FC Schalke 04 verbucht Minus und hofft trotz Corona-Krise auf Geisterspiele

Ohne Europapokal-Einnahmen hat Schalke 04 im Geschäftsjahr 2019 ein Minus von 26 Millionen Euro verbucht. Die Corona-Krise bedroht den Traditionsklub existenziell.

Schalke 04 fährt in der Corona-Krise "im dichten Nebel auf Sicht" und setzt seine Hoffnungen auf Geisterspiele. "Wenn du das, was du machst, nicht mehr machen kannst, ist es existenzbedrohend", sagte Finanzvorstand Peter Peters am Dienstag bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2019: "Wenn wir weitermachen auch ohne Zuschauer, dann ist es beherrschbar."

Rund zwei Millionen Euro würden die Königsblauen pro Heimspiel vor leeren Rängen verlieren. Doch Peters, Vizepräsident des DFB und erster Stellvertreter von DFL-Chef Christian Seifert, setzt ganz auf eine Fortführung der Saison ohne Zuschauer. "Darauf arbeiten wir hin", erklärte er, "es ist für alle ein gutes Szenario. Das freiwillig nicht zu machen, funktioniert nicht."

© getty

Schalke-Finanzvorstand Peters: "Wir hätten das Derby spielen können"

Dass am vergangenen Wochenende der gesamte 26. Bundesliga-Spieltag inklusive des 178. Revierderbys in Dortmund abgesagt wurde, hält Peters für einen Fehler. "Wir hätten das Derby spielen können, es gab keine Verfügung. Es wäre klug gewesen zu spielen", sagte der Finanzvorstand. Sobald die Behörden grünes Licht für Geisterspiele geben und die Mannschaften spielfähig sein sollten, müsse auch gespielt werden: "In zwei Wochen haben wir die Frage mit den Behörden zu beantworten: wann und wie?"

Die DFL hatte am Montag einstimmig die Aussetzung der Saison in der 1. und 2. Bundesliga bis 2. April beschlossen. Die Gefahr, dass sich bei künftigen Geisterspielen Hunderte oder Tausende Fans vor den Stadien treffen, sieht Peters nicht mehr: "Das hat jetzt jeder begriffen." Wie lange Schalke ohne Fußball wirtschaftlich überleben könnte, wollte er nicht sagen: "Vernünftige Menschen fahren im dichten Nebel auf Sicht. Es ist eine Zeit der höchsten Ungewissheit."

