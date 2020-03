eSport statt Fußball: DFL stellt "Bundesliga Home Challenge" vor

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bringt den Fußball in der Coronakrise zurück. In der "Bundesliga Home Challenge" treten ab dem Wochenende sogar Profi-Kicker auf dem virtuellen Rasen an.

Der kalte Entzug ist vorbei - zumindest ein bisschen. Die Bundesliga kehrt, wenn auch nur virtuell, aus der zehrenden Corona-Pause zurück. Quasi als Retter in der Langeweile stellte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch den neuen eSport-Wettbewerb "Bundesliga Home Challenge" vor. Anstatt Klopapier zu jonglieren oder sich daheim bei Trimm-dich-Übungen zu filmen, duellieren sich Deutschlands Fußball-Stars ab dem kommenden Wochenende auf der Konsole in der Simulation FIFA 20.

"Ich finde, dass es eine sehr coole Sache ist, die die Welt des klassischen mit der des virtuellen Sports verknüpft", sagte eSport-Profi Tim "Tim Latka" Schwartmann von Schalke 04 dem SID. 26 der 36 Profiklubs sind im Turnier vertreten, pro Team ist mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld" am Start. Zum Beispiel eSportler wie Schwartmann, an dessen Seite Mittelfeldspieler Nassim Boujellab zocken wird.

"Das Besondere an dem Wettbewerb ist, dass wir als Team unseren Verein vertreten", sagte Schwartmann, dessen erstes Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli ansteht: "Ich denke, wir haben extrem gute Chancen. Nassim ist ein herausragender FIFA-Spieler." Es ist das erste Mal, dass Fußballer in einem deutschen eSport-Wettkampf regelmäßig zum Zug kommen. Nationalspieler Maximilian Eggestein, der für Werder Bremen dabei ist, hat sich viel vorgenommen.

"Ich bin auf jeden Fall einer der besseren FIFA-Spieler bei uns im Team. Meine Stärke ist der Ballbesitzfußball, nach vorne finde ich eigentlich immer gute Wege, um Torchancen zu kreieren", sagte der Defensivmann, der gemeinsam mit eNationalspieler Michael "Megabit" Bittner antritt. Jener ist mit den Bremern schon länger im eSport vertreten. Die "Bundesliga Home Challenge" gibt aber auch Vereinen, die bislang noch nicht virtuell engagiert waren, die Chance ihre ersten Erfahrungen zu machen.

