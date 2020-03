Union Berlin gegen VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Aufsteiger Union Berlin empfängt am heutigen Sonntagnachmittag den VfL Wolfsburg. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg heute im Liveticker: 0:0

6. Wolfsburg versucht es in den Anfangsminuten mit einem geordneten Spielaufbau, auf der anderen Seite agiert Union immer wieder mit langen Bällen auf Zielspieler Andersson.

3. Wir sehen einen verhaltenen Auftakt in Berlin. Doch das war bei den taktischen Vorgaben auch nicht anders zu erwarten.

1. Der Ball rollt.

Vor Beginn: Schiedsrichter im Stadion "An der Alten Försterei" ist Bastian Dankert.

Vor Beginn: VfL-Trainer Glasner nimmt im Vergleich zum überzeugenen 4:0 gegen Mainz eine Änderung im Mittelfeld vor. Der nach einer Gelbsperre wieder einsatzbereite Maximilian Arnold erhält den Vorzug vor Schlager.

Vor Beginn: Union gewann am Montag in Frankfurt mit 2:1. Dennoch nimmt Urs Fischer zwei Änderungen vor. So kehren die Leistungsträger Trimmel und Schlotterbeck wieder zurück in die Startelf. Die Freiburger Leihgabe fehlte krankheitsbedingt, Trimmel musst eine Gelbsperre absitzen. Dafür müssen Hübner und Ryerson auf die Bank.

Vor Beginn: Für Unions Christian Gentner ist es heute ein besonderes Spiel: Der Mittelfeldmann absolviert sein 400. Spiel in der Bundesliga. Zudem schaffte er ein Kunststück, das nicht viele von sich behaupten können. Gentner wurde mit zwei Vereinen Meister, die nicht Dortmund oder Bayern heißen. 2007 mit dem VfB und 2009 mit Wolfsburg. Das waren seit 2004 auch die einzigen beiden Vereine, die die Schale neben dem BVB und dem FCB gewinnen konnten.

Vor Beginn: Beide Vereine können mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Denn auch Union Berlin gewann am Montagabend das schwere Auswärtsspiel in Frankfurt mit 2:1. Dabei nutzten die Köpenicker die freundlichen Gastgeschenke der Hessen gnadenlos aus.

Vor Beginn: Zudem haben die Wölfe auch den Sprung ins EL-Achtelfinale geschafft. Am Donnerstag gewann Wolfsburg souverän mit 3:0 in Malmö. In der Runde der letzten 16 bekommt es der VfL nun mit Schachtar Donezk zu tun. Kein leichtes Los.

Vor Beginn: Doch der VfL präsentiert sich aktuell in sehr guter Verfassung. Verlor man zum Jahresauftakt noch gegen Köln und Berlin, holte das Team von Oliver Glasner im Februar fünf Siege und ein Remis in allen Pflichtspielen.

Vor Beginn: Ein großer Trumpf der Köpenicker ist sicherlich die Heimstärke. 18 von 29 Zählern holte Union im eigenen Stadion. In der Vorrunde bekamen dies unter anderen auch Dortmund (3:1) und Gladbach (2:0) zu spüren. Es wird keine leichte Auswärtsfahrt für die Wölfe.

Vor Beginn: Eisern Union erlebt für einen Aufsteiger ist bislang sehr sorgenfreie Runde. Die Berliner liegen aktuell auf Platz 11 und haben acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das hätten vor der Saison nicht viele für möglich gehalten.

Vor Beginn: Der gestrige Abend sollte genügend Motivation für den VfL Wolfsburg gebracht haben. Konkurrenz Schalke verlor 0:3 in Köln, mit einem Dreier können die Niedersachsen nun an Königsblau vorbeiziehen und einen Europa-League-Platz einnehmen.

Vor Beginn: Tag 1 nach dem rabenschwarzen Tag im deutschen Fußball. Hoffen wir, dass es heute beim Sportlichen bleibt. Den Auftakt in diesen Fußball-Sonntag machen Union Berlin und der VfL Wolfsburg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg.

Vor Beginn: Einen mehr als respektablen Meilenstein wird Unions Mittelfeldspieler Christian Gentner erreichen, sollte er heute zum Einsatz kommen (wovon selbstverständlich auszugehen ist): Der 34-Jährige, der zwischen 2007 und 2010 beim heutigen Gegner spielte, würde zum 400. Mal in der Bundesliga spielen.

Vor Beginn: Beide Teams gehen mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie. Aufsteiger Union gewann drei seiner letzten fünf Spiele, zuletzt 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Wolfsburg holte in der Liga aus den letzen vier Spielen hervorragende 10 Punkte und kam "nebenbei" noch in der Europa League mit zwei Erfolgen gegen Malmö eine Runde weiter.

Vor Beginn: Schiedsrichter Bastian Dankert leitet die Partie, Video Assistant Referee ist Sven Jablonski.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Partie des 24. Bundesligaspieltags zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Union Berlin gegen Wolfsburg: Die Aufstellungen

Union: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Malli, Bülter - Andersson

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - R. Steffen, Brekalo - Ginczek - Weghorst

Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im TV und im Livestream sehen

Die Partie läuft live und exklusiv auf DAZN. Der Streaming-Dienst startet mit den Vorberichten um 13.15 Uhr, Lukas Schönmüller ist als Moderator im Einsatz. Kommentiert wird die Partie von Uli Hebel, als Experte fungiert Ralph Gunesch.

Die Bundesligatabelle vor den Sonntagspartien des 24. Spieltags

Anmerkung: Die Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wurde abgesagt, nachdem Frankfurt erst am Freitag in der Europa League in Salzburg im Einsatz war.