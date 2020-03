BVB: Mats Hummels ärgert sich über unsportliches Verhalten der Spieler

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat sich über das unsportliche Verhalten zahlreicher Fußballer geärgert und dabei vor allem Schwalben in den Blick genommen. Die Schiedsrichter nahm er hingegen in Schutz und sieht im Handball ein Vorbild.

"Ich hoffe auch, dass es gang und gäbe wird, dass die Bälle nicht mehr weggeschlagen werden. Wenn ich Handball anschaue, liebe ich es: Pfiff, der Ball wird hingelegt und alle sprinten nach hinten. Wenn das im Fußball ein halbes Jahr durchgezogen würde, wäre es da auch so", sagte Hummels im Interview mit 11 Freunde.

Seit der Rückrunde greifen die Schiedsrichter nach Beschwerden der Spieler schneller als gewohnt zur Gelben Karte - eine Entwicklung, die der ehemalige Bayern-Profi als "sehr gut" bezeichnet, damit "bestimmte Spieler nicht mehr ständig aggressiv angelaufen kommen dürfen oder zu sechst den Schiedsrichter umlagern und bequatschen".

Ein Dorn im Auge ist dem 31-Jährigen insbesondere das Schinden von Elfmetern, für das "viel zu viel Platz" sei und für das die Protagonisten teilweise auch noch gelobt werden. "Ich will, dass nie wieder eine Schwalbe als clever bezeichnet wird. Das regt mich tierisch auf. Das wäre auch ein super Vorbild für die unteren Klassen."

Borussia Dortmund: Das sind die besten direkten Freistoßschützen des BVB © getty 1/19 26 direkt verwandelte Freistoßtore erzielte Borussia Dortmund seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05. Alex Frei gelang dabei eine Seltenheit, ein aktueller Spieler traf am häufigsten ins Schwarze. SPOX hat den Überblick. © getty 2/19 Nur Werder Bremen, der FC Bayern München (je 30) und der VfL Wolfsburg (28) erzielten seitdem übrigens mehr direkte Freistoßtore als der BVB. Es folgt die Übersicht über die einzelnen Schützen. © getty 3/19 Platz 5: Florian Kringe - am 17.12.2005 gegen den FC Bayern München. © getty 4/19 Platz 5: Pierre-Emerick Aubameyang - am 30.11.2013 beim 1. FSV Mainz 05. © getty 5/19 Platz 5: Robert Lewandowski - am 10.5.2014 bei Hertha BSC. © imago images 6/19 Platz 5: Lars Ricken - am 19.3.2005 beim Hamburger SV. © imago images 7/19 Platz 5: Tomas Rosicky - am 2.5.2006 bei Hannover 96. © imago images 8/19 Platz 5: Antonio da Silva - am 24.10.2010 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. © imago images 9/19 Platz 5: Mladen Petric - am 22.3.2008 gegen den Karlsruher SC. © getty 10/19 Platz 5: Gonzalo Castro - am 4.4.2017 gegen den Hamburger SV. © imago images 11/19 Platz 5: Niclas Jensen - am 14.8.2004 bei Borussia Mönchengladbach. © imago images 12/19 Platz 5: Marcel Schmelzer - am 21.9.2013 beim 1. FC Nürnberg. © imago images 13/19 Platz 5: Ebi Smolarek - am 19.11.2005 gegen Hertha BSC. © getty 14/19 Platz 3: Paco Alcacer - am 6.10.2018 gegen den FC Augsburg, am 30.3.2019 gegen den VfL Wolfsburg und am 4.5.2019 bei Werder Bremen. © imago images 15/19 Platz 3: Alexander Frei - traf doppelt per Freistoß am 28.4.2007 gegen Eintracht Frankfurt und einfach am 6.5.2008 gegen den VfB Stuttgart. © imago images 16/19 Freis beide direkte Freistoßtore im April 2007 gegen Frankfurt sind eine Seltenheit. Das gelang seit Datenerfassung nur Ronny für die Hertha im September 2014 in Freiburg sowie Lincoln für Schalke im April 2005 gegen Leverkusen. © getty 17/19 Platz 2: Nuri Sahin - am 9.5.2009 gegen den Karlsruher SC, am 3.10.2010 gegen den FC Bayern München, am 11.12.2010 gegen Werder Bremen und am 25.1.2014 gegen den FC Augsburg. © getty 18/19 Platz 1: Marco Reus - am 10.11.2012 beim FC Augsburg, am 8.12.2012 gegen den VfL Wolfsburg, am 19.1.2013 bei Werder Bremen, am 9.11.2013 beim VfL Wolfsburg und am 14.5.2016 gegen den 1. FC Köln. © getty 19/19 Auf Spielerebene liegt Marco Reus mit 5 direkten Freistoßtoren seit detaillierter Datenerfassung auf dem geteilten 12. Platz. Die meisten direkten Freistoßtore erzielte übrigens der Brasilianer Diego (13).

Mats Hummels: Meisterschaft ist "noch voll drin"

Hummels ist sich sicher, mit der Rückkehr zum BVB nach drei Jahren in München die richtige Entscheidung getroffen zu haben, da er "Bock auf diese Momente hier im Stadion" habe. "Wir hatten in dieser Saison auch schon wieder einige Spiele, die ich unendlich genossen habe, etwa gegen Inter, gegen Barcelona, Paris auch Gladbach in der Bundesliga."

Mit vier Punkten Rückstand auf den FC Bayern ist die Borussia momentan in der Verfolgerrolle, dennoch sei die Meisterschaft "noch voll drin". Dazu müsse man die "Seriosität und Zielstrebigkeit hochhalten, denn wir haben begnadete Fußballer". Zu große Kritik an seinem Team hält er für unangebracht: "Keine Mannschaft der Welt ist immer da, hat nie einen schlechten Tag oder geht ein Spiel nicht mal falsch an. Aber das darf nicht zu oft passieren."

Bei seiner Station beim FC Bayern - dort spielte er von 2016 bis 2019 - hat Hummels einen neuen Blick auf das Thema Siegermentalität erhalten: "Das habe ich da auch noch mal mehr gelernt. Wenn Trainingsspiele in München anstanden, wollten die Leute gewinnen. Da war richtig Feuer drin, und wer verloren hat, war sauer. Es muss eine Wettbewerbssituation im Training geschaffen werden, wenn man im Mai einen Pokal oder die Schale hochhalten will."

Mats Hummels: Statistiken beim BVB und FC Bayern