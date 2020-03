Mats Hummels führt verbesserte BVB-Defensive an: Brenzlig soll's im Juni werden

Aufgrund der irrlichternden Defensive von Borussia Dortmund trat Mats Hummels im Laufe dieser Saison immer wieder als Mahner und Kritiker auf. In den letzten Wochen hat sich die Verteidigungshaltung des BVB stark verbessert - und Hummels selbst hat mit reihenweise guten Leistungen entscheidend zum "neuen Spirit" beigetragen.

Man musste weder Lippenleser sein, noch eine besondere Interpretationsgabe in Sachen Mimik und Gestik mitbringen. Sah man bei Mats Hummels während oder nach nicht erfolgreichen Spielen von Borussia Dortmund genauer hin, war leicht zu erkennen, dass es den Innenverteidiger wahnsinnig machte, wie leichtfertig diese Partien teilweise abgegeben wurden.

Und es gab ja einige nicht erfolgreiche Spiele beim BVB in dieser Saison. Vor allem Phasen, in denen bis zu drei Pflichtspiele in Folge kein Sieg gelang. Das Hauptproblem dabei ist lang bekannt wie hinreichend thematisiert worden: Dortmunds irrlichternde Defensive. Im November setzte es gegen Bayern, Paderborn und Barcelona beispielsweise zehn Gegentore in Folge.

Es ist nicht möglich, Hummels bei der Fehlerhaftigkeit der BVB-Abwehrarbeit aus der Verantwortung zu nehmen. Er ist es schließlich, der die Defensive anführt. Auch dem 31-Jährigen unterliefen im Saisonverlauf individuelle Patzer, es haperte am Stellungsspiel und er verlor Zweikämpfe zu leicht.

Geisterspiele mit deutscher Beteiligung: Die Vorgänger von PSG vs. BVB © getty/imago images 1/14 Der Bundesliga stehen wegen des Coronavirus die ersten Geisterspiele ihrer Geschichte bevor. Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit gab es in der 2. und 3. Liga und in Europa mit deutscher Beteiligung. Eine Chronologie. © imago images 2/14 26. Januar 2004 - Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg 3:2 (2. Liga): Wiederholungsspiel, nachdem Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf im ersten Duell am 24. November 2003 (1:0) von einem Wurfgeschoss getroffen worden war. © getty 3/14 3. November 2004 - AS Rom - Bayer Leverkusen 1:1 (CL): Grund waren Ausschreitungen im CL-Spiel Rom - Dynamo Kiew (0:1, 0:3 gewertet), das abgebrochen werden musste. © imago images 4/14 30. August 2008 - Rot-Weiß Erfurt - Werder Bremen II 3:1 (3. Liga): Vorausgegangen waren antisemitische Sprechchöre bei der Partie Erfurt gegen Carl-Zeiss Jena. © imago images 5/14 18. Dezember 2011 - Hansa Rostock - Dynamo Dresden 2:2 (2. Liga): Grund waren Ausschreitungen der Hansa-Anhänger beim Ligaspiel Rostock gegen FC St. Pauli. © imago images 6/14 11. März 2012 - Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 0:0 (2. Liga): Vorausgegangen waren Ausschreitungen der Dynamo-Fans beim DFB-Pokalspiel (2. Runde) gegen Borussia Dortmund. © imago images 7/14 8. August 2012 - Karlsruher SC - VfL Osnabrück 1:1 (3. Liga): Der Grund waren Ausschreitungen des KSC-Anhangs im Anschluss an das Relegations-Rückspiel gegen Jahn Regensburg. © getty 8/14 27. August 2013 - PAOK Saloniki - Schalke 04 2:3 (CL-Quali) – Vorausgegangen waren Ausschreitungen der PAOK-Fans bei einem EL-Qualispiel gegen Rapid Wien. © getty 9/14 30. September 2014 - ZSKA Moskau - Bayern München 0:1 (CL): Vorausgegangen waren wiederholte rassistische Beleidigungen durch den Moskauer Anhang. © getty 10/14 28. Januar 2017 - Hansa Rostock - Jahn Regensburg 0:0 (3. Liga): Vorausgegangen war der wiederholte Einsatz von Pyrotechnik der Rostocker Fans. © getty 11/14 20. September 2018 - Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt 1:2 (EL): Vorausgegangen waren wiederholte und verschiedene Vergehen der Olympique-Fans. © getty 12/14 11. März 2020 - Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (CL): Entscheidung der Polizei-Präfektur Paris wegen des Coronavirus. © getty 13/14 Neben dem CL-Spiel der Dortmunder in Paris drohen aber noch weitere Spiele mit deutscher Beteiligung auszufallen. So will die Landesregierung von Bayern wohl bis Karfreitag (10.04.) alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern untersagen. © getty 14/14 Das würde auch das CL-Rückspiel der Bayern gegen den FC Chelsea betreffen. Eine Absage soll ebenfalls nicht ausgeschlossen sein. Als erster Bundesligist setzte zudem der FC Freiburg den Ticketverkauf für die kommenden Heim- und Auswärtsspiele aus.

Mats Hummels ist beständigster BVB-Abwehrspieler

Doch, und das ist die andere Seite der Wahrheit: Hummels war und ist mit Abstand Dortmunds beständigster Abwehrspieler in dieser Saison. Das konnte man vom teuersten Neuzugang der Vereinshistorie freilich auch erwarten. Es sind mittlerweile aber eine ganze Reihe an Spielen in dieser Saison zusammengekommen, in denen es die Borussia wohl deutlich schlimmer erwischt hätte, wäre Hummels nicht so konstant und konsequent aufgetreten.

Genau das ist es, was ihn ganz offensichtlich immer wieder zum Brodeln brachte: Konstanz und Konsequenz gehen den Westfalen schon seit längerer Zeit unter Trainer Lucien Favre immer wieder ab. Das betrifft nicht primär die Ergebnisse, Dortmund hat im Laufe der Spielzeit bereits acht Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Aktuell steht man bei fünf Siegen am Stück, was die beste Serie der gesamten Saison bedeutet.

Es betrifft vor allem die Leistung der einzelnen Akteure, die mannschaftliche Geschlossenheit bei der Arbeit gegen den Ball sowie die Gier dafür, über 90 Minuten Dominanz auszustrahlen - mit und ohne Ballbesitz. Deshalb gab es bereits so einige Episoden, in denen ein innerlich angefressener Hummels vor die Mikrofone trat und - immerhin so diplomatisch es ihm möglich war - seine bekannte Rolle als Mahner und Kritiker ausfüllte.

Hummels hatte mit erhobenem Zeigefinger Recht

Das hörte sich dann unter anderem so an: "Teile von uns müssen im Spiel manchmal ein bisschen geweckt werden, das lässt sich leider nicht von der Hand weisen. Wir gehen manchmal in die Spiele und schauen erst einmal, wie es läuft. Wir legen manchmal den Schalter erst um, wenn es nicht mehr anders geht." Oder: "Es ist bei uns schon ein Thema in der Mannschaft, dass wir manchmal ein bisschen ruhig sind."

Solche klaren Aussagen befeuern besonders bei den eigenen, emotionalen Anhängern natürlich den Reflex, zu sagen: Der soll erst einmal bei sich selbst anfangen. Doch nüchtern betrachtet hatte Hummels mit dem erhobenen Zeigefinger eigentlich immer Recht. Er sprach damit häufig das an, was man weitläufig und vorschnell als Mentalitätsproblem bezeichnet.

Den Begriff "Mentalität" sind sie in Dortmund längst leid. Zu lange gibt es schon Debatten darüber, ob der Kader des BVB diese Eigenschaft besitzt oder nicht. Umso besser also, wenn es Hummels selbst ist, der dieselbe Thematik mit einen anderen Ausdruck umschreibt.

"Ganz neuer Spirit" beim BVB

Von einem "ganz neuen Spirit" berichtete Hummels am Wochenende im Anschluss an den wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Es ist unumgänglich, Hummels auch hier zuzustimmen. Dieser Geist, um weg vom Anglizismus zu kommen, hat sich aber nicht automatisch durch die Systemumstellung auf 3-4-3 Ende November ergeben.

Er rührt daher, dass der gesamte BVB derzeit augenscheinlich eine ganz andere Konzentration an den Tag legt, was sich neben einer erhöhten Ballsicherheit vor allem in einer stark verbesserten Verteidigungshaltung äußert. Lediglich zwei Gegentore setzte es in den vergangenen 450 Pflichtspielminuten.

Hummels sagte in Gladbach, man habe sich dies im Training erarbeitet. "Wir haben einfach eine andere Herangehensweise. Wir haben den Fight angenommen, wir sind in die Zweikämpfe gegangen und haben uns nichts gefallen lassen. Das hätte vor ein paar Wochen sicher noch ganz anders ausgesehen." Einen "ganz, ganz großen Teil, mit ihrer Art, Fußball zu spielen" würden dazu die beiden Winter-Einkäufe Emre Can und Erling Haaland beitragen.

Hummels zuletzt mit reihenweise guten Leistungen

Die Kampfstärke und Entschlossenheit von Can und Haaland sind in der Tat Bestandteile, die Dortmunds Mannschaft zuvor zu regelmäßig abgingen, sie nun jedoch anzustecken scheinen. Das gilt gleichermaßen für den erfahrenen Hummels, der in seiner zentralen Position in der Dreierkette zuletzt reihenweise gute Leistungen ablieferte.

Die Rolle des 70-fachen deutschen Nationalspielers ist dabei nicht wie einst dadurch gekennzeichnet, dass er im Spielaufbau aus der ersten Reihe heraus andribbelt und mit präzisen Flugbällen oder Flachpässen das Mittelfeld zu überbrücken versucht. Hummels überzeugt nun mit Stärken gegen den Ball, die ihn seit jeher auszeichnen.

Seine Zweikampfführung ist resolut und konsequent, die Antizipation bärenstark - gerade beim frühzeitigen Erkennen von Spielsituationen und der richtigen Positionierung, um gegnerische Bälle in seine Richtung dann auch abfangen zu können, erreicht Hummels seit Jahren schon internationales Top-Niveau. Die vielen brenzligen Situationen, in die sich die BVB-Defensive im Laufe des Jahres brachte, haben Hummels und seine Mitspieler nun immerhin seit rund einem Monat auf ein verträgliches Niveau reduziert.

Champions League: Die deutschen Rekordspieler in der Königsklasse © getty 1/26 Thomas Müller hat mit am Dienstag beim FC Chelsea sein 111. Champions-League-Spiel absolviert. Ihm fehlt nur noch ein Spiel für den deutschen Rekord. Toni Kroos könnte heute eine FCB-Legende einholen. Die deutschen Rekordspieler in der Königsklasse. © getty 2/26 Platz 23: u.a. Jens Jeremies (FC Bayern München) - 49 Spiele. © getty 3/26 Platz 23: u.a. Ilkay Gündogan (Manchester City, Borussia Dortmund) – 49 CL-Spiele. © getty 4/26 Platz 23: u.a. Carsten Jancker (FC Bayern München) – 49 CL-Spiele. © getty 5/26 Platz 22: Thomas Linke (FC Bayern München) – 50 CL-Spiele. © imago images 6/26 Platz 19: Thorsten Fink (FC Bayern München) – 51 CL-Spiele. © getty 7/26 Platz 19: Julian Draxler (FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain) – 51 CL-Spiele. © getty 8/26 Platz 19: Alexander Zickler (FC Bayern München) – 51 CL-Spiele. © getty 9/26 Platz 18: Per Mertesacker (Werder Bremen, FC Arsenal) – 54 CL-Spiele. © getty 10/26 Platz 17: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) – 57 CL-Spiele. © imago images 11/26 Platz 16: Mats Hummels (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 58 CL-Spiele. © imago images 12/26 Platz 15: Stefan Reuter (Borussia Dortmund) – 60 CL-Spiele. © getty 13/26 Platz 14: Mario Götze (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 61 CL-Spiele. © getty 14/26 Platz 13: Hans Jörg Butt (FC Bayern München, Benfica SL, Bayer Leverkusen, Hamburger SV) – 61 CL-Spiele. © getty 15/26 Platz 12: Jens Lehmann (VfB Stuttgart, FC Arsenal, Borussia Dortmund) – 67 CL-Spiele. © getty 16/26 Platz 11: Mesut Özil (FC Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, FC Schalke 04) – 69 CL-Spiele. © getty 17/26 Platz 10: Mehmet Scholl (FC Bayern München) – 70 CL-Spiele. © getty 18/26 Platz 9: Jerome Boateng (FC Bayern München) – 74 CL-Spiele. © getty 19/26 Platz 8: Sami Khedira (Juventus Turin, Real Madrid, VfB Stuttgart) – 77 CL-Spiele. © getty 20/26 Platz 7: Michael Ballack (Bayer Leverkusen, FC Chelsea, FC Bayern München, 1. FC Kaiserslautern) – 93 CL-Spiele. © getty 21/26 Platz 6: Bastian Schweinsteiger (Manchester United, FC Bayern München) – 95 CL-Spiele. © getty 22/26 Platz 5: Toni Kroos (Real Madrid, FC Bayern München) – 102 CL-Spiele. © getty 23/26 Platz 4: Oliver Kahn (FC Bayern München) – 103 CL-Spiele. © imago images 24/26 Platz 3: Manuel Neuer (FC Bayern München, FC Schalke 04) – 107 CL-Spiele. © getty 25/26 Platz 2: Thomas Müller (FC Bayern München) – 111 CL-Spiele. © getty 26/26 Platz 1: Philipp Lahm (FC Bayern München, VfB Stuttgart) – 112 CL-Spiele.

Hummels, Löw und ein DFB-Comeback zur EM?

Geht es nach Hummels, soll es erst im Juni wieder brenzlig werden - und zwar für Joachim Löw. Der Bundestrainer muss am 2. Juni die 23 Spieler bekanntgeben, die im finalen DFB-Kader für die EM 2020 stehen. Hummels, der laut eigener Aussage von seinem Aus in der Nationalmannschaft im März 2019 nicht überrascht wurde, "weil mein letztes Länderspiel davor vier Monate zurücklag", hat sich zu diesem Thema ein Schweigegelübde auferlegt.

Auch Löw mauerte dazu bislang bei jeder Gelegenheit und beschwor lieber seinen eingeschlagenen Verjüngungskurs. Es ist wahrlich keine steile These zu behaupten, dass Hummels in der Form, die er größtenteils in dieser Saison an den Tag legte, problemlos ein wichtiger Bestandteil des Kaders sein könnte - mindestens. Dem Vernehmen nach würde er eine entsprechende Bitte von Löw auch nicht ablehnen.

Erfolgt sie nicht, bräuchte es angesichts seines Ehrgeizes als Profisportler wahrscheinlich ebenfalls kaum Talent, um sich in Hummels' Gedanken hineinversetzen zu können.

Hummels: Leistungsdaten beim BVB in der Saison 2019/20