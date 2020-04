Bundesliga: Diese Spiele zeigt Sky am Samstag in der Konferenz

Um den Fans in der Corona-Zwangspause Bundesliga-Fußball präsentieren zu können, zeigt Sky dieses Wochenende eine historische Konferenz und ein ausgewähltes Top-Spiel. Wir sagen Euch, was am Samstag läuft.

Warum gibt es die historische Konferenz?

Da angesichts der Corona-Krise der Ball in der Bundesliga weiterhin ruht, zeigt Sky in der historischen Konferenz jeden Samstag ausgewählte Partien, bis es in der höchsten deutschen Spielklasse wieder losgeht. Die Partien, die eigentlich dieses Wochenende stattgefunden hätten, werden in einer neu-produzierten Konferenz gezeigt, aus den besten vergangenen Spielen zwischen den jeweiligen Vereinen. Im Anschluss gibt es das Top-Spiel des Spieltags im Re-Live zu sehen.

Bundesliga: Diese Spiele zeigt Sky diesen Samstag

Es werden Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann moderieren. Los geht es zur gewohnten Uhrzeit um 15:30. Folgende Begegnungen werden gezeigt:

Bayer Leverkusen - FC Bayern München (1997/98)

(Kommentar: Kai Dittmann)

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (2001/02)

(Kommentar: Jonas Friedrich)

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 (2010/11)

(Kommentar: Toni Tomic)

FC Augsburg - 1. FC Köln (2011/12)

(Kommentar: Roland Evers)

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (2014/15)

(Kommentar: Hansi Küpper)

Topspiel um 18:30 Uhr: BVB - Hertha BSC

Bundesliga, Leverkusen gegen Bayern: Die letzten Duelle

In der Gesamtbilanz haben die Münchner klar die Nase vorn. In den 89 Spielen gegen die Werkself siegten die Bayern 54-mal und verloren nur 19-mal. Doch in den letzten fünf Duellen konnte Bayer gleich zweimal gewinnen.