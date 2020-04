Bundesliga Home Challenge heute live im TV und Livestream

Während auf dem Rasen der Ball immer noch ruhen muss, geht es bei der Bundesliga Home Challenge in die nächste Runde. SPOX zeigt Euch, welche Mannschaften heute gegeneinander spielen und wo Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt.

Zwei Spieltage sind vorüber, nun steht der dritte Spieltag an.

Was ist die Bundesliga Home Challenge?

Wenn schon auf dem Rasen nicht gespielt werden kann, muss man eben kreativ werden. Daher wurde die Bundesliga Home Challenge ins Leben gerufen. Die Partien finden ausschließlich auf der Playstation 4 statt. Gespielt wird im sogenannten "85er-Modus", in dem jeder Spieler die Spielstärke von 85 hat.

Alle Teams bestehen aus je zwei Mitgliedern, wobei in der Regel in jedem Klub mindestens ein Fußballprofi aus der Bundesliga beziehungsweise 2. Bundesliga seine Fähigkeiten an der Konsole unter Beweis stellen wird.

© imago images

Bundesliga Home Challenge, 3. Spieltag: Die Partien des Tages

Für den heutigen Samstag sind folgende Spiele angesetzt worden. Am morgigen Sonntag folgen dann die restlichen sieben Partien des Spieltages.

Heim Uhrzeit Auswärts Borussia Mönchengladbach 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 16.20 Uhr Hannover 96 Borussia Dortmund 17.10 Uhr RB Leipzig SV Werder Bremen 18.00 Uhr VfL Wolfsburg DSC Arminia Bielefeld 18.50 Uhr SSV Jahn Regensburg 1.FC Köln 19.40 Uhr VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 20.30 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 21.20 Uhr Holstein Kiel

Bundesliga Home Challenge: Team, Spiele im Überblick

Das sind die Mannschaften, die bei der Bundesliga Home Challenge teilnehmen:

Team Teilnehmer 1. FSV Mainz 05 Moussa Niakhate / Julian Greis 1. FC Köln Rafael Czichos / Tim "The Strxnger" Katnawatos 1. FC Nürnberg Tim Handwerker / Felix Schimmel 1. FC Union Berlin Keven Schlotterbeck / Julius Kade Bayer 04 Leverkusen Nadiem Amiri / Kai Wollin Borussia Dortmund Achraf Hakimi / Erne Embeli Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann / Yannik "Jeffry 95" Reiners DSC Arminia Bielefeld Andreas Voglsammer / Marcel Hartel Eintracht Frankfurt Nils Stendera / Andreas Gube FC Augsburg Marco Richter / Yannic Bederke FC Schalke 04 Nassim Boujellab / Jean-Clair Todibo FC St. Pauli Luca Zander / Tom "FCSP Tom" Köst Hamburger SV Tim Leibold / Leon Krasniqi Hannover 96 Julian Korb / Marcel Deutscher Hertha BSC Pascal Köpke / Elias Nerlich Holstein Kiel Dominik Schmidt / Cihat Kormaz RB Leipzig Nordi Mukiele / Moritz Mäde SC Freiburg Mark Flekken / Nico Schlotterbeck SC Paderborn 07 Rifet Kapic / Lucas Fiedler SG Dynamo Dresden Justin Löwe / Marcel Gramann SpVgg Greuther Fürth Timothy Tillman / Fabio Sabbagh SSV Jahn Regensburg Tom Baack / Federico Palacios SV Darmstadt 98 Felix Platte / Yannick de Groot SV Wehen Wiesbaden Sascha "M_0cki" Mockenhaupt / Simon "Bremo" Döring SV Werder Bremen Milos Veljkovic / Erhan "Dr. Erhano" Kayman TSG Hoffenheim Munas Dabbur / Marcel Schwarz VfL Bochum 1848 Vitaly Janelt / Jan-Luca "Bassinho" Bass VfB Stuttgart Atakan Karazor / Burak May VfL Wolfsburg Lino Kasten / Benedikt "Salz0r" Saltzer Schiedsrichter-Team Deniz Aytekin / Daniel Schlager

Bundesliga Home Challenge: Übertragung im TV und Livestream

Natürlich könnt Ihr die Bundesliga Home Challenge auch im TV und Livestream sehen. Für das reguläre Fernsehen hat sich Sport1 die Rechte gesichert. Ihr könnt aber auch auf deren Livestream zurückgreifen.

Auf YouTube könnt Ihr das Spektakel auf dem Kanal der Virtual Bundesliga ebenfalls sehen. Zudem gibt es Livestreams auf DAZN, Pro7/ran und Sky.

Bundesliga: Home Challenge: Wieso spielt der FC Bayern München nicht mehr?

Der FC Bayern München nimmt dagegen nicht an der Bundesliga Home Challenge teil. Grund dafür ist, dass die Bayern einen Sponsoren-Vertrag mit Konami abgeschlossen haben. Konami ist Herausgeber der Videospielreihe "Pro Evolution Soccer".

Um Interessenskonflikten aus dem Weg zu gehen, entschieden sich die Münchener, nicht an dem Wettbewerb teilzunehmen.