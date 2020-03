Fan-Experte warnt vor Machtprobe: "Mit Rummenigge redet man auch trotz Katar"

Nach den Spielunterbrechungen am vergangenen Wochenende gab es auch im Pokal Plakate gegen den DFB sowie Sprüche und Gesänge unter der Gürtellinie. Ein Experte rät im Gespräch mit SPOX und Goal dringend zur Deeskalation.

Auch wenn die Partien am Dienstag ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gingen, bleiben die Standpunkte von DFB und Vereinen auf der einen sowie den Ultras auf der anderen Seite weit voneinander entfernt. Volker Goll von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) hält daher provozierte Spielabbrüche nach wie vor für möglich.

"Wenn es sich zuspitzt, wird es zu einer ungemütlichen Machtprobe. Deswegen raten wir allen Beteiligten: Durchatmen, innehalten, zusammensetzen", sagte der 58-Jährige gegenüber SPOX und Goal.

Das gelte auch für den umstrittenen Dreistufen-Plan: "Über die Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit sollte ebenfalls mit Fans, Vereinen, AG Fankulturen, Fanbeauftragten und Fanprojekten gesprochen werden. Wir haben gerade im deutschen Fußball so viele Experten und Expertinnen in diesem Bereich, aber gehört werden die in der Regel auch immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist."

Schmähplakate, Fast-Abbruch, Nichtangriffspakt zwischen Hoffenheim und Bayern: Die Bilder des Tages © imago images 1/16 Beim Spiel zwischen 1899 und dem FC Bayern gerät das Sportliche in den Hintergrund: Nach Schmäh-Plakaten gegen Dietmar Hopp steht das Spiel vor dem Abbruch. Es folgt ein Nichtangriffspakt - und eine beispiellose Solidarisierung. Die Bilder des Tages. © imago images 2/16 Aber der Reihe nach: Sportlich ist die Partie schnell entschieden, die Bayern haben mit 1899 Hoffenheim überhaupt keine Probleme. © imago images 3/16 Auch mehrere Pyro-Aktionen der Fans im Bayernblock stören einen harmonischen Ablauf nur kurz. © imago images 4/16 Die Verantwortlichen der Bayern um Karl-Heinz Rummenigge (l.) haben auf der Tribüne ihren Spaß, Hoffenheims Mäzen verfolgt das Spiel in seiner Loge. © imago images 5/16 In der 67. Minute entrollen die Fans im Bayern-Block ein großes Schmäh-Banner. Ziel der sogenannten Fans: Der DFB - aber auch Dietmar Hopp. © imago images 6/16 Erste Reaktion: Schiedsrichter Dingert unterbricht das Spiel. © imago images 7/16 Mehrere Bayern-Akteure, darunter David Alaba, der ja selbst einmal für Hoffenheim spielte, versuchen, den eigenen Anhang zur Vernunft zu bringen. Auch mit dabei ... © imago images 8/16 ... ist Bayern-Trainer Hansi Flick, der sich über die Beleidigungen fürchterlich aufregt ... © getty 9/16 ... und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © imago images 10/16 Rummenigge entschuldigte sich derweil bei Hopp, der später auch an die Seitenlinie kam und mit seinen Spielern abklatschte, als schließlich weitergespielt wurde. © imago images 11/16 Die Hoffenheimer Fans wehrten sich an diesem Nachmittag mit eigenen Plakaten. Schließlich war Hopp zuletzt auch von den Dortmunder und Gladbacher Fans attackiert worden. © imago images 12/16 Leider war aber noch nicht Schluss: In der 77. Minute wurde erneut ein beleidigendes Banner im Bayern-Block gezeigt. © imago images 13/16 Diesmal schickte Referee Dingert beide Teams in die Kabine, für insgesamt 15 Minuten blieb die Partie unterbrochen. Eins war klar: Eine weitere Unterbrechung würde den vollständigen Abbruch des Spiels zur Folge haben. © imago images 14/16 Als die Spieler wieder auf dem Platz waren, hatten sie sich auf eine ganz besondere Reaktion geeinigt: Es kam zum Nichtangriffspakt. In der letzten Viertelstunde spielten sich beide Teams den Ball am Mittelkreis zu und warteten den Abpfiff ab. © imago images 15/16 Anschließend wurde Dietmar Hopp in den Mittelkreis geholt: Die Spieler und Verantwortlichen der Bayern solidarisierten sich offen mit dem Unternehmer und applaudierten. © getty 16/16 Rummenigge sprach im Anschluss vom "hässlichen Gesicht" des FC Bayern und hoffte darauf, dass dieser Samstag in Deutschland zu einer Zäsur und einem Umdenken führen würde.

"Mit Rummenigge redet man auch trotz Katar"

Daher fordert der stellvertretende KOS-Leiter Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zum Dialog auf, obwohl die Fronten nach dessen Aussagen in Richtung der eigenen Anhänger nach den Vorkommnissen beim Spiel in Hoffenheim verhärtet sind.

"Mit Herrn Rummenigge redet man doch auch trotz der Bayern-Trainingslager in Katar", meinte Goll. "Konstruktiver Dialog bedeutet auch Kontroversen austragen, Respekt und Interesse an der Meinung des anderen behalten. Dialog von Vereinen und Verbänden wird zu oft als Verkündigung von Regeln und Richtlinien verstanden und nicht als offene Kommunikation."

Auch die aktuelle Zuspitzung der Probleme zwischen Verband und Fans durch die Wiedereinführung der seit 2017 ausgesetzten Kollektivstrafe führt er darauf zurück: "Nun wurde diese Sanktion wieder genutzt und dies ohne jegliche Kommunikation in die Fanstrukturen hinein. Dafür haben wir aber eine AG Fankulturen, Fanbeauftragte, Fanprojekte, eine KOS... Im Grunde ein altes Problem: Viele sehr entscheidende Dinge werden nur unzureichend kommuniziert."

"Fadenkreuze gehen deutlich zu weit"

Gleichwohl kritisiert Goll die Art und Weise des Protests. "Fadenkreuze sind bedrohlich und gehen deutlich zu weit. Beleidigungen können strafrechtlich verfolgt werden", sagte er, verweist aber auf die generelle Verrohung der Sitten:

"Natürlich ist es ein Phänomen unserer Zeit, dass Dinge erst wahrgenommen werden, wenn die Empörung lautstark und provokant geäußert wird. Ganz persönlich würde ich mir auch wünschen, dass dies anders ist, aber alle gesellschaftlichen Probleme werden leider auch nicht anders behandelt. Insofern sehen wir im Fußball nur das, was wir in der Politik auch erleben."

Umso wichtiger sei eine differenzierte Bewertung der verschiedenen Vorfälle und deren Verursachern, ergänzte Goll. "Allerdings ist auch meine Wahrnehmung, dass man kurz nach dem Spiel Hoffenheim gegen Bayern erst mal sehr holzschnittartige und platte Verallgemeinerungen gehört hat. Beleidigungen sind nicht gleich Rassismus. Pyro ist nicht gleich Gewalt. Viele Journalisten scheinen das nicht zu verstehen oder auch nicht verstehen zu wollen."