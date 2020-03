Hertha BSC: Pal Dardai kehrt als Trainer in den Jugendbereich zurück

Trainer Pal Dardai kehrt in den Jugendbereich des Bundesligisten Hertha BSC zurück. Der Ungar, zwischen 2015 und 2019 Chefcoach der Berliner, soll sich ab dem Sommer wieder um den Nachwuchs kümmern. "Ja, ich bleibe Herthaner. Ich weiß nur noch nicht, welches Jugend-Team ich übernehme", sagte Dardai der Bild.

Dardai war im Sommer 2019 von Ante Covic als Cheftrainer abgelöst worden. Der Rekordspieler der Berliner besitzt bei Hertha einen unbefristeten Vertrag, über seine Rolle wird Jahr für Jahr entschieden.

"Ja, es ist mit Pal vertraglich so geregelt, dass er hier ab dem 1. Juli wieder im Nachwuchsbereich für uns arbeitet. Das ist klar so vereinbart und war inhaltlich so gewünscht", sagte Manager Michael Preetz: "Unklar ist nur noch, welche Mannschaft Pal dann in der nächsten Saison übernehmen wird. Das werden wir bald besprechen."