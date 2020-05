Bundesliga-Konferenz: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Heute geht die Bundesliga mit der historischen Konferenz weiter. Auf dem Plan steht der 32. Spieltag der aktuellen Saison. Sky überträgt fünf Partien in einer nachproduzierten Konferenz, um den Fußballfans während der Coronapause Duelle auf dem Rasen zu zeigen.

Bundesliga-Konferenz: Werder empfängt den FCB

In den Begegnungen an diesem Spieltag wurde mit Toren nicht gegeizt. Die Fans können sich auf 29 Treffer in den Partien freuen. Den Höhepunkt der Übertragung bietet das Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern aus dem April 1993.

Eine Legende in der deutschen Trainergeschichte, Otto Rehhagel, steht an der Seitenlinie der Bremer. Auf Seiten der Bremer sind die Namen Oliver Reck, Mirko Votava, Uli Borowka, Andreas Herzog, Thorsten Legat, Bernd Hobsch und Wynton Rufer von Anfang an dabei.

Für die Bayern laufen legendäre Namen wie Lothar Matthäus, Olaf Thon, Jorginho, Mehmet Scholl und Christian Ziege auf.

Bundesliga-Konferenz: Die Spiele im Überblick

Hier seht Ihr, auf welche Partien Ihr euch noch freuen könnt.

Heim Auswärts Borussia Dortmund Mainz 05 Bayer Leverkusen 1.FC Köln VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach Union Berlin SC Paderborn Werder Bremen FC Bayern München

Bundesliga-Konferenz: Die Übertragung

Los geht's mit der Konferenz um 15 Uhr. Euch werden dann Michael Leopold und Sky-Experte Didi Hamann empfangen. Die Kommentatoren für die Spiele sind: Kai Dittmann, Hansi Küpper, Jonas Friedrich, Roland Evers und Toni Tomic.

Die Konferenz wird bis ca. 18 Uhr andauern. Danach gibt es wie jeden Samstag ein Top-Spiel vom 32. Spieltag. Dieses Mal treffen die Adler aus Frankfurt auf die Knappen aus Gelsenkirchen, die Partie ist eines der besten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in den letzten Jahren.

Bundesliga-Konferenz: Die damaligen Aufstellungen zwischen Werder und Bayern

Werder Bremen: Reck - Beiersdorfer - Borowka - Wolter - Herzog - Legat - Votava - Bode - Hobsch - Neubarth - Rufer

FC Bayern München: Gospodarek - Jorginho - Helmer - Kreuzer - Ziege - Matthäus - Scholl - Schupp - Labbadia - Mazinho - Thon

