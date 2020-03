FC Bayern München gegen FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München will seine Siegesserie fortsetzen. Der FC Augsburg versucht einen Punkt aus der Allianz Arena zu entführen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie am heutigen Sonntag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live: Wo und wann?

Bei der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und FC Augsburg am 25. Spieltag der Bundesliga handelt es sich um das frühe Sonntagsspiel. Anpfiff ist also um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Münchner Allianz Arena, die rund 75.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus

Bibiana Steinhaus Linienrichter: Rafael Foltyn und Marcel Unger

Rafael Foltyn und Marcel Unger Vierter Offizieller: Dr. Matthias Jöllenbeck

Dr. Matthias Jöllenbeck VAR: Robert Schröder

Robert Schröder VAR-Assistent: Sascha Thielert

FC Bayern München - FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung zwischen den Bayern und Augsburg nicht sehen. Stattdessen besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an den Sonntagspartien der Bundesliga um 15.30 und 18.00 Uhr und zeigt somit auch dieses Spiel live in voller Länge. Darüber hinaus bietet der Anbieter seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnement hat, kann sich mit dem SkyTicket ein monatlich kündbares Sport-Paket sichern.

Sollte auch das keine Option für Euch sein, Ihr aber nicht so lange auf Bilder aus der Allianz Arena warten wollt, seid Ihr bei DAZN goldrichtig. Der Streamingdienst zeigt bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights jeder Partie aus dem deutschen Oberhaus und versorgt Euch dementsprechend auch mit den Höhepunkten des FC Bayern.

Neben 40 Live-Spielen der Bundesliga hat DAZN auch noch jede Menge anderen europäischen Spitzenfußball im Programm. So könnt Ihr die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga beim "Netflix des Sports" sehen. Auch Box- und Tennis-Fans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Das nötige Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

FC Bayern München gegen FC Augsburg heute im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Bayern-Duell zwischen München und Augsburg live vor den Bildschirmen zu sehen, kann den ausführlichen Liveticker von SPOX nutzen. Dort bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine wichtigen Höhepunkte. Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern - FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Bayern kehrt vermutlich Jerome Boateng nach überstandener Magen-Darm-Grippe zurück in die Startelf. Zudem stellte Trainer Hansi Flick in Aussicht, dass auch Lucas Hernandez und Javi Martinez wieder im Kader stehen. Für Kingsley Coman kommt ein Einsatz noch zu früh.

FCB: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - T. Müller, Coutinho - Gnabry

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Thiago - T. Müller, Coutinho - Gnabry FCA: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Iago - Baier - Khedira, Gruezo - M. Richter, Max - Niederlechner

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Der FC Bayern gewann wettbewerbsübergreifend die vergangenen fünf Pflichtspiele. Der letzte Punktverlust geht auf Anfang Februar zurück, als der FCB gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig nicht über ein 1:1 hinauskam.