Das machen die Bundesliga-Klubs während der Corona-Pause © getty 1/19 Die 18 Vereine der Bundesliga schicken größtenteils ihre Spieler nach Hause, bei vielen steht Individualtraining an. Zwei Klubs sind sogar in Quarantäne. SPOX gibt einen Überblick über die Aktivitäten aller Klubs. © getty 2/19 SC Paderborn: Lucas Kilian war der erste Bundesligaprofi, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Folge ist freilich eine 14-tägige Quarantäne der gesamten Mannschaft. Anschließend schaut man weiter. © getty 3/19 Werder Bremen: An der Weser wird der Trainingsbetrieb aller Abteilungen zunächst mal bis zum 30. März ausgesetzt. Individualtraining ist auch hier angesagt. © getty 4/19 Fortuna Düsseldorf: Zuletzt trainierte die Fortuna am Samstag, am Dienstag soll es jedoch wieder losgehen. Die meisten Mitarbeiter sollen derweil von zuhause arbeiten. © getty 5/19 FSV Mainz 05: Die Mainzer halten zunächst an ihrem normalen Trainingsbetrieb ohne Fans fest. Im Nachwuchsbereich wird bis 29, März nicht trainiert und eine Mitgliederversammlung am 20. April wurde abgesagt. © getty 6/19 FC Augsburg: Neu-Trainer Heiko Herrlich bittet derzeit regelmäßig zum Mannschaftstraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Geschäftsstelle des Klubs bleibt jedoch zunächst bis zum 22. Mai geschlossen. © getty 7/19 Hertha BSC: Die Hertha verkündete am Dienstag, dass ein Profi positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Folglich muss die komplette Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne. © getty 8/19 Eintracht Frankfurt: Bis zum 23. März gibt es kein Mannschaftstraining. Die Spieler können jedoch die Fitnessräume des Vereins nutzen. Diese werden täglich professionell desinfiziert. © getty 9/19 Union Berlin: Der Berliner hat Sportveranstaltungen bis zum 19. April untersagt. Bei den Eisernen hofft man allerdings um eine Ausnahmeregelung. Zurzeit gibt es allerdings kein Training. © getty 10/19 SC Freiburg: Die Breisgauer richten sich nach der DFL und wollten erst am Montagabend entscheiden, wie es weitergeht. Noch ist kein Beschluss bekannt. © getty 11/19 1. FC Köln: Der Effzeh gab am Dienstag bekannt, dass der Trainingsbetrieb erstmal bis 27. März ruht. Bis dahin soll es nur Individualtraining der Profis geben. © getty 12/19 VfL Wolfsburg: Die Wölfe sind erstmal eine Woche im "Urlaub", um "die Köpfe freizubekommen", wie Geschäftsführer Schmadtke erklärte. Allerdings müssen alle in Deutschland bleiben. Danach soll öffentliches Training aufgenommen werden. © getty 13/19 TSG Hoffenheim: Mehr oder minder heißt es "business as usual" bei der TSG. Man wird zunächst in normaler Intensität im Team trainieren und sich auf das aktuell geplante nächste Spiel am 4. April gegen Köln vorbereiten. © getty 14/19 Schalke 04: Am Montag gab es in kleinen Gruppen einen Laktattest, anschließend wurden die Spieler nach Hause geschickt. Basierend auf dem Test wurden jedoch inidividuelle Trainingspläne erstellt. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Die Bayer-Tochter ist bestens vorbereitet. Nach dem Training am Samstag wurden die Spieler bis Mittwoch nach Hause geschickt. Es gibt jedoch individuelle Trainingspläne - selbst für den Fall einer Quarantäne. © getty 16/19 Mönchengladbach: Die Fohlenelf hält vorerst den Trainingsbetrieb aufrecht. Bereits am Samstag wurde trainiert, zudem soll von Dienstag bis Donnerstag trainiert werden. Fans sind dazu freilich nicht zugelassen. Wie es danach weitergeht, ist offen. © getty 17/19 RB Leipzig: RB schickte alle Spieler bereits am Samstag nach Hause. Vorerst wird geplant, am Freitag wieder mit der Mannschaft in kleineren Gruppen zu trainieren. Zudem gilt die Empfehlung, sich im Mannschaftskreis nicht privat zu treffen. © getty 18/19 Borussia Dortmund: Der BVB macht es ähnlich und schickte seine Spieler am Dienstag bis zum kommenden Montag nach Hause - ebenfalls mit individuellen Trainingsplänen. © getty 19/19 FC Bayern: Beim Meister wird vorerst nicht im Team, sondern nur individuell und zuhause trainiert. Das wurde am Montag entschieden. Die Lage soll aber stetig neu bewertet werden.

FC Schalke 04 verbucht 2019 Minus von 26 Millionen Euro

Im Geschäftsjahr 2019 machte der Klub ein Minus von 26,1 Millionen Euro, erzielte mit 275 Millionen Euro dennoch den zweithöchsten Umsatz in der Vereinsgeschichte. Im Vorjahr hatten die Königsblauen 350 Millionen umgesetzt und einen Überschuss von 40,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Weil die Mannschaft, die lange gegen den Abstieg kämpfte, die internationalen Plätze verpasste, sanken die Europacupprämien gegenüber dem Vorjahr um fast 42 Millionen Euro. "Der Einfluss der europäischen Gelder steigt", erklärte Peters: "Wenn man ein-, zweimal nicht dabei ist, ist alles okay. Aber man sollte nicht zu oft nicht dabei sein." Schalke hat in den vergangenen drei Jahren nur einmal den Europapokal erreicht, davor waren die Gelsenkirchener noch Stammgast in der Champions League.

Trotz des Minus bauten die Schalker ihre Gesamtverbindlichkeiten von 219 auf 197 Millionen Euro ab. Alle Bankkredite für die klubeigene Arena, 2001 eröffnet, sind seit Juli abgezahlt. Aktuell investiert der Klub 105 Millionen Euro in den Umbau seines Vereinsgeländes, 30 Millionen sind bereits verbaut.