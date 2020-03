RB Leipzig - News und Gerüchte: Geldsegen durch Augustin im Sommer?

Bei RB Leipzig darf man sich offenbar schon fast sicher auf einen Geldsegen im Sommer durch einen Transfer von Jean-Kevin Augustin freuen. Derweil nährt Timo Werner erneut Gerüchte um einen Abgang.

RB Leipzig: Augustin-Abgang im Sommer rückt näher

Angreifer Jean-Kevin Augustin wurde im Januar von RB Leipzig auf die Insel zu Leeds United ausgeliehen. Damals wurde zudem eine Kauf-Pflicht für den Franzosen ausgehandelt, die greift, wenn der englische Traditionsklub in die Premier League aufsteigt.

Nach 37 von 46 Saisonspielen liegt Leeds sieben Punkte vor Platz drei in der Championship und befindet sich damit auf Kurs direktem Aufstieg in die höchste Spielklasse. Somit würde eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro fällig. Der Vertrag in Leipzig, der noch bis 2022 läuft, wäre dann hinfällig.

Ein Geschäft, das aus Sicht von Leeds allerdings kein gutes ist, denn Augustin entpuppte sich bislang als Fehlgriff. In zehn Einsätzen blieb er noch ohne Torbeteiligung und ist aktuell sogar verletzt.

© getty

RB Leipzig: Timo Werner nährt Wechselgerüchte

Timo Werner plant wohl weiterhin einen Abgang im Sommer. Nachdem der Torjäger der Sachsen am Wochenende beim 0:0 in Wolfsburg nicht von Anfang an spielte - ihn plagten muskuläre Probleme im Oberschenkel - soll er immerhin im anstehenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham wieder voll zur Verfügung stehen.

Abgesehen davon aber beschäftigt den Stürmer wohl weiterhin der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung. Im Interview mit Sky nämlich sagte er kürzlich: "Ich denke schon, dass ich das Potenzial habe, die Möglichkeiten jetzt schon habe, in einer großen Mannschaft spielen zu können." Dem FC Liverpool wird großes Interesse am Nationalspieler nachgesagt. Und es wäre auch ein Klub, der die Ausstiegsklausel von kolportierten 50 Millionen Euro stemmen könnte.

Laut Werner wäre ein solcher Wechsel auch deshalb reizvoll, weil "dann der Druck noch mal viel größer ist", was den Stürmer offenbar antreibt.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur in der Champions League

Am Dienstag ist es endlich soweit: Erstmals in der Vereinsgeschichte bestreitet RB Leipzig ein Heimspiel in der K.o.-Phase der Champions League! Nach dem 1:0-Erfolg an der White Hart Lane kommt es nun zum Rückspiel gegen die Spurs, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.

Zu sehen ist die Begegnung im TV und Livestream nur bei Sky. SPOX bietet Euch allerdings auch einen Liveticker zur Partie an, die am Dienstagabend um 21 Uhr angepfiffen wird.

