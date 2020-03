Alles was Ihr über die kommende Bundesliga-Saison 2020/21 wissen müsst, erfahrt Ihr hier. Mit SPOX seid Ihr immer am Ball und verpasst garantiert nichts, wir halten Euch auf dem Laufenden.

Die aktuelle Saison 2019/20 ist noch nicht beendet, da laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2020/21?

Die Bundesliga startet am Wochenende vom Freitag, 21. bis Sonntag, 23. August 2020. Nach dem 17. Bundesliga-Spieltag vom 18. bis 21. Dezember 2020 verabschiedet sich die höchste deutsche Spielklasse in die Winterpause.

Am Freitag, 15. Januar 2021 wird dann der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen. Das Saisonfinale findet am Samstag, 15. Mai 2021, ab 15.30 Uhr statt.

Bundesliga: Wer überträgt Saison 2020/21 live im TV und Livestream?

Wie bereits in der laufenden Saison könnt Ihr auch in der Saison 2020/21 alle Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Spiele live und exklusiv nur auf DAZN verfolgen. Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr dabei im ersten Monat das volle Programm des Streamingdienstes kostenlose sehen.

© getty

Alle weiteren Partien könnt Ihr sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz nur beim Pay-TV Sender Sky verfolgen, der allen seinen Kunden via SkyGo einen Livestream anbietet.

Bundesliga: Wo gibt es die Saison 2020/21 im Liveticker?

Wenn Ihr die Partien der Saison 2020/21 im Liveticker verfolgen wollt, dann haben wir von SPOX genau das Richtige für Euch. Wir bieten wie gewohnt zu allen Bundesliga-Partien einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker an. Alle sportlichen Highlights findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

Bundesliga: Wer führt die Alltime-Tabelle an?

Erster in der Alltime-Tabelle ist wenig überraschend mit großen Vorsprung der FC Bayern München, gefolgt von Borussia Dortmund.

Den letzten Platz belegt der mittlerweile aufgelöste Verein SC Tasmania 1900 Berlin, der nur eine Saison in der höchsten deutschen Spielkasse aktiv war und dabei mit lediglich zehn Punkte der schlechteste Absteiger aller Zeiten ist. Die Alltime-Tabelle: