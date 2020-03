Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen empfängt die Eintracht Frankfurt am 25. Spieltag der Bundesliga. Ein interessanter Hintergedanke zu dem Spiel: Die beiden könnten auch im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinandertreffen. Wie, wann und wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Datum, Uhrzeit, Schiedsrichter

Die Partie Leverkusen-Frankfurt startet heute, am Samstag, den 5.3., um 15:30 Uhr. Der zuständige Schiedsrichter ist Benjamin Cortus, seine Assistenten sind Daniel Schlager, Florian Badstübner und Patrick Alt. Die Leverkusener empfangen ihre Gäste vom Main in der BayArena, die 30.210 Zuschauern Einlass gewähren kann bei nationalen Spielen.

Bundesliga: Leverkusen gegen Frankfurt heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Leverkusen und Frankfurt ist heute nicht live im Free-TV zu empfangen. Zusammenfassungen aller Bundesligaspiele wird es ab 18.30 Uhr in der Sportschau bei ARD geben. Dort erwartet Euch Moderator Matthias Opdenhövel. Die Sportschau könnt Ihr auch im Livestream verfolgen.

Alle Spiele der Bundesliga sind heute live und exklusiv in voller Länge bei Sky zu sehen. Die Partie Leverkusen-SGE läuft ab 15:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD und wird von Tom Bayer kommentiert. Alternativ läuft die Konferenz heute auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD ab 14 Uhr. In der Konferenz ist Jonas Friedrich für Leverkusen-Frankfurt zuständig. Die Bundesliga auf Sky könnt Ihr auch in der "Sky Go" App oder mit dem Sky Ticket schauen.

Die Highlights des Spiels findet Ihr wie bei jeder Partie der ersten und zweiten Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Dort finder Ihr weiteren hochklassigen internationalen Fußball aus der Serie A, Primera Division, Ligue 1 und der Europa League. Die Rechte an der Champions League teilt sich DAZN gleichteilig mit Sky.

Bundesliga: Leverkusen - SGE heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker liefert euch live alle wissenswerten Informationen rund um die Geschehnisse aus der BayArena. Parallel läuft der Konferenzticker, mit dem Ihr kein Tor aus der Bundesliga verpasst.

Bundesliga: Die Tabelle am 25. Spieltag

Bayer Leverkusen ist auf gutem Kurs, nächste Saison wieder in einer der europäischen Ligen zu spielen. Eintracht Frankfurt wird das vermutlich nicht mehr schaffen, ist aber auch nicht ernsthaft vom Abstieg bedroht.