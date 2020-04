Bundesliga Home Challenge heute live im TV und Livestream

Der vorerst letzte Spieltag der Bundesliga Home Challenge steht an. Dieses Wochenende gibt es einen "Derby-Spieltag", unter anderem stehen Union gegen Hertha und HSV gegen St.Pauli auf dem Programm. Wir zeugen Euch, wo Ihr die Begegnungen vom Sonntag ansehen könnt.

Warum gibt es die Bundesliga Home Challenge?

Die Home Challenge wurde von der DFL ins Leben gerufen, um Fußball-Fans in Zeiten der Coronakrise spannende Live-Matches zwischen echten Profis beziehungsweise E-Sportlern zu zeigen. Dieses Wochenende findet der vorerst letzte Spieltag statt. Alles dreht sich um die legendären Derbys zwischen den Klubs. Beispielsweise geht es im hohen Norden heiß her, der HSV empfängt die Jungs von St.Pauli.

Bundesliga Home Challenge: Heute live im TV und Live-Stream

Folgende Möglichkeiten habt ihr, die Spiele live anzusehen:

Beim Streaming-Dienst DAZN werden alle Begegnungen ab 15.30 Uhr gezeigt.

Zudem sind diese bei Pro7/ran und Sky abrufbar.

Auf YouTube ist der 3. Spieltag ebenfalls zu sehen. Dafür müsst Ihr den Kanal Virtual Bundesliga aufrufen.

Home Challenge: Der Modus

Während im realen Fußball weiterhin der Ball ruht, geht es auf dem virtuellen Rasen heiß her. Es wird im sogenannten 85-Modus gespielt, das bedeutet das jeder Spieler des Teams die gleiche Gesamtstärke aufweist. Somit kommt es nur auf die Skills am Controller an. Gespielt wird natürlich FIFA 20, die Konsole, die im Einsatz ist, ist die Playstation 4. In jeder Begegnung spielen die Kontrahenten jeweils 2 Partien gegeneinander. Wer am am Ende im Gesamtvergleich die Nase vorn hat, gewinnt. Jedes Team besteht aus zwei Spielern, welche sich gegen die zwei Gegner duellieren.

Hier seht ihr alle Teilnehmer: