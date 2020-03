Mateu Morey und seine Situation beim BVB: Das Pech des Terriers

Vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2019 hatte Mateu Morey verletzungsbedingt eine gesamte Saison verpasst. Beim BVB gelang dem Spanier der Start - bis ihn eine Schulterausrenkung wertvolle Zeit kostete. Nun kommt dem 20-Jährigen das Coronavirus in die Quere.

Im Nachhinein muss man sagen: Zum Glück hat Lucien Favre daran keinen Gedanken verschwendet. Ob denn Mateu Morey für ein solches Spiel auch einmal eine Option sei, wurde der Trainer von Borussia Dortmund Ende November auf einer Pressekonferenz gefragt. Einen Tag später war der SC Paderborn 07, der Tabellenletzte der Bundesliga, in Dortmund zu Gast.

"Wir vergessen Mateu Morey natürlich nicht", sagte Favre zunächst und unternahm dann einen kurzen Exkurs in die Verletzungshistorie des jungen Spaniers, um zu erklären, weshalb ein Einsatz bei den Profis für Morey noch zu früh käme. "Endlich", betonte Favre nachdrücklich, "endlich hat er jetzt einmal 90 Minuten in der U23 gespielt."

Es wäre der schlechtestmögliche Zeitpunkt für den Rechtsverteidiger gewesen, um sein Debüt in der Bundesliga zu feiern. Der BVB legte gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen bekanntlich einen beschämenden Auftritt hin, den die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit nach 0:3-Pausenrückstand nur dezent kaschieren konnte. Und Morey wäre mit untergegangen, das steht fest.

Borussia Dortmund: Das sind die besten direkten Freistoßschützen des BVB © getty 1/19 26 direkt verwandelte Freistoßtore erzielte Borussia Dortmund seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05. Alex Frei gelang dabei eine Seltenheit, ein aktueller Spieler traf am häufigsten ins Schwarze. SPOX hat den Überblick. © getty 2/19 Nur Werder Bremen, der FC Bayern München (je 30) und der VfL Wolfsburg (28) erzielten seitdem übrigens mehr direkte Freistoßtore als der BVB. Es folgt die Übersicht über die einzelnen Schützen. © getty 3/19 Platz 5: Florian Kringe - am 17.12.2005 gegen den FC Bayern München. © getty 4/19 Platz 5: Pierre-Emerick Aubameyang - am 30.11.2013 beim 1. FSV Mainz 05. © getty 5/19 Platz 5: Robert Lewandowski - am 10.5.2014 bei Hertha BSC. © imago images 6/19 Platz 5: Lars Ricken - am 19.3.2005 beim Hamburger SV. © imago images 7/19 Platz 5: Tomas Rosicky - am 2.5.2006 bei Hannover 96. © imago images 8/19 Platz 5: Antonio da Silva - am 24.10.2010 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. © imago images 9/19 Platz 5: Mladen Petric - am 22.3.2008 gegen den Karlsruher SC. © getty 10/19 Platz 5: Gonzalo Castro - am 4.4.2017 gegen den Hamburger SV. © imago images 11/19 Platz 5: Niclas Jensen - am 14.8.2004 bei Borussia Mönchengladbach. © imago images 12/19 Platz 5: Marcel Schmelzer - am 21.9.2013 beim 1. FC Nürnberg. © imago images 13/19 Platz 5: Ebi Smolarek - am 19.11.2005 gegen Hertha BSC. © getty 14/19 Platz 3: Paco Alcacer - am 6.10.2018 gegen den FC Augsburg, am 30.3.2019 gegen den VfL Wolfsburg und am 4.5.2019 bei Werder Bremen. © imago images 15/19 Platz 3: Alexander Frei - traf doppelt per Freistoß am 28.4.2007 gegen Eintracht Frankfurt und einfach am 6.5.2008 gegen den VfB Stuttgart. © imago images 16/19 Freis beide direkte Freistoßtore im April 2007 gegen Frankfurt sind eine Seltenheit. Das gelang seit Datenerfassung nur Ronny für die Hertha im September 2014 in Freiburg sowie Lincoln für Schalke im April 2005 gegen Leverkusen. © getty 17/19 Platz 2: Nuri Sahin - am 9.5.2009 gegen den Karlsruher SC, am 3.10.2010 gegen den FC Bayern München, am 11.12.2010 gegen Werder Bremen und am 25.1.2014 gegen den FC Augsburg. © getty 18/19 Platz 1: Marco Reus - am 10.11.2012 beim FC Augsburg, am 8.12.2012 gegen den VfL Wolfsburg, am 19.1.2013 bei Werder Bremen, am 9.11.2013 beim VfL Wolfsburg und am 14.5.2016 gegen den 1. FC Köln. © getty 19/19 Auf Spielerebene liegt Marco Reus mit 5 direkten Freistoßtoren seit detaillierter Datenerfassung auf dem geteilten 12. Platz. Die meisten direkten Freistoßtore erzielte übrigens der Brasilianer Diego (13).

Mateu Morey spielte 2018/19 keine Sekunde

Von Glück kann man mit Blick auf Moreys zurückliegende eineinhalb Jahre allerdings nur selten, beinahe gar nicht, sprechen. 2017 war noch alles gut, zwei Jahre nach seinem Wechsel aus der Jugend des RCD Mallorca in Barcelonas Jugendakademie La Masia gewann er mit der spanischen U17 die Europameisterschaft und bekam einen umjubelten Empfang beim Bürgermeister von Palma de Mallorca.

Doch im August 2018, mit Barca siegte er zuvor noch in der UEFA Youth League, begann die Pechsträhne für Morey. Fast mit Saisonbeginn erlitt er einen Meniskusriss, der eine über sechsmonatige Pause nach sich zog. Keine zwei Wochen nach seiner Genesung reagierte das Knie Ende März 2019 erneut - Bänderanriss. Morey stand in der Spielzeit 2018/19 keine Sekunde auf dem Platz.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte bis dato jedoch schon genug gesehen und bereits frühzeitig mit Moreys Berater angebandelt. Diese Eile war auch geboten, Morey bestätigte den Ruhr Nachrichten später Anfragen von Juventus Turin und Bayern München.

Moreys Spitzname beim BVB: Terrier

Als der gebürtige Mallorquiner schließlich die Sommervorbereitung bei der Borussia absolvierte, schien für ihn wieder die Sonne zu scheinen. Morey war fit, zeigte sich bei den Einsätzen in den Testspielen auf der USA-Reise sowie später im Trainingslager in der Schweiz spielfreudig und damit so, wie man es von ihm aus den Jugendteams der Blaugrana gewohnt war: sehr schnell, dribbelstark und mit Offensivdrang. Einem Achraf Hakimi ist er in dieser Hinsicht nicht unähnlich.

Der lediglich 1,73 Meter große Defensivspieler bewies aber auch eine gewisse Renitenz im Defensivzweikampf, was ihm im Kreise der Mannschaft den Spitznamen "Terrier" einbrachte. Morey gehörte somit zu den auffälligsten Spielern dieser frühen Saisonphase und hätte beim Duell um den Supercup gegen den FC Bayern sein Pflichtspieldebüt für den BVB gefeiert.

Wäre da nicht die Schlussphase des Testspiels in St. Gallen gewesen. Dort bildete Morey als defensive Absicherung zusammen mit Hakimi den rechten Flügel, so wie es auch wenige Tage später gegen die Bayern vorgesehen war. Doch quasi mit dem letzten Dortmunder Angriff fiel Morey nach einer Ballmitnahme ohne Fremdeinwirkung so unglücklich hin, dass er sich die Schulter ausrenkte.

Mateu Morey: "Die Verletzung kam zur Unzeit"

Exakt zwei Monate später stand er wieder auf dem Feld, die Länge seiner Abwesenheit hielt sich also in Grenzen. Das Problem jedoch: Der Gegner hieß nicht Bayern oder Gladbach, sondern Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West. Die 51 Minuten Spielzeit bei der U23 des BVB vor 800 Zuschauern im Stadion Rote Erde waren für Morey die ersten Pflichtspielminuten seit exakt 15 Monaten.

"Der Meniskusriss bei Barça war meine erste schwere Verletzung. Ich hatte ein Jahr Pause, jetzt nochmal zwei Monate. Die Verletzung kam zur Unzeit. Normalerweise bin ich kein anfälliger Spieler, zuletzt hatte ich aber ein bisschen Pech. Das ist eine komplizierte Situation", blickte der Spanier zurück.

Für einen Spieler in seinem Alter, der mitten in der entscheidenden Entwicklungsperiode steckt, kamen diese Monate freilich denkbar ungünstig daher. Zum einen sorgen solche frühen Rückschläge nicht gerade für ein überbordendes Selbstvertrauen beim Spieler, zum anderen fuhr der Zug im Ensemble von Favre erst einmal ohne Morey ab.

BVB: Diese Talente verpassten den Durchbruch bei den Profis von Borussia Dortmund © getty 1/19 Dortmund hat sich besonders in diesem Jahrzehnt den Ruf erworben, jungen Talenten Spielpraxis zu garantieren, um den nächsten Schritt zu machen. Doch nicht bei allen hat das geklappt. Ein Übersicht über die, die den Sprung beim BVB verpasst haben. © getty 2/19 ADNAN JANUZAJ: Wurde 2015/16 von ManUnited für ein Jahr ausgeliehen. Nach einem halben Jahr wurde sein Vertrag jedoch wieder aufgelöst - nach 6 BL-Spielen, keines von Beginn an. Tuchels Urteil: "Er war leider nicht mit der Lust und der Einstellung dabei." © getty 3/19 EMRE MOR: Kam 2016 als "türkischer Messi" aus Nordsjælland zum BVB und dort zu einem Treffer in 12 BL-Spielen. Starke Dribblings, aber viel zu verspielt und eigensinnig. Gewann mit Dortmund den DFB-Pokal und ging dann zu Celta Vigo. © getty 4/19 ALEXANDER ISAK: Aus Solna 2017 zum BVB gekommen. Hat dort in zwei Jahren vier Trainer, doch bei keinem davon schaffte er den Durchbruch. Kam lediglich auf 5 BL-Einsätze. Nach einer Leihe zu Willem II wurde er an Real Sociedad verkauft. © getty 5/19 MIKEL MERINO: 2016 aus Osasuna zur Borussia gekommen. Gewann am Ende den Pokal, verzeichnete aber lediglich 8 BL-Einsätze. Ging zunächst auf Leihbasis zu Newcastle, die Magpies kauften den Spanier schließlich. Heute wie Isak bei Sociedad. © getty 6/19 DAMIEN LE TALLEC: 2009 aus Rennes verpflichtet, kam er zunächst vor allem für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Wurde 2011 Meister mit den Profis, kam ganz oben aber nur auf acht Pflichtspiele. 2012 ging es zu Nantes, heute spielt er in Montpellier. © getty 7/19 MILOS JOJIC: Als hoch gehandeltes Talent kam Jojic Anfang 2014 von Partizan Belgrad und traf gleich in seinem ersten BVB-Spiel. Nach anderthalb glücklosen Jahren wechselte der Serbe zum 1. FC Köln. Heute für den Wolfsberger AC im Einsatz. © getty 8/19 MORITZ LEITNER: Nicht jeder Transfer von 1860 München nach Dortmund klappt. Leitner bekam beim BVB kaum einen Fuß auf den Boden und wurde immer wieder verliehen, ehe er 2016 zu Lazio wechselte. Seit 2018 fest bei Norwich City. © getty 9/19 LEONARDO BITTENCOURT: Für knapp 3 Millionen Euro schnappte sich Dortmund das Talent 2012, an dem auch die Bayern interessiert waren. Nach einem Jahr mit nur fünf BL-Einsätzen ging's weiter nach Hannover, aktuell spielt er in Bremen. © getty 10/19 GUY DEMEL: Kam 2001 mit 20 von Arsenal nach Dortmund. Fand gegen die Konkurrenz auf der rechten Seite kein Mittel und lief daher meist für den BVB II auf. Nach 33 BL-Spielen ohne Tor ging es 2005 zum HSV. Hat mittlerweile die Karriere beendet. © getty 11/19 MARVIN DUCKSCH: Gebürtiger Dortmunder, von 2002 bis 2016 im Verein. Torjäger beim BVB II, bei den Profis war für ihn aber kein Durchkommen. 6 BL-Spiele insgesamt. Landete über Paderborn, St. Pauli, Kiel und Düsseldorf bei Hannover 96. © getty 12/19 KORAY GÜNTER: Auch er schaffte den Sprung aus der BVB-Reserve zu den Profis nicht. Für die Borussia von 2008 bis 2014. Kam im August 2012 zu seinem einzigen BL-Spiel für Dortmund. Ging dann zu Galatasaray, aktuell von Genua an Hellas Verona ausgeliehen. © getty 13/19 MARIAN SARR: 2013 aus Leverkusen zum BVB gekommen und Ende desselben Jahres auf einmal in der CL-Startelf gegen Marseille. Anschließend noch mit 2 BL-Einsätzen, dann warfen ihn schwere Verletzungen aus der Bahn. Mittlerweile bei Jena in der 3. Liga. © getty 14/19 JOVAN KIROVSKI: Wechselte 1996 mit 20 von ManUnited zum BVB und blieb bis 2000. Insgesamt ein Tor in 20 BL-Spielen und ständig Reservespieler. Kann sich aber immerhin Champions-League- und Weltpokalsieger nennen. © getty 15/19 EMMANUEL KRONTIRIS: Wechselte 2000 von Tennis Borussia nach Westfalen und wurde mit dem BVB 2002 deutscher Meister und Zweiter im UEFA-Pokal, da er formell zum Profikader gehörte. Kam dort aber nur auf 3 Einsätze. 25 Tore in 52 Spielen dafür beim BVB II. © imago images 16/19 CHRISTOPHER NÖTHE: Von 2002 bis 2008 im Verein. Wurde Stammspieler in der Zweiten, bei den Profis aber lediglich mit 3 Einsätzen ohne Treffer. Wurde dann nach Oberhausen ausgeliehen. Nach 4 Jahren in Bielefeld aktuell vereinslos. © getty 17/19 YASIN ÖZTEKIN: In Dortmund geboren und von 1996 bis 2011 beim BVB. Über 100 Einsätze für die Zweite, aber nur 2 Profi-Pflichtspiele. Ging dann in die Türkei, wo bei Gala sein Stern aufging und er Nationalspieler wurde. Spielt heute für Sivasspor. © imago images 18/19 CHRIS LÖWE: 2011 aus Chemnitz für die linke Abwehrseite verpflichtet. Kam an Marcel Schmelzer aber nicht vorbei und so nur auf 7 BL-Spiele. Gewann 2012 mit dem BVB das Double. Danach für den FCK und Huddersfield im Einsatz, heute bei Dynamo Dresden. © getty 19/19 BAJRAM SADRIJAJ: Fiel dem BVB im Pokalspiel gegen Thannhausen auf, zwei Jahre später wechselte er 2008 zur Borussia. Unvergessen sein Profidebüt im Pokal gegen Essen, als er 12 Sekunden (!) nach seiner Einwechslung Rot sah. Kam bis 2010 auf 3 BL-Einsätze.

