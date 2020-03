Bayer Leverkusen: Innenbandanriss! Sven Bender droht wochenlanger Ausfall

Hiobsbotschaft für Bayer Leverkusen. Die Werkself muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Sven Bender verzichten. Er hat im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt einen Innenbandanriss im linken Knie erlitten.

Bender wird wohl um eine Operation herumkommen, doch die Ausfallzeit wird dennoch zwischen vier bis sechs Wochen betragen. Jedoch scheint schlimmstenfalls auch eine Pause von bis zu zehn Wochen nicht ausgeschlossen, wie der kicker spekuliert.

Ein Ausfall bis zum Mai ist damit möglich, was wohl zur Folge hätte, dass Trainer Peter Bosz von seiner gern genutzten Dreierkette abrücken müsste. Ohne Bender hätte er nämlich nur noch drei gesunde Innenverteidiger zur Verfügung.

Gegen Frankfurt kam für Bender Jonathan Tah ins Spiel und lieferte in der Viererkette eine ordentliche Vorstellung ab. Denkbar also, dass dieser auch am kommenden Donnerstag im Hinspiel des Achtelfinals in der Europa League bei den Glasgow Rangers (ab 21 Uhr live auf DAZN) zum Einsatz kommen wird.