Das machen die Bundesliga-Klubs während der Corona-Pause © getty 1/19 Die 18 Vereine der Bundesliga schicken ihre Spieler aufgrund der Corona-Krise größtenteils nach Hause, bei vielen steht Individualtraining an. Einige Klubs sind sogar in Quarantäne. SPOX gibt einen Überblick über die Aktivitäten aller Klubs. © getty 2/19 SC Paderborn: Der normale Trainingsbetrieb ist ausgesetzt. Die Spieler, die sich in Quarantäne befinden, werden bis zum Ende der kommenden Woche zu Hause bleiben. Bezüglich der Wiederaufnahme des Trainings werde es "keinen Schnellschuss" geben. © getty 3/19 Werder Bremen: Bis vorerst 30. März arbeiten die Hanseaten zu Hause an ihrer Fitness - nach Vorgaben von Trainer Florian Kohfeldt: "Die Spieler haben volle Trainingstage. Was wegfällt, ist das taktische Arbeiten auf dem Platz." © getty 4/19 Fortuna Düsseldorf: Die Spieler trainieren bis auf Widerruf individuell, bereits seit geraumer Zeit gibt es diese Ansage. Die Profis sind unter anderem mit Spinning-Rädern und Gymnastikmatten ausgestattet worden. © getty 5/19 FSV Mainz 05: Die Profis sollen sich weiterhin in "Heimarbeit" fit halten, der geregelte Trainingsbetrieb bleibt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. © getty 6/19 FC Augsburg: Die Schwaben wollen das zuletzt ruhende Mannschaftstraining laut Geschäftsführer Stefan Reuter am Montag "in Gruppen auf dem Platz" wieder aufnehmen. "Jeder Profisportler will sich, so gut es geht, fit halten." © getty 7/19 Hertha BSC: Die Berliner befinden sich nach einem positiven Coronafall in der Mannschaft geschlossen in 14-tägiger Quarantäne. Eigentlich sollte das Team am vergangenen Dienstag wieder ins Training einsteigen. Nun arbeitet jeder für sich zu Hause. © getty 8/19 Eintracht Frankfurt: Nachdem ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, befindet sich die Mannschaft weiter in Quarantäne. Dort soll sie aber aktiv bleiben und sich möglichst fit halten. © getty 9/19 Union Berlin: Ursprünglich wollte Union am vergangenen Freitag wieder gemeinsam trainieren, doch einen Tag vorher entschied man sich dagegen. Stattdessen ist das Mannschaftstraining bis 31. März ausgesetzt und die Profis arbeiten individuell. © getty 10/19 1. FC Köln: Die FC-Profis versammeln sich erst wieder am kommenden Freitag auf dem Trainingsgelände. Ob es dann gleich auf den Platz geht, ist ungewiss. © getty 11/19 TSG Hoffenheim: Die TSG lässt auch in der kommenden Woche das Mannschaftstraining vorerst ruhen. Profis und U23-Spieler halten sich weiterhin mit Trainingsplänen individuell zu Hause fit. © getty 12/19 SC Freiburg: Die Profis arbeiten individuell zu Hause. Neben Trainingsplänen wurden die Spieler vom Verein mit Spinning-Rädern ausgestattet. © getty 13/19 VfL Wolfsburg: Nach einem einwöchigen Home Office nahmen die Wölfe am Montag das Training wieder auf. Allerdings in zeitversetzt agierenden Kleingruppen, unter Einhaltung strenger hygienischer Vorsichtsmaßnahmen und ausschließlich im Kraftraum. © getty 14/19 Schalke 04: Ursprünglich wollten die Königsblauen am Montag wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen, doch der Klub verlängerte das Home Office. Am Freitag sollen sich die Spieler wieder treffen. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Alle Bayer-Profis befinden sich bis auf Weiteres im Home Office und wurden mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet. © getty 16/19 Mönchengladbach: Nachdem die Gladbacher unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert hatten, waren zuletzt drei freie Tage angesetzt. Ob und in welcher Form das Training fortgesetzt wird, war zunächst unbekannt. © getty 17/19 RB Leipzig: Die Profis des Tabellenzweiten trainierten von Freitag bis Sonntag individuell oder in sehr kleinen Gruppen. Für diese Woche hat Trainer Julian Nagelsmann seine Spieler laut kicker wieder ins Home Office geschickt. © getty 18/19 Borussia Dortmund: Bis mindestens kommenden Montag wird auf ein Teamtraining verzichtet. Die Profis erhielten Trainingspläne von Athletiktrainer-Chef Andreas Beck. © getty 19/19 FC Bayern: Die Bayern-Stars trainieren derzeit im Home Office. Vormittags bittet Hansi Flick die Spieler zu einem Training via Video-Liveschaltung. Meistens wird sich mit Gewichten oder auf Laufbändern fit gehalten.

Coronakrise könnte für eSport-Schub sorgen

Klubs wie Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Union Berlin oder der SC Freiburg hatten bis dato noch nicht in der Virtual Bundesliga (VBL) teilgenommen, die wie das analoge Pendant derzeit auf Eis liegt. Neben Unterhaltung in der Coronakrise könnte die neue Challenge also auch für einen Schub für den eSport sorgen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es dem eSport helfen wird. Die DFL und Vereine wie Schalke haben eine große Strahlkraft in den Medien", sagte Schwartmann.

Das Turnier, das auf dem Youtube-Kanal der Virtual Bundesliga übertragen wird, folgt dem Beispiel einiger internationaler Vorbilder. Am vergangenen Wochenende hatte Reals Madrids Profi Marco Asensio ein FIFA-Turnier unter 18 der 20 spanischen Erstligisten gewonnen. In England hatte derweil der Championship-Klub Leyton Orient für Schlagzeilen gesorgt, der einen Wettbewerb mit fast 130 teilnehmenden Teams aus ganz Europa organisierte. Nun folgten auch die deutschen Kicker.