts Borussia Dortmund Hertha BSC RB Leipzig SC Paderborn 07 Bayer Leverkusen Bayern München Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf 1899 Hoffenheim SC Freiburg Mönchengladbach FC Augsburg 1. FC Köln Union Berlin Schalke 04

31. Spieltag:

Heim Auswärts Bayern München Mönchengladbach VfL Wolfsburg SC Freiburg 1899 Hoffenheim RB Leipzig Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg Schalke 04 Bayer Leverkusen 1. FC Köln Union Berlin SC Paderborn 07 Werder Bremen

Bundesliga: Welche Klassiker wird Sky zeigen?

Welche Partien in der "hisTOOORischen Sky Konferenz" in den kommenden Wochen genau ausgestrahlt werden, ist nicht bekannt, jedoch hat Sky in einer Pressemitteilung schon mögliche Kandidaten verraten. So werden etwa das 4:4 beim Revierderby zwischen Dortmund und Schalke (November 2017), der 7:4-Sieg der Schalker über Bayer Leverkusen (Februar 2006) oder das 3:3 zwischen dem FC Bayern München und Fortuna Düsseldorf übertragen.

© getty

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 25. Spieltag

So sieht die aktuelle Tabelle der Bundesliga aus: