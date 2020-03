Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 25. Spieltag der Bundesliga treffen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig aufeinander. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften noch 1:1. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig findet am heutigen Samstag, den 7. März, um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Volkswagen Arena, die Platz für 30.000 Zuschauer bietet.

Schiedsrichter der Begegnung ist Daniel Schlager, seine Assistenten sind Sven Waschitzki und Robert Wessel. Als Video-Assistent ist Dr. Matthias Jöllenbeck im Einsatz.

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: So seht Ihr die Partie im TV und Livestream

Wie gewohnt überträgt Sky die Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag. Eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.15 Uhr, beginnt die Übertragung beim Pay-TV-Sender. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Seidler. Sky überträgt die Partie außerdem auch in der Konferenz.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an. Außerdem könnt Ihr das Spiel auch sehen, wenn Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass erwerbt.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen.

Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig im Liveticker

Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig könnt Ihr selbstverständlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelticker, sowie dem Konferenzticker zum 25. Spieltag der Bundesliga.

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Oliver Glasner und Julian Nagelsmann ihre Mannschaften in die Partie schicken:

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - Steffen, Schlager, Brekalo - Weghorst

Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - Steffen, Schlager, Brekalo - Weghorst RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino - Adams, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Schick, Werner

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Mit einem Sieg wäre RB Leipzig zumindest bis Sonntag mit dem FC Bayern punktgleich. Die Wölfe könnten mit einem Heimsieg den Sprung auf einen Europapokalplatz schaffen.