Coronavirus-Pause für Morey besonders ärgerlich

Seitdem kämpft der 20-Jährige darum, den wichtigen Schritt aus der Jugend in den Seniorenbereich nach- und aufzuholen. Zwei Tage vor seinem Debüt in der zweiten Mannschaft saß Morey Ende September erstmals bei den Profis auf der Bank, in insgesamt 13 Pflichtspielen bekam er von Favre schon einen solchen Platz zugesprochen. Elf Mal setzte ihn U23-Coach Mike Tullberg ein (davon sieben Mal über 90 Minuten), zuletzt am 7. März in Rödinghausen.

"Jetzt muss ich mich erneut beweisen und das Vertrauen des Trainers zurückgewinnen. Ich werde hart arbeiten und versuchen, so schnell wie möglich in die erste Mannschaft zu kommen - und dann hoffe ich, dass ich irgendwann eine Chance bekomme, die ich nutzen kann. Es wird schwer, aber ich gebe alles", sagt Morey.

Auch wenn es zuletzt nicht den Anschein hatte, als würde die Chance bei Favre in naher Zukunft kommen, befand sich der Rechtsverteidiger nach dem vielen Pech der letzten Monate auf einem guten Weg. Umso ärgerlicher für ihn ist nun die Pause aufgrund des grassierenden Coronavirus'. Denn was Morey braucht, ist weitere Trainings- und vor allem Spielpraxis.

© imago images

Piszczek, Hakimi, Meunier: Moreys ungewisse BVB-Perspektive

Als perspektivischer Transfer wurde Morey, der in seiner Jugend auch als Innenverteidiger auflief, von Zorc im vergangenen Sommer angekündigt. Wie die Zukunft für ihn aussehen könnte, ist in Zeiten wie diesen schwer zu skizzieren.

Mit Urgestein Lukasz Piszczek wird über eine Weiterbeschäftigung verhandelt, die Zukunft von Hakimi ist gänzlich ungewiss und mit dem 28-jährigen Thomas Meunier von Paris Saint-Germain soll der nächste, der auf Moreys Position spielt, schon in Dortmund unterschrieben haben.

"Für die Zukunft ist er sicher ein Spieler mit Potenzial und Perspektive", unterstrich Favre hinsichtlich Morey immerhin. Fest steht, dass sich der Spanier weiter gedulden werden muss - nicht nur während, sondern wohl auch nach der Pandemie.

Mateu Morey im Steckbrief