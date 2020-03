BVB - News und Gerüchte: Hakimi soll an Real-Plan zweifeln

Achraf Hakimi soll an dem Plan von Real Madrid zweifeln, langfristig mit ihm zu verlängern. Ein Top-Klub zieht sich offenbar aus dem Werben um Jadon Sancho zurück. Der BVB startet eine Unterstützungsaktion. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Real Madrid: Achraf Hakimi soll an Verlängerung zweifeln

Die zweijährige Leihe von Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund neigt sich dem Ende zu. Der marokkanische Nationalspieler kündigte unlängst an, entweder zu Real Madrid zurückzukehren oder bei einem anderen Top-Klub zu unterschreiben.

Wie die in Barcelona ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo wissen will, sieht Real vor, den bis 2022 laufenden Kontrakt von Hakimi um drei weitere Jahre bis 2025 zu verlängern. Hakimi, so heißt es in dem Bericht, soll noch Zweifel an diesem Plan haben. Am Wichtigsten für ihn sei Spielpraxis - und die habe ihm sein Jugendverein angesichts der Konkurrenz durch Dani Carvajal bis dato nicht garantieren können.

"In meinem Kopf ist, dass ich spielen und mich wie bisher weiterentwickeln muss. Und das dort, wo man mir die Chance dazu gibt. Hier in Deutschland gibt man mir die Chance", sagte Hakimi im vergangenen Monat in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena SER.

Borussia Dortmund startet Unterstützungsaktion

Die Coronakrise macht auch vor Dortmund keinen Halt. Aus diesem Grund hat der BVB in Zusammenarbeit mit der Crowdfunding-Plattform GoFundMe eine Initiative ins Leben gerufen, um die aktuell geschlossenen Dortmunder Kneipen, Restaurants und Buden vor dem Signal Iduna Park zu unterstützen. Am heutigen Sonntag findet der erste "digitale Spieltag" statt.

BVB-Gerücht: Top-Klub zieht sich aus Poker um Jadon Sancho zurück

Jadon Sancho ist europaweit begehrt. Nun hat sich mit Juventus Turin offenbar der erste Klub aus dem Poker um den englischen Nationalspieler zurückgezogen. Laut dem Online-Portal calciomeracto seien die Bianconeri nur noch bereit, den 19-Jährigen zu verpflichten, wenn dieser auf sie zukomme.

Die Gründe dafür: Man wolle den Preis für Sancho nicht weiter in die Höhe treiben und sich stattdessen nach weniger teuren Offensivspielern umsehen. Zuletzt hieß es, der BVB wolle eine Summe im dreistelligen Millionenbereich für den dribbelstarken Flügelspieler. Sancho steht vor allem in seiner Heimat Großbritannien hoch im Kurs. Jüngsten Berichten zufolge soll etwa der FC Chelsea erwägen, 130 Millionen Euro für Sancho zu bieten.

BVB - Diese Spieler trugen in der Geschichte von Borussia Dortmund die Nummer 10 © getty 1/25 Zahlreiche Fußball-Legende haben in der Geschichte des BVB bereits die Nummer 10 auf dem Rücken getragen, wir geben Euch eine Übersicht. Achtung: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern für eine gesamte Saison. © imago images 2/25 1956/57: ALFRED KELBASSA (re.; von 1954 bis 1963 beim BVB). © imago images 3/25 1962 bis 1965: TIMO KONIETZKA (li.; von 1958 bis 1965 beim BVB). © imago images 4/25 1964/65: HARALD BEYER (von 1964 bis 1966 beim BVB). © imago images 5/25 1965/66: WILHELM STURM (re.; von 1961 bis 1971 beim BVB). © imago images 6/25 1965/66: SIEGFRIED HELD (von 1965 bis 1971 und von 1977 bis 1979 beim BVB). © getty 7/25 1966/67: LOTHAR EMMERICH (von 1960 bis 1969 beim BVB). © getty 8/25 1977/78: PETER GEYER (von 1975 bis 1981 beim BVB). © getty 9/25 1982/83: MICHAEL ZORC (von 1978 bis 1998 beim BVB). © imago images 10/25 1982 bis 1988: MARCEL RADUCANU (von 1982 bis 1988 beim BVB). © imago images 11/25 1988 bis 1993: MICHAEL RUMMENIGGE (von 1988 bis 1993 beim BVB). © imago images 12/25 1992 bis 1994: GERHARD POSCHNER (von 1990 bis 1994 beim BVB). © imago images 13/25 1993/94: LEONARDO RODRIGUEZ (1993/94 beim BVB) © getty 14/25 1993/94: FLEMMING POVLSEN (re.; von 1990 bis 1995 beim BVB). © getty 15/25 1993/94: STEFFEN FREUND (von 1993 bis 1999 beim BVB). © imago images 16/25 1993/94: STEFFEN KARL (von 1990 bis 1994 beim BVB). © getty 17/25 1993 bis 1996: LARS RICKEN (von 1990 bis 2009 beim BVB) © imago images 18/25 1995/96: PATRIK BERGER (1995/96 beim BVB). © getty 19/25 1994 bis 2000: ANDREAS MÖLLER (von 1987 bis 1990 und von 1994 bis 2000 beim BVB) © getty 20/25 2001 bis 2006: TOMAS ROSICKY (von 2001 bis 2006 beim BVB) © getty 21/25 2006/07: STEVEN PIENAAR (2006/07 beim BVB, 2007/08 verliehen). © getty 22/25 2007/08: MLADEN PETRIC (2007/08 beim BVB). © getty 23/25 2008 bis 2012: MOHAMED ZIDAN (von 2008 bis 2012 beim BVB). © getty 24/25 2012 bis heute: MARIO GÖTZE (von 2001 bis 2013 und seit 2016 beim BVB) © getty 25/25 2013 bis 2016: HENRIKH MKHITARYAN (von 2013 bis 2016 beim BVB)

Jadon Sancho im Steckbrief