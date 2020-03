Bundesliga: FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream, Liveticker

Die TSG Hoffenheim liegt nur zwei Punkte hinter dem FC Schalke 04 und damit auch nur zwei Punkte hinter einem Europa-League-Platz. Die beiden Mannschaften treffen am 25. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Wo, wann und wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim: Datum, Uhrzeit, Stadion

Das Spiel Schalke - Hoffenheim beginnt am heutigen Samstag, den 7. März, um 15:30 Uhr.

Die Schalker empfangen ihre Gäste aus dem Kraichgau in der Veltins-Arena, die auf nationaler Ebene 62.271 Zuschauer fasst.

Schalke gegen Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellenachten ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Alle Bundesliga-Spiele am Samstag laufen live und exklusiv in voller Länge auf Sky. Martin Groß wird das Einzelspiel Schalke - Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD kommentieren. Parallel dazu läuft die Samstags-Konferenz des 25. Spieltags ab 14.00 Uhr mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD. In der Konferenz ist Markus Götz für Schalke gegen Hoffenheim zuständig.

Sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel sind per Livestream verfügbar, für mobile Geräte in der Sky-Go-App oder mit dem Sky Ticket.

Bundesliga: Schalke gegen Hoffenheim heute im Liveticker

Wer weder auf das Angebot von Sky noch DAZN zurückgreifen möchte, findet die Alternative in Form des SPOX-Livetickers. Der Liveticker versorgt Euch live mit allen wissenswerten Informationen aus der Veltins-Arena. Parallel dazu gibt es den Konferenzticker, mit dem Ihr kein Tor aus der Bundesliga verpasst.

Bundesliga: Die Tabelle am 25. Spieltag der Saison 2019/20

Die TSG Hoffenheim könnte Schalke mit einem Sieg überholen und bei einer Niederlage von Wolfsburg gegen RB Leipzig auf den sechsten Platz der Tabelle klettern.